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В Николаевской области ввели аварийные отключения электроэнергии - РИА Новости, 29.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221229/nikolaev-1842267197.html
В Николаевской области ввели аварийные отключения электроэнергии
В Николаевской области ввели аварийные отключения электроэнергии - РИА Новости, 29.12.2022
В Николаевской области ввели аварийные отключения электроэнергии
Аварийные отключения электроэнергии введены в Николаевской области на юге Украины, сообщил в четверг мэр Николаева Александр Сенкевич. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T16:26
2022-12-29T16:26
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
владимир зеленский
николаевская область
денис шмыгаль
украина
николаев (украина)
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии введены в Николаевской области на юге Украины, сообщил в четверг мэр Николаева Александр Сенкевич. "В Николаевской области применили аварийное отключение электроэнергии", - написал Сенкевич в своем Telegram-канале. Градоначальник призвал горожан сохранять спокойствие и заверил, что ремонтники уже работают. В регионе объявлена воздушная тревога. Согласно информации украинского издания "Страна", в области было зафиксировано падение ракеты. Воздушная тревога в четверг утром была объявлена по всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221229/vzryv-1842099251.html
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николаевская область
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в мире, жкх, владимир зеленский, николаевская область, денис шмыгаль, украина, николаев (украина), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Владимир Зеленский, Николаевская область, Денис Шмыгаль, Украина, Николаев (Украина), Вооруженные силы РФ
16:26 29.12.2022
 
В Николаевской области ввели аварийные отключения электроэнергии

Мэр Сенкевич сообщил об аварийных отключениях электроэнергии в Николаевской области

© РИА Новости / Марина Лысцева / Перейти в медиабанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Марина Лысцева
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии введены в Николаевской области на юге Украины, сообщил в четверг мэр Николаева Александр Сенкевич.
"В Николаевской области применили аварийное отключение электроэнергии", - написал Сенкевич в своем Telegram-канале.
Киев - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
Вчера, 09:29Специальная военная операция на Украине
В крупнейших украинских городах прогремели взрывы
Градоначальник призвал горожан сохранять спокойствие и заверил, что ремонтники уже работают.
В регионе объявлена воздушная тревога. Согласно информации украинского издания "Страна", в области было зафиксировано падение ракеты.
Воздушная тревога в четверг утром была объявлена по всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 08:00
Тьма пришла на Украину надолго
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХВладимир ЗеленскийНиколаевская областьДенис ШмыгальУкраинаНиколаев (Украина)Вооруженные силы РФ
 
 
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