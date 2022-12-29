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В Николаевской области ввели аварийные отключения электроэнергии
В Николаевской области ввели аварийные отключения электроэнергии - РИА Новости, 29.12.2022
В Николаевской области ввели аварийные отключения электроэнергии
Аварийные отключения электроэнергии введены в Николаевской области на юге Украины, сообщил в четверг мэр Николаева Александр Сенкевич. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T16:26
2022-12-29T16:26
2022-12-29T16:26
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
владимир зеленский
николаевская область
денис шмыгаль
украина
николаев (украина)
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии введены в Николаевской области на юге Украины, сообщил в четверг мэр Николаева Александр Сенкевич. "В Николаевской области применили аварийное отключение электроэнергии", - написал Сенкевич в своем Telegram-канале. Градоначальник призвал горожан сохранять спокойствие и заверил, что ремонтники уже работают. В регионе объявлена воздушная тревога. Согласно информации украинского издания "Страна", в области было зафиксировано падение ракеты. Воздушная тревога в четверг утром была объявлена по всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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В Николаевской области ввели аварийные отключения электроэнергии
Мэр Сенкевич сообщил об аварийных отключениях электроэнергии в Николаевской области