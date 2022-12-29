https://ria.ru/20221229/neft-1842363332.html

Эксперт заявил о последствиях для стран, которые ввели потолок цен на нефть

Эксперт заявил о последствиях для стран, которые ввели потолок цен на нефть - РИА Новости, 29.12.2022

Эксперт заявил о последствиях для стран, которые ввели потолок цен на нефть

Ужесточение Москвой контроля над продажей российской нефти тем странам, которые подключились к санкциям и потолку цен, будет весьма ощутимым для них, заявил РИА РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T23:14

2022-12-29T23:14

2022-12-29T23:14

экономика

владимир путин

россия

индия

москва

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836751443_0:243:2782:1808_1920x0_80_0_0_33fbefeb11efdae84bcb5ebfdb064923.jpg

БАКУ, 29 дек – РИА Новости. Ужесточение Москвой контроля над продажей российской нефти тем странам, которые подключились к санкциям и потолку цен, будет весьма ощутимым для них, заявил РИА Новости азербайджанский эксперт, экономист Натик Джафарли. Президент России Владимир Путин во вторник своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. Причем запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. По нефти российский ответ заработает 1 февраля, по нефтепродуктам – не ранее, точную дату определит правительство. "Введение потолка цен со стороны западных стран коснется тех компаний, которые страхуют, занимаются логистикой российской нефти. Основные покупатели российской нефти в последнее время – это Китай и Индия, которые в несколько раз нарастили покупку нефти. В декабре средняя цена российской нефти Urals составила ниже 60 долларов. Таким образом, учитывая динамику цен последних недель, Россия ничего не теряет", - отметил Джафарли. По его словам, ведь именно западные страны, которые предложили и подключились к решению о введении потолка цен, и так не покупали российскую танкерную нефть. "Что же касается трубопроводной нефти, которая в малых объемах, но все же поступает в Евросоюз, особенно в Венгрию, то она в стороне и от санкций, и от потолка цен. Поэтому указ президента России – это просто страховка внутренних игроков, тех, которые могли бы обходными путями продавать нефть тем странам, которые подключились к потолку цен. Ужесточение контроля над продажей российской нефти тем странам, которые подключились к санкциям и потолку цен, будет весьма ощутимым", - сказал азербайджанский экономист. Эксперт подчеркнул, что рынки пока не очень жестко отреагировали на эти события, особых всплесков цен на нефть не было. "Сразу после новости об указе президента России был небольшой рост, но уже на следующий день цены вернулись в приемлемые рамки. К примеру, Brent торгуется в пределах 82-85 долларов. Санкции иногда бьют по западным странам не меньше, чем по России. Потолок цен, который ввели западные страны, и указ президента России, конечно же, создадут определенную напряженность на нефтяных рынках в будущем, и те страны, которые зависят от российской нефти, захотят через третьи страны продолжать поставки", - сказал Джафарли. Эксперт напомнил об Индии, которая в последние месяцы нарастила экспорт нефтяной продукции в европейские страны в несколько раз. "Всем понятно, что это российская нефть, которая обрабатывается на индийских заводах и поставляется Евросоюзу под индийским брендом. Таким образом, если не будет более жестких мер со стороны России, то есть уменьшения добычи, то цены на нефть в ближайшее время останутся скорее всего в коридоре 80-90 долларов, и этот коридор на данный момент, похоже, устраивает всех игроков рынка", - подытожил экономист. Минэнерго поручено осуществлять мониторинг соблюдения запрета поставок, а также предоставлено право по согласованию с Минфином давать официальные разъяснения по вопросам применения указа. Также контроль за исполнением указа возлагается на межведомственную рабочую группу по вопросам, связанным с деятельностью в топливно-энергетической сфере. С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую перевозить и страховать запрещено.

https://ria.ru/20221229/otvet-1842308748.html

https://ria.ru/20221229/neft-1842306380.html

https://ria.ru/20221229/neft-1842251955.html

россия

индия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, владимир путин, россия, индия, москва, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство финансов рф (минфин россии), евросоюз, urals, brent, санкции в отношении россии, цены на нефть