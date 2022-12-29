https://ria.ru/20221229/neft-1842110536.html

Установление потолка цен на нефть деформирует рынок, заявил Силуанов

Установление потолка цен на нефть деформирует рынок, заявил Силуанов - РИА Новости, 29.12.2022

Установление потолка цен на нефть деформирует рынок, заявил Силуанов

Россия будет продавать нефть по рыночным ценам, введение любых потолков цен деформирует рынок, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T10:16

2022-12-29T10:16

2022-12-29T11:00

экономика

цены на нефть

россия

антон силуанов

владимир путин

австралия

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824652695_0:30:3073:1759_1920x0_80_0_0_15385032e25792f361997df22b04d436.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россия будет продавать нефть по рыночным ценам, введение любых потолков цен деформирует рынок, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов."Что касается потолка, то все равно цены определяются рынком - цены на нефть, да и вообще на любые рыночные товары. Поэтому установление каких-либо ограничений, потолков лишь деформирует определенные сегменты рынка", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".Силуанов отметил, что аналитики мировых агентств дают позитивные прогнозы по спросу на нефть. "С точки зрения увеличения спроса - примерно на 1,5 миллиона баррелей в сутки, а это значит, что нефть будет востребована", - сказал министр."Независимо от тех потолков, какие западные страны будут вводить - сегодня 60 (долларов за баррель - ред.), завтра 30 или 70, - нас это не должно интересовать. Главное, что мы будем продавать нефть по рыночной цене, в первую очередь в те страны, которые не присоединились к этому потолку. В те, которые ввели такие ограничения, поставки осуществляться не будут", - заявил Силуанов."Западные страны всегда проповедовали рыночные принципы, а сами их нарушают. Это… подтверждает еще раз двойные стандарты всей и политической, и экономической деятельности западных стран", - отметил он.С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую перевозить и страховать запрещено.Президент России Владимир Путин во вторник своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов, если в договоре с контрагентами прямо или косвенно предусматривается потолок цены. По нефти документ запрещает такие поставки с 1 февраля, а по нефтепродуктам дату определит правительство РФ. При этом общий срок действия указа в настоящее время ограничен 1 июля 2023 года.

https://ria.ru/20221229/neft-1842068776.html

https://ria.ru/20221228/neft-1841885707.html

россия

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, цены на нефть, россия, антон силуанов, владимир путин, австралия, евросоюз