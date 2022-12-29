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Установление потолка цен на нефть деформирует рынок, заявил Силуанов - РИА Новости, 29.12.2022
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Установление потолка цен на нефть деформирует рынок, заявил Силуанов
Установление потолка цен на нефть деформирует рынок, заявил Силуанов - РИА Новости, 29.12.2022
Установление потолка цен на нефть деформирует рынок, заявил Силуанов
Россия будет продавать нефть по рыночным ценам, введение любых потолков цен деформирует рынок, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T10:16
2022-12-29T11:00
экономика
цены на нефть
россия
антон силуанов
владимир путин
австралия
евросоюз
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россия будет продавать нефть по рыночным ценам, введение любых потолков цен деформирует рынок, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов."Что касается потолка, то все равно цены определяются рынком - цены на нефть, да и вообще на любые рыночные товары. Поэтому установление каких-либо ограничений, потолков лишь деформирует определенные сегменты рынка", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".Силуанов отметил, что аналитики мировых агентств дают позитивные прогнозы по спросу на нефть. "С точки зрения увеличения спроса - примерно на 1,5 миллиона баррелей в сутки, а это значит, что нефть будет востребована", - сказал министр."Независимо от тех потолков, какие западные страны будут вводить - сегодня 60 (долларов за баррель - ред.), завтра 30 или 70, - нас это не должно интересовать. Главное, что мы будем продавать нефть по рыночной цене, в первую очередь в те страны, которые не присоединились к этому потолку. В те, которые ввели такие ограничения, поставки осуществляться не будут", - заявил Силуанов."Западные страны всегда проповедовали рыночные принципы, а сами их нарушают. Это… подтверждает еще раз двойные стандарты всей и политической, и экономической деятельности западных стран", - отметил он.С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую перевозить и страховать запрещено.Президент России Владимир Путин во вторник своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов, если в договоре с контрагентами прямо или косвенно предусматривается потолок цены. По нефти документ запрещает такие поставки с 1 февраля, а по нефтепродуктам дату определит правительство РФ. При этом общий срок действия указа в настоящее время ограничен 1 июля 2023 года.
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экономика, цены на нефть, россия, антон силуанов, владимир путин, австралия, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Россия, Антон Силуанов, Владимир Путин, Австралия, Евросоюз
10:16 29.12.2022 (обновлено: 11:00 29.12.2022)
 
Установление потолка цен на нефть деформирует рынок, заявил Силуанов

Силуанов заявил, что Россия будет продавать нефть по рыночным ценам

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россия будет продавать нефть по рыночным ценам, введение любых потолков цен деформирует рынок, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
"Что касается потолка, то все равно цены определяются рынком - цены на нефть, да и вообще на любые рыночные товары. Поэтому установление каких-либо ограничений, потолков лишь деформирует определенные сегменты рынка", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
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Экспорт российской нефти по морю снизился на 22 процента, пишут СМИ
Силуанов отметил, что аналитики мировых агентств дают позитивные прогнозы по спросу на нефть. "С точки зрения увеличения спроса - примерно на 1,5 миллиона баррелей в сутки, а это значит, что нефть будет востребована", - сказал министр.
"Независимо от тех потолков, какие западные страны будут вводить - сегодня 60 (долларов за баррель - ред.), завтра 30 или 70, - нас это не должно интересовать. Главное, что мы будем продавать нефть по рыночной цене, в первую очередь в те страны, которые не присоединились к этому потолку. В те, которые ввели такие ограничения, поставки осуществляться не будут", - заявил Силуанов.
"Западные страны всегда проповедовали рыночные принципы, а сами их нарушают. Это… подтверждает еще раз двойные стандарты всей и политической, и экономической деятельности западных стран", - отметил он.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую перевозить и страховать запрещено.
Президент России Владимир Путин во вторник своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов, если в договоре с контрагентами прямо или косвенно предусматривается потолок цены. По нефти документ запрещает такие поставки с 1 февраля, а по нефтепродуктам дату определит правительство РФ. При этом общий срок действия указа в настоящее время ограничен 1 июля 2023 года.
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В Кремле уточнили, на какие контракты распространяются меры по нефти
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияАнтон СилуановВладимир ПутинАвстралияЕвросоюз
 
 
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