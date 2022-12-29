https://ria.ru/20221229/nauka-1841911146.html

В России рассчитали время прибытия Деда Мороза во все регионы страны

В России рассчитали время прибытия Деда Мороза во все регионы страны - РИА Новости, 29.12.2022

В России рассчитали время прибытия Деда Мороза во все регионы страны

Впервые установить точное время прибытия Деда Мороза в каждый регион России, включая все новые субъекты, позволили расчеты ученых МИИГАиК. Об этом сообщили в... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T03:00

2022-12-29T03:00

2022-12-29T13:13

наука

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университетская наука

общество

дед мороз

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луганск

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Впервые установить точное время прибытия Деда Мороза в каждый регион России, включая все новые субъекты, позволили расчеты ученых МИИГАиК. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Согласно данным специалистов, до Москвы даритель подарков доберется 31 декабря в 05:23 (МСК). Первым городом из недавно воссоединившихся с Россией субъектов для него станет Луганск, где Дед Мороз появится раньше, в 03:31 (МСК). Меньше всего времени понадобится на дорогу до Сыктывкара — через 7 минут и 41 секунду с момента выезда новогодняя тройка прибудет в город, рассказали в Московском государственном университете геодезии и картографии (МИИГАиК).Для построения графика времени и карты движения Деда Мороза специалисты отталкивались от двух условий: он начинает свой путь в полночь с 30 на 31 декабря из своей резиденции в Великом Устюге и должен доставить подарки по всей стране до полуночи с 31 декабря на 1 января.Расчеты учитывают, что на путешествие у Деда Мороза есть не 24 часа, а всего 15. Причина в том, что Россия находится в 11 часовых поясах. Когда в Москве только 15:00, то в Анадыре уже полночь, поэтому путь должен занимать на девять часов меньше, продолжил эксперт.Он обратил внимание, что ресурсы с подобными картами существуют, однако они дают более общие и приблизительные результаты моделирования, а проект МИИГАиК учитывает особенности дорожной инфраструктуры по всей стране и предоставляет точное время прибытия Деда Мороза в каждый пункт."Чтобы выстроить максимально реалистичную систему, мы собрали координаты всех региональных центров и совместили их с дорожным графом, то есть целостной сеткой дорог страны. В основном мы ориентировались на федеральные трассы, так как по ним можно соединить друг с другом региональные центры", — пояснил Алексей Курлов.После предварительной работы специалисты запустили алгоритм для прокладывания оптимального маршрута с точки зрения логистики и экономии времени, продолжил специалист.Так как единые автомобильные дороги между Сахалином, Чукоткой и Камчаткой еще не проложены, на этих участках брали в расчет перемещение сказочного персонажа по воздуху. В итоге исследователи получили точную карту, на которой отображены путь, расстояние и время новогоднего путешествия Деда Мороза, дополнил ученый.

https://ria.ru/20221226/reyting-1840008235.html

https://ria.ru/20221226/sotsialnyy_navigator-1840475425.html

россия

москва

луганск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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