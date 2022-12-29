https://ria.ru/20221229/nato-1842285672.html

Главы МИД Турции и Финляндии обсудили по телефону расширение НАТО

Главы МИД Турции и Финляндии обсудили по телефону расширение НАТО - РИА Новости, 29.12.2022

Главы МИД Турции и Финляндии обсудили по телефону расширение НАТО

Главы МИД Турции и Финляндии Мевлют Чавушоглу и Пекка Хаависто обсудили по телефону расширение НАТО и ситуацию на Украине. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T17:13

2022-12-29T17:13

2022-12-29T17:14

в мире

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нато

пекка хаависто

мевлют чавушоглу

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АНКАРА, 29 дек – РИА Новости. Главы МИД Турции и Финляндии Мевлют Чавушоглу и Пекка Хаависто обсудили по телефону расширение НАТО и ситуацию на Украине. "Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто. В ходе беседы обсуждались вопросы расширения НАТО и последние события в Украине", - сообщили РИА Новости в турецком внешнеполитическом ведомстве. Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция. Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Швеция остается центром притяжения сторонников запрещенной в Турции организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), с которым Анкара связывает попытку госпереворота в 2016 году. Также турецкие власти расширили список лиц, которых требуют экстрадировать из Швеции, с 33 до 42 человек.

https://ria.ru/20221229/putin-1842107493.html

https://ria.ru/20221228/vstuplenie-1842033409.html

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в мире, финляндия, турция, нато, пекка хаависто, мевлют чавушоглу