https://ria.ru/20221229/nato-1842179118.html

Пушков жестко ответил на слова президента ФРГ о России

Пушков жестко ответил на слова президента ФРГ о России - РИА Новости, 29.12.2022

Пушков жестко ответил на слова президента ФРГ о России

Североатлантический альянс похоронил мечту об "общеевропейском доме" с Россией, приняв решение о расширении НАТО на восток, заявил сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T13:13

2022-12-29T13:13

2022-12-29T23:16

алексей пушков

михаил горбачев

франк-вальтер штайнмайер

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москва

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нато

политика

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Североатлантический альянс похоронил мечту об "общеевропейском доме" с Россией, приняв решение о расширении НАТО на восток, заявил сенатор Алексей Пушков.При этом, как отметил политик, западные страны активно пытаются свалить вину за свой политический провал на Москву.В качестве примера сенатор привел недавнее выступление президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, в котором тот заявил, что именно действия России против Украины "разрушили мечту Михаила Горбачева об общеевропейском доме"."Просто поразительно. Оставляю сейчас в стороне вопрос о том, насколько реалистична была эта мечта. Скажу о главном: уничтожать идею "общеевропейского дома", которой на Западе в конце 1980-х подыгрывали, Запад начал уже в 1994-1995 годах, когда было принято принципиальное решение о расширении НАТО на восток, в сторону России", — подчеркнул Пушков.Как указал сенатор, расширение альянса состоялось, несмотря на предупреждения авторитетных западных лидеров, что таким путем Запад "приобретет Польшу, но потеряет Россию"."...Долгие годы Россия не предпринимала никаких силовых действий в ответ на безостановочную экспансию НАТО и смену режимов в соседних странах. Так кто же разрушил мечту об общеевропейском доме, причем задолго до последних событий? Ответ очевиден", — подытожил политик.В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва требовала юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по альянсу поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221229/ukraina-1842110313.html

https://ria.ru/20221229/ukraina-1842155077.html

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украина

москва

россия

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Мадина Моргоева

алексей пушков, михаил горбачев, франк-вальтер штайнмайер, украина, москва, россия, нато, политика