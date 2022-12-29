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Пушков жестко ответил на слова президента ФРГ о России - РИА Новости, 29.12.2022
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Пушков жестко ответил на слова президента ФРГ о России
Пушков жестко ответил на слова президента ФРГ о России - РИА Новости, 29.12.2022
Пушков жестко ответил на слова президента ФРГ о России
Североатлантический альянс похоронил мечту об "общеевропейском доме" с Россией, приняв решение о расширении НАТО на восток, заявил сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T13:13
2022-12-29T23:16
алексей пушков
михаил горбачев
франк-вальтер штайнмайер
украина
москва
россия
нато
политика
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Североатлантический альянс похоронил мечту об "общеевропейском доме" с Россией, приняв решение о расширении НАТО на восток, заявил сенатор Алексей Пушков.При этом, как отметил политик, западные страны активно пытаются свалить вину за свой политический провал на Москву.В качестве примера сенатор привел недавнее выступление президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, в котором тот заявил, что именно действия России против Украины "разрушили мечту Михаила Горбачева об общеевропейском доме"."Просто поразительно. Оставляю сейчас в стороне вопрос о том, насколько реалистична была эта мечта. Скажу о главном: уничтожать идею "общеевропейского дома", которой на Западе в конце 1980-х подыгрывали, Запад начал уже в 1994-1995 годах, когда было принято принципиальное решение о расширении НАТО на восток, в сторону России", — подчеркнул Пушков.Как указал сенатор, расширение альянса состоялось, несмотря на предупреждения авторитетных западных лидеров, что таким путем Запад "приобретет Польшу, но потеряет Россию"."...Долгие годы Россия не предпринимала никаких силовых действий в ответ на безостановочную экспансию НАТО и смену режимов в соседних странах. Так кто же разрушил мечту об общеевропейском доме, причем задолго до последних событий? Ответ очевиден", — подытожил политик.В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва требовала юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по альянсу поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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алексей пушков, михаил горбачев, франк-вальтер штайнмайер, украина, москва, россия, нато, политика
Алексей Пушков, Михаил Горбачев, Франк-Вальтер Штайнмайер, Украина, Москва, Россия, НАТО, Политика
13:13 29.12.2022 (обновлено: 23:16 29.12.2022)
 
Пушков жестко ответил на слова президента ФРГ о России

Сенатор Пушков заявил, что НАТО разрушила мечту об общеевропейском доме с Россией

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкCенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Североатлантический альянс похоронил мечту об "общеевропейском доме" с Россией, приняв решение о расширении НАТО на восток, заявил сенатор Алексей Пушков.
При этом, как отметил политик, западные страны активно пытаются свалить вину за свой политический провал на Москву.
В качестве примера сенатор привел недавнее выступление президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, в котором тот заявил, что именно действия России против Украины "разрушили мечту Михаила Горбачева об общеевропейском доме".
"Просто поразительно. Оставляю сейчас в стороне вопрос о том, насколько реалистична была эта мечта. Скажу о главном: уничтожать идею "общеевропейского дома", которой на Западе в конце 1980-х подыгрывали, Запад начал уже в 1994-1995 годах, когда было принято принципиальное решение о расширении НАТО на восток, в сторону России", — подчеркнул Пушков.
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Как указал сенатор, расширение альянса состоялось, несмотря на предупреждения авторитетных западных лидеров, что таким путем Запад "приобретет Польшу, но потеряет Россию".
"...Долгие годы Россия не предпринимала никаких силовых действий в ответ на безостановочную экспансию НАТО и смену режимов в соседних странах. Так кто же разрушил мечту об общеевропейском доме, причем задолго до последних событий? Ответ очевиден", — подытожил политик.
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В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва требовала юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по альянсу поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Алексей ПушковМихаил ГорбачевФранк-Вальтер ШтайнмайерУкраинаМоскваРоссияНАТОПолитика
 
 
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