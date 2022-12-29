https://ria.ru/20221229/nato-1842083055.html

Хакеры опубликовали данные офицеров НАТО, воюющих против России

Хакеры опубликовали данные офицеров НАТО, воюющих против России - РИА Новости, 29.12.2022

Хакеры опубликовали данные офицеров НАТО, воюющих против России

Российская хакерская группировка RaHDit ("Злые русские хакеры") опубликовала список из более чем 100 человек, в который попали кадровые военные НАТО, а также... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T07:03

2022-12-29T07:03

2022-12-29T09:32

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Российская хакерская группировка RaHDit ("Злые русские хакеры") опубликовала список из более чем 100 человек, в который попали кадровые военные НАТО, а также лица, оказывающие услуги киберцентрам в Прибалтике и на Украине, сообщил РИА Новости участник группировки на условиях анонимности. "Именно натовские центры на самом деле стоят за кибератаками, тогда как кадровые украинские силовики и народные активисты выполняют только роль прикрытия", — сказал собеседник. Полный список лиц и данные на них опубликованы на портале проекта "Немезида" в разделе "Иностранные пособники и наемники". Вскрытые специалисты обозначены в разделе как "Кибервойска НАТО". Ранее на этой неделе RaHDit выложила данные сторонников украинских движений IT Army of Ukraine, ведущих кибератаки на рунет, радикальных SMM-специалистов Save UA, а также сотрудников украинских кибервойск. Как уточнял ранее собеседник РИА Новости, часть специалистов производят ролики, мемы, фотографии и иной агрессивный пропагандистский контент, направленный против российской спецоперации. Вторая часть занимается DDoS-атаками на различные российские ресурсы и сервисы. В частности, по его словам, они ответственны за сбои в работе "Яндекс.Такси" и сайта РЖД. В конце сентября "Злые русские хакеры" выложили в открытый доступ на "Немезиде" сведения в отношении 1,5 тысячи действующих сотрудников службы внешней разведки Украины, в том числе работавших на тот момент под прикрытием более чем в 20 странах. А в июле RaHDit взломали серверы Национального университета обороны Украины, выкачали его методички, а взамен оставили "правильные" — о зверствах киевского режима в Донбассе, а месяцем ранее выложили данные 700 сотрудников службы безопасности Украины и главного управления разведки Минобороны Украины. В самом же начале спецоперации RaHDit одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов. Как заявлял РИА Новости участник группы на условиях анонимности, они наладили канал передачи данных по действиям украинской армии, попавших в их распоряжение, российским военным.

https://ria.ru/20221229/moshenniki-1842074545.html

https://ria.ru/20221228/rahdit-1841801663.html

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RaHDit: в киберпространстве против России воюют все страны НАТО, а не Украина страны НАТО, а не Украина, именно они являются "кукловодами", сообщил РИА Новости участник группировки RaHDit ("Злые русские хакеры") на условиях анонимности. 2022-12-29T07:03 true PT3M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, технологии, украина, прибалтика, донбасс, нато, яндекс.такси, ржд