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Полиция нашла в Херсонской области более 760 килограммов каннабиса - РИА Новости, 29.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221229/narkotiki-1842193383.html
Полиция нашла в Херсонской области более 760 килограммов каннабиса
Полиция нашла в Херсонской области более 760 килограммов каннабиса - РИА Новости, 29.12.2022
Полиция нашла в Херсонской области более 760 килограммов каннабиса
В Херсонской области на островах Карантинный и Потемкинский на двух наркоплантациях найдено более 760 килограммов каннабиса, сбытом которого с 2019 года по... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T13:40
2022-12-29T13:40
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мвд украины
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. В Херсонской области на островах Карантинный и Потемкинский на двух наркоплантациях найдено более 760 килограммов каннабиса, сбытом которого с 2019 года по февраль 2022 года руководила украинская полиция, сообщает телеграм-канал МВД Медиа. "В Херсонской области сотрудниками полиции на островах Карантинный и Потемкинский на реке Днепр выявлены две наркоплантации на дачных участках. На них 50-летний местный житель с 2017 года с целью изготовления и продажи марихуаны занимался выращиванием конопли. С 2019 года по февраль 2022 года его деятельность контролировалась сотрудниками украинской полиции, которые взяли на себя функцию сбыта криминального товара... Общая масса изъятого наркотического вещества каннабиса составила 762,5 килограмма", - говорится в сообщении. Отмечается, что оперативники изъяли готовую к продаже марихуану, семена, рассаду и высушенные кусты конопли, а также специальное оборудование и инструкцию по выращиванию. Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков (по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228 УК РФ). Кроме того, подозреваемый арестован.
https://ria.ru/20221129/narkotiki-1834913497.html
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происшествия, херсонская область , россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мвд украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), МВД Украины
13:40 29.12.2022
 
Полиция нашла в Херсонской области более 760 килограммов каннабиса

МВД нашло под Херсоном плантации каннабиса, сбытом которого руководила украинская полиция

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. В Херсонской области на островах Карантинный и Потемкинский на двух наркоплантациях найдено более 760 килограммов каннабиса, сбытом которого с 2019 года по февраль 2022 года руководила украинская полиция, сообщает телеграм-канал МВД Медиа.
"В Херсонской области сотрудниками полиции на островах Карантинный и Потемкинский на реке Днепр выявлены две наркоплантации на дачных участках. На них 50-летний местный житель с 2017 года с целью изготовления и продажи марихуаны занимался выращиванием конопли. С 2019 года по февраль 2022 года его деятельность контролировалась сотрудниками украинской полиции, которые взяли на себя функцию сбыта криминального товара... Общая масса изъятого наркотического вещества каннабиса составила 762,5 килограмма", - говорится в сообщении. Отмечается, что оперативники изъяли готовую к продаже марихуану, семена, рассаду и высушенные кусты конопли, а также специальное оборудование и инструкцию по выращиванию.
Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков (по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228 УК РФ). Кроме того, подозреваемый арестован.
Военнослужащий ВСУ в селе Стоянка, Украина - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
29 ноября, 04:22Специальная военная операция на Украине
Пленный украинский военный рассказал о распространении наркомании в ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)МВД Украины
 
 
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