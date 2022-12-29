https://ria.ru/20221229/narkotiki-1842193383.html
Полиция нашла в Херсонской области более 760 килограммов каннабиса
Полиция нашла в Херсонской области более 760 килограммов каннабиса - РИА Новости, 29.12.2022
Полиция нашла в Херсонской области более 760 килограммов каннабиса
В Херсонской области на островах Карантинный и Потемкинский на двух наркоплантациях найдено более 760 килограммов каннабиса, сбытом которого с 2019 года по... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T13:40
2022-12-29T13:40
2022-12-29T13:40
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мвд украины
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. В Херсонской области на островах Карантинный и Потемкинский на двух наркоплантациях найдено более 760 килограммов каннабиса, сбытом которого с 2019 года по февраль 2022 года руководила украинская полиция, сообщает телеграм-канал МВД Медиа. "В Херсонской области сотрудниками полиции на островах Карантинный и Потемкинский на реке Днепр выявлены две наркоплантации на дачных участках. На них 50-летний местный житель с 2017 года с целью изготовления и продажи марихуаны занимался выращиванием конопли. С 2019 года по февраль 2022 года его деятельность контролировалась сотрудниками украинской полиции, которые взяли на себя функцию сбыта криминального товара... Общая масса изъятого наркотического вещества каннабиса составила 762,5 килограмма", - говорится в сообщении. Отмечается, что оперативники изъяли готовую к продаже марихуану, семена, рассаду и высушенные кусты конопли, а также специальное оборудование и инструкцию по выращиванию. Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков (по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228 УК РФ). Кроме того, подозреваемый арестован.
https://ria.ru/20221129/narkotiki-1834913497.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, херсонская область , россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мвд украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), МВД Украины
Полиция нашла в Херсонской области более 760 килограммов каннабиса
МВД нашло под Херсоном плантации каннабиса, сбытом которого руководила украинская полиция