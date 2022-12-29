https://ria.ru/20221229/napadenie-1842333007.html

На Кузбассе задержали мужчину, напавшего с ножом на двух девушек в кафе

На Кузбассе задержали мужчину, напавшего с ножом на двух девушек в кафе - РИА Новости, 29.12.2022

На Кузбассе задержали мужчину, напавшего с ножом на двух девушек в кафе

Житель Кемеровской области напал с ножом на двух девушек в кафе в городе Междуреченск, он задержан, возбуждено дело. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T19:20

2022-12-29T19:20

2022-12-29T19:20

происшествия

кемеровская область

междуреченск

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 29 дек – РИА Новости. Житель Кемеровской области напал с ножом на двух девушек в кафе в городе Междуреченск, он задержан, возбуждено дело. Ранее в Telegram-канале "112" появилось видео, как, предположительно, пьяный мужчина избивает девушку за барной стойкой, а затем уходит. Отмечалось, что инцидент произошел ранним утром в четверг в кафе "Ранчо" в Междуреченске, где 35-летний посетитель заведения напал с ножом на девушку-посетительницу, а затем и на девушку-бармена. "В ходе комплекса проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и в течение полутора часов задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 35-летний местный житель… Задержанный передан следственным органам", - информирует полицейский главк. Как уточняет СУ СК по Кемеровской области, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц. "По версии следствия, …подозреваемый, находясь в баре в состоянии алкогольного опьянения, причинил ножевые ранения 27-летней посетительнице и 32-летней работнице заведения. После этого он с места преступления скрылся. Потерпевшие госпитализированы", – сообщает региональный СУ СК. Отмечается, что следователи в ходе обыска в квартире подозреваемого обнаружили орудие преступления – нож - и изъяли его. Сейчас решаются вопросы о предъявлении задержанному обвинения и избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20221229/prigovor-1842090926.html

https://ria.ru/20221223/lipetsk-1841001926.html

кемеровская область

междуреченск

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происшествия, кемеровская область, междуреченск, следственный комитет россии (ск рф)