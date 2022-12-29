https://ria.ru/20221229/nalog-1842246995.html

Путин ратифицировал договор с Белоруссией по косвенным налогам

Путин ратифицировал договор с Белоруссией по косвенным налогам - РИА Новости, 29.12.2022

Путин ратифицировал договор с Белоруссией по косвенным налогам

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора между Россией и Белоруссией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T15:45

2022-12-29T15:45

2022-12-29T15:50

михаил мишустин

владимир путин

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора между Россией и Белоруссией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Министры финансов России и Белоруссии Антон Силуанов и Юрий Селиверстов подписали договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам между Россией и Белоруссией 3 октября текущего года по итогам переговоров глав правительств двух стран Михаила Мишустина и Романа Головченко. Мишустин назвал договор важным документом, отметив, что он закрепляет взаимные обязательства по передаче налоговой информации в единую интегрированную информационную систему администрирования косвенных налогов, определяет минимальные налоговые ставки, закладывает основу для формирования наднационального налогового комитета Союзного государства. Договор разработан в целях реализации Союзной программы по гармонизации налогового и таможенного законодательства Белоруссии и России и сотрудничеству в таможенной сфере, утвержденной декретом высшего госсовета Союзного государства. Основными целями договора являются устранение налоговых барьеров во взаимной торговле и иных формах экономического сотрудничества хозяйствующих субъектов, обеспечение целостности фискальной базы сторон и формирование единого информационного пространства для системного сотрудничества и взаимной помощи налоговых органов России и Белоруссии в противодействии уклонению от уплаты косвенных налогов, в том числе при трансграничной торговле.

https://ria.ru/20221227/nalog-1841569515.html

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михаил мишустин, владимир путин, антон силуанов, белоруссия, россия, экономика