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Летные испытания полностью российского МС-21 начнут в ноябре 2023 года
Летные испытания полностью российского МС-21 начнут в ноябре 2023 года - РИА Новости, 29.12.2022
Летные испытания полностью российского МС-21 начнут в ноябре 2023 года
Летные испытания полностью российского самолёта МС-21 начнутся в ноябре 2023 года, заявил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T15:57
2022-12-29T15:57
2022-12-29T17:03
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
мс-21
туризм
новости - туризм
юрий слюсарь
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Летные испытания полностью российского самолёта МС-21 начнутся в ноябре 2023 года, заявил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.Слюсарь отметил, что всего предстоит импортозаместить порядка 80 импортных систем самолета. Сейчас они разрабатываются российскими поставщиками."Все эти системы находятся в работе: часть из них проходит стендовые испытания, часть - уже происходит оформление документации. По срокам... 2023 год, когда эти системы... начнут собираться уже из российских комплектующих так, чтобы обеспечить в ноябре 2023 года начало летных испытаний полностью российского самолета", - сказал Слюсарь в эфире телеканала "Россия 24", говоря об МС-21.МС-21 – отечественный среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Он создается на базе новейших разработок в области авиастроения.
https://ria.ru/20221227/samolet-1841680292.html
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объединенная авиастроительная корпорация (оак), мс-21, туризм, новости - туризм, юрий слюсарь
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), МС-21, Туризм, Новости - Туризм, Юрий Слюсарь
15:57 29.12.2022 (обновлено: 17:03 29.12.2022)
Летные испытания полностью российского МС-21 начнут в ноябре 2023 года
Глава ОАК Слюсарь: летные испытания полностью российского МС-21 начнут в ноябре 2023 года