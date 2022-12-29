https://ria.ru/20221229/ms-21-1842202560.html

Росавиация одобрила самолет МС-21 с российскими двигателями и крылом

Росавиация одобрила самолет МС-21 с российскими двигателями и крылом - РИА Новости, 29.12.2022

Росавиация одобрила самолет МС-21 с российскими двигателями и крылом

Росавиация одобрила самолет МС-21 с отечественными двигателями и крылом, заявили в пресс-службе Минпромторга со ссылкой на главу ведомства Дениса Мантурова. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T13:53

2022-12-29T13:53

2022-12-29T14:45

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

мс-21

экономика

денис мантуров

ми-171

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Росавиация одобрила самолет МС-21 с отечественными двигателями и крылом, заявили в пресс-службе Минпромторга со ссылкой на главу ведомства Дениса Мантурова.Зампред правительства присутствовал на церемонии вручения соответствующих документов."Магистральный лайнер МС-21 получил одобрение по главным изменениям в конструкции: это подтверждает успешную замену ключевых элементов самолета на российские — наш двигатель ПД-14 и полностью отечественную конструкцию крыла", — пояснил Мантуров.В Минпромторге уточнили, что речь идет об одобрении главного изменения в сертификаты типа.Грузовая конфигурация Ми-171 дает возможность вертолету выполнять перевозки над водой, в том числе доставлять грузы на морские буровые платформы.Сертификат типа с внесением новой модели "Ансат-М" существенно расширит возможности применения этой винтокрылой машины, повысит эффективность ее работы в регионах с большой площадью. Новая версия вертолета обладает увеличенной емкостью основного топливного бака и возросшей в результате дальностью полета.БАС-200 получила сертификат типа ограниченной категории и стала первым в России сертифицированным гражданским беспилотником.Мантуров подчеркнул, что дрон будут использовать для оказания комплексных услуг в разных отраслях экономики: при равиметрической съемке, мониторинге лесного хозяйства, внутренних водных путей и состояния экологии.Глава Минпромторга назвал получение одобрительных документов на эти суда важным этапом обеспечения технологической независимости авиапрома и вертолетостроения России.

https://ria.ru/20221017/aviazavody-1824599303.html

https://ria.ru/20221124/samolet-1833971296.html

https://ria.ru/20221226/samolet-1841526555.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), мс-21, экономика, денис мантуров, ми-171