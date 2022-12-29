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Росавиация одобрила самолет МС-21 с российскими двигателями и крылом - РИА Новости, 29.12.2022
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Росавиация одобрила самолет МС-21 с российскими двигателями и крылом
Росавиация одобрила самолет МС-21 с российскими двигателями и крылом - РИА Новости, 29.12.2022
Росавиация одобрила самолет МС-21 с российскими двигателями и крылом
Росавиация одобрила самолет МС-21 с отечественными двигателями и крылом, заявили в пресс-службе Минпромторга со ссылкой на главу ведомства Дениса Мантурова. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T13:53
2022-12-29T14:45
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
мс-21
экономика
денис мантуров
ми-171
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Росавиация одобрила самолет МС-21 с отечественными двигателями и крылом, заявили в пресс-службе Минпромторга со ссылкой на главу ведомства Дениса Мантурова.Зампред правительства присутствовал на церемонии вручения соответствующих документов."Магистральный лайнер МС-21 получил одобрение по главным изменениям в конструкции: это подтверждает успешную замену ключевых элементов самолета на российские — наш двигатель ПД-14 и полностью отечественную конструкцию крыла", — пояснил Мантуров.В Минпромторге уточнили, что речь идет об одобрении главного изменения в сертификаты типа.Грузовая конфигурация Ми-171 дает возможность вертолету выполнять перевозки над водой, в том числе доставлять грузы на морские буровые платформы.Сертификат типа с внесением новой модели "Ансат-М" существенно расширит возможности применения этой винтокрылой машины, повысит эффективность ее работы в регионах с большой площадью. Новая версия вертолета обладает увеличенной емкостью основного топливного бака и возросшей в результате дальностью полета.БАС-200 получила сертификат типа ограниченной категории и стала первым в России сертифицированным гражданским беспилотником.Мантуров подчеркнул, что дрон будут использовать для оказания комплексных услуг в разных отраслях экономики: при равиметрической съемке, мониторинге лесного хозяйства, внутренних водных путей и состояния экологии.Глава Минпромторга назвал получение одобрительных документов на эти суда важным этапом обеспечения технологической независимости авиапрома и вертолетостроения России.
https://ria.ru/20221017/aviazavody-1824599303.html
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россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), мс-21, экономика, денис мантуров, ми-171
Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), МС-21, Экономика, Денис Мантуров, Ми-171
13:53 29.12.2022 (обновлено: 14:45 29.12.2022)
 
Росавиация одобрила самолет МС-21 с российскими двигателями и крылом

Самолет МС-21 с российскими двигателями и крылом получил одобрение Росавиации

© РИА Новости / Нина Падалко / Перейти в медиабанкИспытания самолета МС-21 с двигателем ПД-14
Испытания самолета МС-21 с двигателем ПД-14 - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Нина Падалко
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Испытания самолета МС-21 с двигателем ПД-14. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Росавиация одобрила самолет МС-21 с отечественными двигателями и крылом, заявили в пресс-службе Минпромторга со ссылкой на главу ведомства Дениса Мантурова.

"Российские самолет МС-21, беспилотник вертолетного типа БАС-200, а также новая конфигурация вертолета Ми-171 А3 и усовершенствованная версия "Ансата" получили одобрительные документы от Росавиации", — говорится в сообщении.

Зампред правительства присутствовал на церемонии вручения соответствующих документов.
"Магистральный лайнер МС-21 получил одобрение по главным изменениям в конструкции: это подтверждает успешную замену ключевых элементов самолета на российские — наш двигатель ПД-14 и полностью отечественную конструкцию крыла", — пояснил Мантуров.
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Сертификат типа с внесением новой модели "Ансат-М" существенно расширит возможности применения этой винтокрылой машины, повысит эффективность ее работы в регионах с большой площадью. Новая версия вертолета обладает увеличенной емкостью основного топливного бака и возросшей в результате дальностью полета.
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Глава Минпромторга назвал получение одобрительных документов на эти суда важным этапом обеспечения технологической независимости авиапрома и вертолетостроения России.
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РоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)МС-21ЭкономикаДенис МантуровМи-171
 
 
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