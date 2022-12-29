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Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий - РИА Новости, 29.12.2022
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Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий - РИА Новости, 29.12.2022
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в городе, ожидается снег и гололедица, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T13:45
2022-12-29T13:45
москва
общество
погода
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в городе, ожидается снег и гололедица, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, в ночь на пятницу, 30 декабря, в столице ожидаются снег, мокрый снег, возможна гололедица", - говорится в сообщении. Кроме того пешеходов попросили быть внимательными и аккуратными на улице в непогоду, а автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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москва, общество, погода
Москва, Общество, Погода
13:45 29.12.2022
 
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий

Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий, в городе ожидается снег и гололедица

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЗанесенные снегом автомобили.
Занесенные снегом автомобили. - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Занесенные снегом автомобили.. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в городе, ожидается снег и гололедица, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, в ночь на пятницу, 30 декабря, в столице ожидаются снег, мокрый снег, возможна гололедица", - говорится в сообщении.
Кроме того пешеходов попросили быть внимательными и аккуратными на улице в непогоду, а автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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