https://ria.ru/20221229/moskva-1842197940.html

Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий

Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий - РИА Новости, 29.12.2022

Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий

Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в городе, ожидается снег и гололедица, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T13:45

2022-12-29T13:45

2022-12-29T13:45

москва

общество

погода

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в городе, ожидается снег и гололедица, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, в ночь на пятницу, 30 декабря, в столице ожидаются снег, мокрый снег, возможна гололедица", - говорится в сообщении. Кроме того пешеходов попросили быть внимательными и аккуратными на улице в непогоду, а автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

https://realty.ria.ru/20221220/sneg-1839738596.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, погода