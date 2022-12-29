https://ria.ru/20221229/moskva-1842197940.html
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий - РИА Новости, 29.12.2022
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в городе, ожидается снег и гололедица, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T13:45
2022-12-29T13:45
2022-12-29T13:45
москва
общество
погода
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в городе, ожидается снег и гололедица, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, в ночь на пятницу, 30 декабря, в столице ожидаются снег, мокрый снег, возможна гололедица", - говорится в сообщении. Кроме того пешеходов попросили быть внимательными и аккуратными на улице в непогоду, а автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
https://realty.ria.ru/20221220/sneg-1839738596.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, погода
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий, в городе ожидается снег и гололедица