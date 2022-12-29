https://ria.ru/20221229/moshenniki-1842074545.html
Хакеры RaHDit подсчитали потери россиян из-за мошенников с Украины
Хакеры RaHDit подсчитали потери россиян из-за мошенников с Украины - РИА Новости, 29.12.2022
Хакеры RaHDit подсчитали потери россиян из-за мошенников с Украины
Мошеннические колл-центры до сих пор работают на Украине против России, потери граждан составляют сотни миллионов рублей, сообщил РИА Новости участник хакерской РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T03:06
2022-12-29T03:06
2022-12-29T09:49
технологии
украина
россия
днепропетровск
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Мошеннические колл-центры до сих пор работают на Украине против России, потери граждан составляют сотни миллионов рублей, сообщил РИА Новости участник хакерской группировки RaHDit ("Злые русские хакеры") на условиях анонимности. "Действительно такие колл-центры на территории Украины работают до сих пор. Они не связаны с теми группами, которые мы нашли и выложили информацию об участниках. Это — отдельные группы. Можно сказать, что это — организованные преступные группировки с четкой иерархией, с очень сильной дисциплиной, сильными штрафами, и в то же время там платят неплохие деньги для украинцев", — сказал российский хакер. По его словам, в основном они работали на востоке Украины, в Днепропетровске огромное количество этих центров. Хакер напомнил, что когда российские войска вошли в Бердянск, один из таких колл-центров удалось полностью захватить с оборудованием. "Сотрудники убежали, но оборудование осталось, записи, и получилось понять схему, как они работают. Там несколько схем работы с "клиентами", на каждую возрастную категорию — своя. Для них их специально писали профессиональные психологи. Люди, которые звонят, очень хорошо говорят по-русски, у них практически отсутствует акцент, хорошо поставленный русский язык, хорошо ориентируются в российских реалиях", — добавил собеседник агентства. По его словам, с ними работают специалисты по обналичиванию денег, так называемые дропы, на карты которых деньги перекидываются, потом с них — на другие карты, и таким образом деньги выводятся в биткоины и "растворяются". "За год более 750 миллионов рублей несколько центров совершенно спокойно выводили с карточек доверчивых российских граждан. Сотрудники, которые обзванивают, работают за определенный процент. То есть чем больше денег он выманил у человека, тем больше ему дают зарплату. Обычно у них зарплата раз в неделю — от 500 долларов и выше, что для Украины считается неплохими деньгами", — сказал российский хакер.Накануне RaHDit опубликовали данные более тысячи сторонников украинского движения IT Army of Ukraine, ведущих кибератаки на российский сегмент интернета, и радикальных SMM-специалистов Save UA, применяющих навыки для трансляции негативной рекламы в соцсетях и организации других кибердиверсий.
https://ria.ru/20221220/moshenniki-1839880425.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
RaHDit: россияне потеряли сотни миллионов рублей из-за звонков мошенников с Украины
Мошеннические колл-центры до сих пор работают на Украине против России, потери россиян – сотни миллионов рублей, заявил РИА Новости участник группировки RaHDit ("Злые русские хакеры")
2022-12-29T03:06
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RaHDit: в киберпространстве против России воюют все страны НАТО, а не Украина
страны НАТО, а не Украина, именно они являются "кукловодами", сообщил РИА Новости участник группировки RaHDit ("Злые русские хакеры") на условиях анонимности.
2022-12-29T03:06
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технологии, украина, россия, днепропетровск
Технологии, Украина, Россия, Днепропетровск
03:06 29.12.2022 (обновлено: 09:49 29.12.2022)
Хакеры RaHDit подсчитали потери россиян из-за мошенников с Украины
RaHDit: россияне потеряли сотни миллионов рублей из-за звонков мошенников с Украины
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Мошеннические колл-центры до сих пор работают на Украине против России, потери граждан составляют сотни миллионов рублей, сообщил РИА Новости участник хакерской группировки RaHDit ("Злые русские хакеры") на условиях анонимности.
"Действительно такие колл-центры на территории Украины работают до сих пор. Они не связаны с теми группами, которые мы нашли и выложили информацию об участниках. Это — отдельные группы. Можно сказать, что это — организованные преступные группировки с четкой иерархией, с очень сильной дисциплиной, сильными штрафами, и в то же время там платят неплохие деньги для украинцев", — сказал российский хакер.
По его словам, в основном они работали на востоке Украины, в Днепропетровске
огромное количество этих центров.
Хакер напомнил, что когда российские войска вошли в Бердянск
, один из таких колл-центров удалось полностью захватить с оборудованием.
"Сотрудники убежали, но оборудование осталось, записи, и получилось понять схему, как они работают. Там несколько схем работы с "клиентами", на каждую возрастную категорию — своя. Для них их специально писали профессиональные психологи. Люди, которые звонят, очень хорошо говорят по-русски, у них практически отсутствует акцент, хорошо поставленный русский язык, хорошо ориентируются в российских реалиях", — добавил собеседник агентства.
По его словам, с ними работают специалисты по обналичиванию денег, так называемые дропы, на карты которых деньги перекидываются, потом с них — на другие карты, и таким образом деньги выводятся в биткоины и "растворяются".
"За год более 750 миллионов рублей несколько центров совершенно спокойно выводили с карточек доверчивых российских граждан. Сотрудники, которые обзванивают, работают за определенный процент. То есть чем больше денег он выманил у человека, тем больше ему дают зарплату. Обычно у них зарплата раз в неделю — от 500 долларов и выше, что для Украины считается неплохими деньгами", — сказал российский хакер.
Накануне RaHDit опубликовали данные более тысячи сторонников украинского движения IT Army of Ukraine, ведущих кибератаки на российский сегмент интернета, и радикальных SMM-специалистов Save UA, применяющих навыки для трансляции негативной рекламы в соцсетях и организации других кибердиверсий.