https://ria.ru/20221229/moryaki-1842336664.html

В украинских портах застряли более трехсот моряков, пишут СМИ

В украинских портах застряли более трехсот моряков, пишут СМИ - РИА Новости, 29.12.2022

В украинских портах застряли более трехсот моряков, пишут СМИ

Более трехсот моряков из разных стран мира застряли в портах Украины с начала российской специальной военной операции, сообщает издание Foreign Policy. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T19:39

2022-12-29T19:39

2022-12-29T19:39

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

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турция

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Более трехсот моряков из разных стран мира застряли в портах Украины с начала российской специальной военной операции, сообщает издание Foreign Policy. "И спустя более десяти месяцев после начала войны 331 моряк все еще находится (в украинских портах - ред.)", - пишет издание. Директор по трудоустройству Международной палаты судоходства Натали Шоу заявила, что когда началась специальная военная операция, на Украине находилось более 200 судов в шести-семи портах. Тогда, по данным издания, около 800 моряков из таких стран, как Индия, Сирия, Египет, Турция, Филиппины и Бангладеш застряли в украинских портах, из-за того, что Украина заминировала порты. Сейчас 331 из них все еще остается там, пишет издание. Ранее генеральный секретарь Международной палаты судоходства Гай Платтен призвал обратить внимание на моряков, застрявших на судах, которые в том числе участвуют в перевозке грузов в рамках продуктовой сделки, и принять меры по их эвакуации. Хотя генсек Международной палаты судоходства назвал "продуктовую сделку" огромным успехом ООН, России, Турции и Украины, он считает проблемы моряков "гуманитарным кризисом" в Черном море, на который многие не обращают внимания. Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221219/ammiak-1839863499.html

https://ria.ru/20221219/udobreniya-1839840747.html

https://ria.ru/20221129/zerno-1834958537.html

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в мире, владимир путин, украина, россия, турция, оон