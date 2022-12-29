В украинских портах застряли более трехсот моряков, пишут СМИ
Foreign Policy: в украинских портах с начала спецоперации застрял 331 моряк
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiВид на Одесский порт
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
Вид на Одесский порт. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Более трехсот моряков из разных стран мира застряли в портах Украины с начала российской специальной военной операции, сообщает издание Foreign Policy.
"И спустя более десяти месяцев после начала войны 331 моряк все еще находится (в украинских портах - ред.)", - пишет издание.
Директор по трудоустройству Международной палаты судоходства Натали Шоу заявила, что когда началась специальная военная операция, на Украине находилось более 200 судов в шести-семи портах. Тогда, по данным издания, около 800 моряков из таких стран, как Индия, Сирия, Египет, Турция, Филиппины и Бангладеш застряли в украинских портах, из-за того, что Украина заминировала порты. Сейчас 331 из них все еще остается там, пишет издание.
Ранее генеральный секретарь Международной палаты судоходства Гай Платтен призвал обратить внимание на моряков, застрявших на судах, которые в том числе участвуют в перевозке грузов в рамках продуктовой сделки, и принять меры по их эвакуации. Хотя генсек Международной палаты судоходства назвал "продуктовую сделку" огромным успехом ООН, России, Турции и Украины, он считает проблемы моряков "гуманитарным кризисом" в Черном море, на который многие не обращают внимания.
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Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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