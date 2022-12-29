https://ria.ru/20221229/moryaki-1842197542.html
Путин выразил уверенность, что военные моряки будут с честью выполнять долг
Путин выразил уверенность, что военные моряки будут с честью выполнять долг - РИА Новости, 29.12.2022
Путин выразил уверенность, что военные моряки будут с честью выполнять долг
Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что российские военные моряки с честью будут выполнять свой долг и беззаветно служить родине. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T13:45
2022-12-29T13:45
2022-12-29T13:45
владимир путин
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безопасность
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что российские военные моряки с честью будут выполнять свой долг и беззаветно служить родине. "Уверен, что военные моряки будут с честью выполнять свой долг, хранить верность Андреевскому флагу, беззаветно служить родине и нашему народу", - сказал глава государства после церемонии принятия в состав флота новых кораблей и спуска на воду атомной подлодки "Император Александр III".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, безопасность, вмф рф
Владимир Путин, Россия, Безопасность, ВМФ РФ
Путин выразил уверенность, что военные моряки будут с честью выполнять долг
Путин выразил уверенность, что военные моряки будут беззаветно служить Родине