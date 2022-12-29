Рейтинг@Mail.ru
Путин выразил уверенность, что военные моряки будут с честью выполнять долг - РИА Новости, 29.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221229/moryaki-1842197542.html
Путин выразил уверенность, что военные моряки будут с честью выполнять долг
Путин выразил уверенность, что военные моряки будут с честью выполнять долг - РИА Новости, 29.12.2022
Путин выразил уверенность, что военные моряки будут с честью выполнять долг
Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что российские военные моряки с честью будут выполнять свой долг и беззаветно служить родине. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T13:45
2022-12-29T13:45
владимир путин
россия
безопасность
вмф рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580812033_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_c068c8104ecd03a01060ee5058854c49.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что российские военные моряки с честью будут выполнять свой долг и беззаветно служить родине. "Уверен, что военные моряки будут с честью выполнять свой долг, хранить верность Андреевскому флагу, беззаветно служить родине и нашему народу", - сказал глава государства после церемонии принятия в состав флота новых кораблей и спуска на воду атомной подлодки "Император Александр III".
https://ria.ru/20221221/suvorov-1840279023.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580812033_274:0:3003:2047_1920x0_80_0_0_470889d217d4abe165f7091a96a14306.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, безопасность, вмф рф
Владимир Путин, Россия, Безопасность, ВМФ РФ
13:45 29.12.2022
 
Путин выразил уверенность, что военные моряки будут с честью выполнять долг

Путин выразил уверенность, что военные моряки будут беззаветно служить Родине

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПодъем государственного флага РФ
Подъем государственного флага РФ - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Подъем государственного флага РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что российские военные моряки с честью будут выполнять свой долг и беззаветно служить родине.
"Уверен, что военные моряки будут с честью выполнять свой долг, хранить верность Андреевскому флагу, беззаветно служить родине и нашему народу", - сказал глава государства после церемонии принятия в состав флота новых кораблей и спуска на воду атомной подлодки "Император Александр III".
Подводная лодка - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 15:40
Новейшую подлодку "Генералиссимус Суворов" приняли в состав ВМФ России
 
Владимир ПутинРоссияБезопасностьВМФ РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала