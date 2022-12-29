https://ria.ru/20221229/moryaki-1842197542.html

Путин выразил уверенность, что военные моряки будут с честью выполнять долг

Путин выразил уверенность, что военные моряки будут с честью выполнять долг - РИА Новости, 29.12.2022

Путин выразил уверенность, что военные моряки будут с честью выполнять долг

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что российские военные моряки с честью будут выполнять свой долг и беззаветно служить родине. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T13:45

2022-12-29T13:45

2022-12-29T13:45

владимир путин

россия

безопасность

вмф рф

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что российские военные моряки с честью будут выполнять свой долг и беззаветно служить родине. "Уверен, что военные моряки будут с честью выполнять свой долг, хранить верность Андреевскому флагу, беззаветно служить родине и нашему народу", - сказал глава государства после церемонии принятия в состав флота новых кораблей и спуска на воду атомной подлодки "Император Александр III".

https://ria.ru/20221221/suvorov-1840279023.html

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Кирилл Волков

владимир путин, россия, безопасность, вмф рф