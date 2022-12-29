Опрос: более половины жителей Молдавии не доверяют руководству страны
Опрос показал, что более 50 процентов жителей Молдавии не доверяют руководству страны
Флаг Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 29 дек - РИА Новости. Более 50% жителей Молдавии заявляют, что не доверяют руководству страны, свидетельствуют представленные в четверг данные социологического опроса, проведенного молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData).
Жителей Молдавии попросили ответить, насколько они доверяют действующей власти. Так, 40,6% респондентов заявили, что вообще не доверяют, 14,1% ответили, что испытывают мало доверия. Средний уровень доверия выразили 26,3% участников опроса, высокий - 11,1%, очень высокий - 6,7%. Не смогли ответить на этот вопрос 1,2% респондентов.
26 декабря, 13:54Экс-премьер Молдавии обвинил Санду в установлении диктатуры
Из тех политиков, кому жители Молдавии все-таки доверяют, на первом месте оказалась президент Майя Санду. Отвечая на вопрос, кому они доверяют больше других, ее фамилию назвали 21,9% опрошенных (17,2% в октябре). Следом идут экс-президент, почетный председатель Соцпартии Игорь Додон с 16,4% (ранее 12,4%) и председатель партии "Шор" Илан Шор с 7,1% (ранее 12,7%).
Мэр Кишинева Ион Чебан набрал 5,4%, экс-премьер Ион Кику - 2,6%, председатель Партии коммунистов Владимир Воронин - 2%. Остальные кандидаты в совокупности набрали 6,7%. При этом 32,5% жителей Молдавии не доверяют политикам в целом, а 5,4% не определились с ответом.
Опрос был проведен в период с 15 по 26 декабря, в нем приняли участие 1060 человек из 387 населенных пунктов. Погрешность составляет 3%.
Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае. Бессрочная акция протеста проходит с 18 сентября. Организаторы требуют отставки президента Майи Санду, парламента и правительства и проведения досрочных выборов. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.