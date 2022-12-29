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Опрос: более половины жителей Молдавии не доверяют руководству страны - РИА Новости, 29.12.2022
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Опрос: более половины жителей Молдавии не доверяют руководству страны
Опрос: более половины жителей Молдавии не доверяют руководству страны - РИА Новости, 29.12.2022
Опрос: более половины жителей Молдавии не доверяют руководству страны
Более 50% жителей Молдавии заявляют, что не доверяют руководству страны, свидетельствуют представленные в четверг данные социологического опроса, проведенного... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T14:17
2022-12-29T14:17
в мире
майя санду
игорь додон
илан шор
кишинев
молдавия
россия
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КИШИНЕВ, 29 дек - РИА Новости. Более 50% жителей Молдавии заявляют, что не доверяют руководству страны, свидетельствуют представленные в четверг данные социологического опроса, проведенного молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData). Жителей Молдавии попросили ответить, насколько они доверяют действующей власти. Так, 40,6% респондентов заявили, что вообще не доверяют, 14,1% ответили, что испытывают мало доверия. Средний уровень доверия выразили 26,3% участников опроса, высокий - 11,1%, очень высокий - 6,7%. Не смогли ответить на этот вопрос 1,2% респондентов. Из тех политиков, кому жители Молдавии все-таки доверяют, на первом месте оказалась президент Майя Санду. Отвечая на вопрос, кому они доверяют больше других, ее фамилию назвали 21,9% опрошенных (17,2% в октябре). Следом идут экс-президент, почетный председатель Соцпартии Игорь Додон с 16,4% (ранее 12,4%) и председатель партии "Шор" Илан Шор с 7,1% (ранее 12,7%). Мэр Кишинева Ион Чебан набрал 5,4%, экс-премьер Ион Кику - 2,6%, председатель Партии коммунистов Владимир Воронин - 2%. Остальные кандидаты в совокупности набрали 6,7%. При этом 32,5% жителей Молдавии не доверяют политикам в целом, а 5,4% не определились с ответом. Опрос был проведен в период с 15 по 26 декабря, в нем приняли участие 1060 человек из 387 населенных пунктов. Погрешность составляет 3%. Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае. Бессрочная акция протеста проходит с 18 сентября. Организаторы требуют отставки президента Майи Санду, парламента и правительства и проведения досрочных выборов. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
https://ria.ru/20221226/diktatura-1841395067.html
https://ria.ru/20221227/moldaviya-1841544172.html
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в мире, майя санду, игорь додон, илан шор, кишинев, молдавия, россия
В мире, Майя Санду, Игорь Додон, Илан Шор, Кишинев, Молдавия, Россия
14:17 29.12.2022
 
Опрос: более половины жителей Молдавии не доверяют руководству страны

Опрос показал, что более 50 процентов жителей Молдавии не доверяют руководству страны

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Флаг Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 дек - РИА Новости. Более 50% жителей Молдавии заявляют, что не доверяют руководству страны, свидетельствуют представленные в четверг данные социологического опроса, проведенного молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData).
Жителей Молдавии попросили ответить, насколько они доверяют действующей власти. Так, 40,6% респондентов заявили, что вообще не доверяют, 14,1% ответили, что испытывают мало доверия. Средний уровень доверия выразили 26,3% участников опроса, высокий - 11,1%, очень высокий - 6,7%. Не смогли ответить на этот вопрос 1,2% респондентов.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
26 декабря, 13:54
Экс-премьер Молдавии обвинил Санду в установлении диктатуры
Из тех политиков, кому жители Молдавии все-таки доверяют, на первом месте оказалась президент Майя Санду. Отвечая на вопрос, кому они доверяют больше других, ее фамилию назвали 21,9% опрошенных (17,2% в октябре). Следом идут экс-президент, почетный председатель Соцпартии Игорь Додон с 16,4% (ранее 12,4%) и председатель партии "Шор" Илан Шор с 7,1% (ранее 12,7%).
Мэр Кишинева Ион Чебан набрал 5,4%, экс-премьер Ион Кику - 2,6%, председатель Партии коммунистов Владимир Воронин - 2%. Остальные кандидаты в совокупности набрали 6,7%. При этом 32,5% жителей Молдавии не доверяют политикам в целом, а 5,4% не определились с ответом.
Опрос был проведен в период с 15 по 26 декабря, в нем приняли участие 1060 человек из 387 населенных пунктов. Погрешность составляет 3%.
Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае. Бессрочная акция протеста проходит с 18 сентября. Организаторы требуют отставки президента Майи Санду, парламента и правительства и проведения досрочных выборов. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Спикер парламента Молдавии и генеральный секретарь партии Действие и Солидарность Игорь Гросу - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря, 03:00
Спикер парламента Молдавии заявил, что не видит угрозы со стороны России
 
В миреМайя СандуИгорь ДодонИлан ШорКишиневМолдавияРоссия
 
 
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