https://ria.ru/20221229/moldaviya-1842211749.html

Опрос: более половины жителей Молдавии не доверяют руководству страны

Опрос: более половины жителей Молдавии не доверяют руководству страны - РИА Новости, 29.12.2022

Опрос: более половины жителей Молдавии не доверяют руководству страны

Более 50% жителей Молдавии заявляют, что не доверяют руководству страны, свидетельствуют представленные в четверг данные социологического опроса, проведенного... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T14:17

2022-12-29T14:17

2022-12-29T14:17

в мире

майя санду

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КИШИНЕВ, 29 дек - РИА Новости. Более 50% жителей Молдавии заявляют, что не доверяют руководству страны, свидетельствуют представленные в четверг данные социологического опроса, проведенного молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData). Жителей Молдавии попросили ответить, насколько они доверяют действующей власти. Так, 40,6% респондентов заявили, что вообще не доверяют, 14,1% ответили, что испытывают мало доверия. Средний уровень доверия выразили 26,3% участников опроса, высокий - 11,1%, очень высокий - 6,7%. Не смогли ответить на этот вопрос 1,2% респондентов. Из тех политиков, кому жители Молдавии все-таки доверяют, на первом месте оказалась президент Майя Санду. Отвечая на вопрос, кому они доверяют больше других, ее фамилию назвали 21,9% опрошенных (17,2% в октябре). Следом идут экс-президент, почетный председатель Соцпартии Игорь Додон с 16,4% (ранее 12,4%) и председатель партии "Шор" Илан Шор с 7,1% (ранее 12,7%). Мэр Кишинева Ион Чебан набрал 5,4%, экс-премьер Ион Кику - 2,6%, председатель Партии коммунистов Владимир Воронин - 2%. Остальные кандидаты в совокупности набрали 6,7%. При этом 32,5% жителей Молдавии не доверяют политикам в целом, а 5,4% не определились с ответом. Опрос был проведен в период с 15 по 26 декабря, в нем приняли участие 1060 человек из 387 населенных пунктов. Погрешность составляет 3%. Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае. Бессрочная акция протеста проходит с 18 сентября. Организаторы требуют отставки президента Майи Санду, парламента и правительства и проведения досрочных выборов. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20221226/diktatura-1841395067.html

https://ria.ru/20221227/moldaviya-1841544172.html

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в мире, майя санду, игорь додон, илан шор, кишинев, молдавия, россия