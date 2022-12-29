Рейтинг@Mail.ru
В Поморье в 2023 году стартует программа модернизации коммунальных сетей - РИА Новости, 29.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Архангельская область
Архангельская область
https://ria.ru/20221229/modernizatsiya-1842259210.html
В Поморье в 2023 году стартует программа модернизации коммунальных сетей
В Поморье в 2023 году стартует программа модернизации коммунальных сетей - РИА Новости, 29.12.2022
В Поморье в 2023 году стартует программа модернизации коммунальных сетей
В Архангельской области в 2023 году стартует реализация программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T16:15
2022-12-29T16:15
архангельская область
архангельская область
александр цыбульский
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842259986_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_0bf365a3f429c9051991e0e2d2bd6386.jpg
АРХАНГЕЛЬСК, 29 дек – РИА Новости. В Архангельской области в 2023 году стартует реализация программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский на заседании правительственной комиссии по региональному развитию в четверг.По его словам, реализовать программу планируется в два этапа: в 2023–2024 годах и в 2025–2027 годах. Общее финансирование первого этапа составляет чуть более миллиарда рублей, в том числе средства Фонда развития территорий – 761 миллион рублей, областного бюджета – 229,46 миллиона рублей, местных бюджетов – 24,24 миллиона рублей.Проект программы предусматривает реализацию 46 мероприятий по капремонту коммунальных сетей, из них 13 – по водоснабжению, столько же – по водоотведению и 20 – по ремонту тепловых сетей. Мероприятия в региональную программу отбирались по заявкам муниципальных образований с учетом приоритетности ввиду высокого физического износа и аварийности на коммунальных сетях, а также с учетом комплексного подхода к модернизации коммунальной инфраструктуры.Он выразил федеральным коллегам признательность за запуск этого нового и крайне важного для Архангельской области механизма модернизации коммунальной инфраструктуры. "При таком уровне поддержки считаю, что через 3-4 года положительные изменения в данной сфере в части повышения качества предоставления коммунальных услуг будут заметны каждому жителю", – отметил глава региона.
https://ria.ru/20221206/arkhangelsk-1836750847.html
архангельская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842259986_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_74beabd9fe7970a71fdabbeee2db10e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
архангельская область, александр цыбульский, жкх
Архангельская область, Архангельская область, Александр Цыбульский, ЖКХ
16:15 29.12.2022
 

В Поморье в 2023 году стартует программа модернизации коммунальных сетей

© Фото : Правительство Архангельской областиГубернатор Архангельской области Александр Цыбульский на заседании правительственной комиссии по региональному развитию
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на заседании правительственной комиссии по региональному развитию - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© Фото : Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на заседании правительственной комиссии по региональному развитию
Читать ria.ru в
АРХАНГЕЛЬСК, 29 дек – РИА Новости. В Архангельской области в 2023 году стартует реализация программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский на заседании правительственной комиссии по региональному развитию в четверг.
По его словам, реализовать программу планируется в два этапа: в 2023–2024 годах и в 2025–2027 годах. Общее финансирование первого этапа составляет чуть более миллиарда рублей, в том числе средства Фонда развития территорий – 761 миллион рублей, областного бюджета – 229,46 миллиона рублей, местных бюджетов – 24,24 миллиона рублей.
"Мы активно подошли к подготовке программы, поскольку для Архангельской области это критически важное направление деятельности. По итогам реализации первого этапа программы будет заменено более 107 километров коммунальных сетей, что удвоит имеющиеся сегодня темпы обновления и позволит улучшить качество коммунальных услуг для более чем 12 тысяч человек, проживающих на территории Архангельской области, и повысить надежность существующих коммунальных систем региона в целом", - приводит слова Цыбульского пресс-служба регионального правительства.
Проект программы предусматривает реализацию 46 мероприятий по капремонту коммунальных сетей, из них 13 – по водоснабжению, столько же – по водоотведению и 20 – по ремонту тепловых сетей. Мероприятия в региональную программу отбирались по заявкам муниципальных образований с учетом приоритетности ввиду высокого физического износа и аварийности на коммунальных сетях, а также с учетом комплексного подхода к модернизации коммунальной инфраструктуры.
Архангельск - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря, 17:50Архангельская область
Архангельская область получит субсидию на соцпроекты в 2023 году
"Высокий уровень износа инженерных сетей и большое количество связанных с этим аварийных отключений является одним из наиболее острых вопросов не только для Архангельской области, но и для всей страны", – подчеркнул Цыбульский.
Он выразил федеральным коллегам признательность за запуск этого нового и крайне важного для Архангельской области механизма модернизации коммунальной инфраструктуры. "При таком уровне поддержки считаю, что через 3-4 года положительные изменения в данной сфере в части повышения качества предоставления коммунальных услуг будут заметны каждому жителю", – отметил глава региона.
 
Архангельская областьАрхангельская областьАлександр ЦыбульскийЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала