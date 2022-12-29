https://ria.ru/20221229/modernizatsiya-1842259210.html

В Поморье в 2023 году стартует программа модернизации коммунальных сетей

В Поморье в 2023 году стартует программа модернизации коммунальных сетей - РИА Новости, 29.12.2022

В Поморье в 2023 году стартует программа модернизации коммунальных сетей

В Архангельской области в 2023 году стартует реализация программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T16:15

2022-12-29T16:15

2022-12-29T16:15

архангельская область

архангельская область

александр цыбульский

жкх

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АРХАНГЕЛЬСК, 29 дек – РИА Новости. В Архангельской области в 2023 году стартует реализация программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский на заседании правительственной комиссии по региональному развитию в четверг.По его словам, реализовать программу планируется в два этапа: в 2023–2024 годах и в 2025–2027 годах. Общее финансирование первого этапа составляет чуть более миллиарда рублей, в том числе средства Фонда развития территорий – 761 миллион рублей, областного бюджета – 229,46 миллиона рублей, местных бюджетов – 24,24 миллиона рублей.Проект программы предусматривает реализацию 46 мероприятий по капремонту коммунальных сетей, из них 13 – по водоснабжению, столько же – по водоотведению и 20 – по ремонту тепловых сетей. Мероприятия в региональную программу отбирались по заявкам муниципальных образований с учетом приоритетности ввиду высокого физического износа и аварийности на коммунальных сетях, а также с учетом комплексного подхода к модернизации коммунальной инфраструктуры.Он выразил федеральным коллегам признательность за запуск этого нового и крайне важного для Архангельской области механизма модернизации коммунальной инфраструктуры. "При таком уровне поддержки считаю, что через 3-4 года положительные изменения в данной сфере в части повышения качества предоставления коммунальных услуг будут заметны каждому жителю", – отметил глава региона.

https://ria.ru/20221206/arkhangelsk-1836750847.html

архангельская область

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Алёна Пава

архангельская область, александр цыбульский, жкх