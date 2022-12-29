https://ria.ru/20221229/modernizatsiya-1842259210.html
В Поморье в 2023 году стартует программа модернизации коммунальных сетей
В Поморье в 2023 году стартует программа модернизации коммунальных сетей - РИА Новости, 29.12.2022
В Поморье в 2023 году стартует программа модернизации коммунальных сетей
В Архангельской области в 2023 году стартует реализация программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T16:15
2022-12-29T16:15
2022-12-29T16:15
архангельская область
архангельская область
александр цыбульский
жкх
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АРХАНГЕЛЬСК, 29 дек – РИА Новости. В Архангельской области в 2023 году стартует реализация программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский на заседании правительственной комиссии по региональному развитию в четверг.По его словам, реализовать программу планируется в два этапа: в 2023–2024 годах и в 2025–2027 годах. Общее финансирование первого этапа составляет чуть более миллиарда рублей, в том числе средства Фонда развития территорий – 761 миллион рублей, областного бюджета – 229,46 миллиона рублей, местных бюджетов – 24,24 миллиона рублей.Проект программы предусматривает реализацию 46 мероприятий по капремонту коммунальных сетей, из них 13 – по водоснабжению, столько же – по водоотведению и 20 – по ремонту тепловых сетей. Мероприятия в региональную программу отбирались по заявкам муниципальных образований с учетом приоритетности ввиду высокого физического износа и аварийности на коммунальных сетях, а также с учетом комплексного подхода к модернизации коммунальной инфраструктуры.Он выразил федеральным коллегам признательность за запуск этого нового и крайне важного для Архангельской области механизма модернизации коммунальной инфраструктуры. "При таком уровне поддержки считаю, что через 3-4 года положительные изменения в данной сфере в части повышения качества предоставления коммунальных услуг будут заметны каждому жителю", – отметил глава региона.
https://ria.ru/20221206/arkhangelsk-1836750847.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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архангельская область, александр цыбульский, жкх
Архангельская область, Архангельская область, Александр Цыбульский, ЖКХ
АРХАНГЕЛЬСК, 29 дек – РИА Новости.
В Архангельской области
в 2023 году стартует реализация программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский
на заседании правительственной комиссии по региональному развитию в четверг.
По его словам, реализовать программу планируется в два этапа: в 2023–2024 годах и в 2025–2027 годах. Общее финансирование первого этапа составляет чуть более миллиарда рублей, в том числе средства Фонда развития территорий – 761 миллион рублей, областного бюджета – 229,46 миллиона рублей, местных бюджетов – 24,24 миллиона рублей.
"Мы активно подошли к подготовке программы, поскольку для Архангельской области это критически важное направление деятельности. По итогам реализации первого этапа программы будет заменено более 107 километров коммунальных сетей, что удвоит имеющиеся сегодня темпы обновления и позволит улучшить качество коммунальных услуг для более чем 12 тысяч человек, проживающих на территории Архангельской области, и повысить надежность существующих коммунальных систем региона в целом", - приводит слова Цыбульского пресс-служба регионального правительства.
Проект программы предусматривает реализацию 46 мероприятий по капремонту коммунальных сетей, из них 13 – по водоснабжению, столько же – по водоотведению и 20 – по ремонту тепловых сетей. Мероприятия в региональную программу отбирались по заявкам муниципальных образований с учетом приоритетности ввиду высокого физического износа и аварийности на коммунальных сетях, а также с учетом комплексного подхода к модернизации коммунальной инфраструктуры.
"Высокий уровень износа инженерных сетей и большое количество связанных с этим аварийных отключений является одним из наиболее острых вопросов не только для Архангельской области, но и для всей страны", – подчеркнул Цыбульский.
Он выразил федеральным коллегам признательность за запуск этого нового и крайне важного для Архангельской области механизма модернизации коммунальной инфраструктуры. "При таком уровне поддержки считаю, что через 3-4 года положительные изменения в данной сфере в части повышения качества предоставления коммунальных услуг будут заметны каждому жителю", – отметил глава региона.