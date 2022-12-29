https://ria.ru/20221229/mobilizatsiya-1842176031.html

Реакция на проблемы частичной мобилизации была оперативной, заявил Песков

Реакция на проблемы частичной мобилизации была оперативной, заявил Песков - РИА Новости, 29.12.2022

Реакция на проблемы частичной мобилизации была оперативной, заявил Песков

Реакция на проблемы, возникающие в процессе проведения частичной мобилизации, была достаточно оперативной, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T13:06

2022-12-29T13:06

2022-12-29T13:06

специальная военная операция на украине

частичная мобилизация в россии

россия

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Реакция на проблемы, возникающие в процессе проведения частичной мобилизации, была достаточно оперативной, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы все с вами говорили неоднократно о тех проблемах, которые имели место. Была достаточно оперативная реакция", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, что самое сложное было в проведении частичной мобилизации и какие проблемы удалось наиболее оперативно решить. Он также отметил, что "масштаб задач стоящих был достаточно велик". "Но по деталям, конечно, нужно спрашивать у Сергея Кужугетовича (Шойгу, главы Минобороны РФ - прим. ред.)", - добавил Песков. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. Министр обороны 28 октября доложил главе государства о том, что установленное задание о мобилизации 300 тысяч человек выполнено, и объявил о завершении мобилизационных мероприятий. А в декабре Путин заявил, что проведенная частичная мобилизация выявила определенные проблемы, которые следует оперативно решать, выстраивать эту систему по-современному.

https://ria.ru/20221229/otsrochka-1842142541.html

https://ria.ru/20221221/problemy-1840266695.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

частичная мобилизация в россии, россия, дмитрий песков, политика