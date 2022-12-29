https://ria.ru/20221229/mobilizatsiya-1842176031.html
Реакция на проблемы частичной мобилизации была оперативной, заявил Песков
Реакция на проблемы частичной мобилизации была оперативной, заявил Песков - РИА Новости, 29.12.2022
Реакция на проблемы частичной мобилизации была оперативной, заявил Песков
Реакция на проблемы, возникающие в процессе проведения частичной мобилизации, была достаточно оперативной, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T13:06
2022-12-29T13:06
2022-12-29T13:06
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
россия
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Реакция на проблемы, возникающие в процессе проведения частичной мобилизации, была достаточно оперативной, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы все с вами говорили неоднократно о тех проблемах, которые имели место. Была достаточно оперативная реакция", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, что самое сложное было в проведении частичной мобилизации и какие проблемы удалось наиболее оперативно решить. Он также отметил, что "масштаб задач стоящих был достаточно велик". "Но по деталям, конечно, нужно спрашивать у Сергея Кужугетовича (Шойгу, главы Минобороны РФ - прим. ред.)", - добавил Песков. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. Министр обороны 28 октября доложил главе государства о том, что установленное задание о мобилизации 300 тысяч человек выполнено, и объявил о завершении мобилизационных мероприятий. А в декабре Путин заявил, что проведенная частичная мобилизация выявила определенные проблемы, которые следует оперативно решать, выстраивать эту систему по-современному.
https://ria.ru/20221229/otsrochka-1842142541.html
https://ria.ru/20221221/problemy-1840266695.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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частичная мобилизация в россии, россия, дмитрий песков, политика
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Россия, Дмитрий Песков, Политика
Реакция на проблемы частичной мобилизации была оперативной, заявил Песков
Песков: реакция на проблемы при проведении частичной мобилизации была оперативной