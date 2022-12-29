https://ria.ru/20221229/metro-1842243799.html

В Харькове работу метро остановили второй раз за сутки

В Харькове работу метро остановили второй раз за сутки - РИА Новости, 29.12.2022

В Харькове работу метро остановили второй раз за сутки

Метро Харькова снова остановлено, сообщили в четверг в пресс-службе метрополитена. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T15:35

2022-12-29T15:35

2022-12-29T15:53

специальная военная операция на украине

харьков

в мире

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украина

вооруженные силы рф

денис шмыгаль

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Метро Харькова снова остановлено, сообщили в четверг в пресс-службе метрополитена."Временно прекращено движение по линиям Харьковского метрополитена", - говорится в сообщении в Telegram-канале предприятия.Ранее в четверг харьковская подземка уже приостанавливала работу, но смогла возобновить ее менее, чем через час. Мэр города Игорь Терехов сообщил о новых ударах по инфраструктуре города, заявив, что были поражены объекты в Индустриальном районе Харькова. В четверг утром Терехов уже сообщал о серии взрывов, прогремевших в Слободском районе.Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации, в области звучат сирены воздушной тревоги.Воздушная тревога в четверг утром была объявлена по всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221229/kiev-1842123170.html

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харьков

слободской район

украина

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харьков, в мире, владимир зеленский, слободской район, украина, вооруженные силы рф, денис шмыгаль