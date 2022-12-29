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В Харькове работу метро остановили второй раз за сутки - РИА Новости, 29.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221229/metro-1842243799.html
В Харькове работу метро остановили второй раз за сутки
В Харькове работу метро остановили второй раз за сутки - РИА Новости, 29.12.2022
В Харькове работу метро остановили второй раз за сутки
Метро Харькова снова остановлено, сообщили в четверг в пресс-службе метрополитена. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T15:35
2022-12-29T15:53
специальная военная операция на украине
харьков
в мире
владимир зеленский
слободской район
украина
вооруженные силы рф
денис шмыгаль
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Метро Харькова снова остановлено, сообщили в четверг в пресс-службе метрополитена."Временно прекращено движение по линиям Харьковского метрополитена", - говорится в сообщении в Telegram-канале предприятия.Ранее в четверг харьковская подземка уже приостанавливала работу, но смогла возобновить ее менее, чем через час. Мэр города Игорь Терехов сообщил о новых ударах по инфраструктуре города, заявив, что были поражены объекты в Индустриальном районе Харькова. В четверг утром Терехов уже сообщал о серии взрывов, прогремевших в Слободском районе.Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации, в области звучат сирены воздушной тревоги.Воздушная тревога в четверг утром была объявлена по всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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харьков, в мире, владимир зеленский, слободской район, украина, вооруженные силы рф, денис шмыгаль
Специальная военная операция на Украине, Харьков, В мире, Владимир Зеленский, Слободской район, Украина, Вооруженные силы РФ, Денис Шмыгаль
15:35 29.12.2022 (обновлено: 15:53 29.12.2022)
 
В Харькове работу метро остановили второй раз за сутки

Власти сообщили о второй остановке работы харьковского метро за сутки

© AP Photo / Francisco SecoЛюди толпятся на станции метро в Харькове
Люди толпятся на станции метро в Харькове - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Люди толпятся на станции метро в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Метро Харькова снова остановлено, сообщили в четверг в пресс-службе метрополитена.
"Временно прекращено движение по линиям Харьковского метрополитена", - говорится в сообщении в Telegram-канале предприятия.
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
Вчера, 11:00Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о перебоях со светом в киевском метро
Ранее в четверг харьковская подземка уже приостанавливала работу, но смогла возобновить ее менее, чем через час. Мэр города Игорь Терехов сообщил о новых ударах по инфраструктуре города, заявив, что были поражены объекты в Индустриальном районе Харькова. В четверг утром Терехов уже сообщал о серии взрывов, прогремевших в Слободском районе.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации, в области звучат сирены воздушной тревоги.
Воздушная тревога в четверг утром была объявлена по всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Киев - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
Вчера, 09:29Специальная военная операция на Украине
В крупнейших украинских городах прогремели взрывы
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковВ миреВладимир ЗеленскийСлободской районУкраинаВооруженные силы РФДенис Шмыгаль
 
 
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