Рейтинг@Mail.ru
Генерал МЧС находится в состоянии средней тяжести после падения глыбы льда - РИА Новости, 29.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221229/mchs-1842166508.html
Генерал МЧС находится в состоянии средней тяжести после падения глыбы льда
Генерал МЧС находится в состоянии средней тяжести после падения глыбы льда - РИА Новости, 29.12.2022
Генерал МЧС находится в состоянии средней тяжести после падения глыбы льда
Пострадавший при падении глыбы льда на западе Москвы генерал-лейтенант МЧС Анатолий Елизаров переведен из реанимации в отдельную палату, его состояние... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T12:46
2022-12-29T12:46
происшествия
здоровье - общество
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1842003830_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_e33993d4d6fd1777b6b4271f39806116.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пострадавший при падении глыбы льда на западе Москвы генерал-лейтенант МЧС Анатолий Елизаров переведен из реанимации в отдельную палату, его состояние оценивается как средней степени тяжести, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Накануне в экстренных службах сообщали, что действующий генерал МЧС России попал в 67-ю клиническую больницу после того, с нежилого здания на улице Инициативная (район Фили-Давыдково) ему на голову свалился лед. Прокуратура Москвы начала проверку и выяснила, что договор на очистку крыши этого здания, по предварительным данным, ни с кем не заключался. "Переведен из реанимации в отдельную палату, в сознании, состояние средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что при поступлении в больницу генералу диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, травму шейного отдела позвоночника. Собеседник агентства отметил, что пострадавший генерал-лейтенант является сотрудником центрального аппарата МЧС России и возглавляет департамент оперативного управления министерства.
https://ria.ru/20221228/sneg-1841929138.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Момент падения глыбы льда на генерала МЧС в Москве
Момент падения глыбы льда на генерала МЧС в Москве
2022-12-29T12:46
true
PT0M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1842003830_109:0:1549:1080_1920x0_80_0_0_9779abf145b03a0dac0447b135af0e44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:46 29.12.2022
 
Генерал МЧС находится в состоянии средней тяжести после падения глыбы льда

Генерал МЧС Елизаров находится в состоянии средней тяжести после падения глыбы льда

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пострадавший при падении глыбы льда на западе Москвы генерал-лейтенант МЧС Анатолий Елизаров переведен из реанимации в отдельную палату, его состояние оценивается как средней степени тяжести, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Накануне в экстренных службах сообщали, что действующий генерал МЧС России попал в 67-ю клиническую больницу после того, с нежилого здания на улице Инициативная (район Фили-Давыдково) ему на голову свалился лед. Прокуратура Москвы начала проверку и выяснила, что договор на очистку крыши этого здания, по предварительным данным, ни с кем не заключался.
"Переведен из реанимации в отдельную палату, в сознании, состояние средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что при поступлении в больницу генералу диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, травму шейного отдела позвоночника.
Собеседник агентства отметил, что пострадавший генерал-лейтенант является сотрудником центрального аппарата МЧС России и возглавляет департамент оперативного управления министерства.
На месте гибели рабочих в результате падения с высоты 4 этажа телескопической стрелы автовышки - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
Вчера, 15:09
В Подмосковье двое рабочих разбились насмерть при очистке крыш от снега
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоРоссияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала