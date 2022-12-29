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Генерал МЧС находится в состоянии средней тяжести после падения глыбы льда
Генерал МЧС находится в состоянии средней тяжести после падения глыбы льда - РИА Новости, 29.12.2022
Генерал МЧС находится в состоянии средней тяжести после падения глыбы льда
Пострадавший при падении глыбы льда на западе Москвы генерал-лейтенант МЧС Анатолий Елизаров переведен из реанимации в отдельную палату, его состояние... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T12:46
2022-12-29T12:46
2022-12-29T12:46
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пострадавший при падении глыбы льда на западе Москвы генерал-лейтенант МЧС Анатолий Елизаров переведен из реанимации в отдельную палату, его состояние оценивается как средней степени тяжести, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Накануне в экстренных службах сообщали, что действующий генерал МЧС России попал в 67-ю клиническую больницу после того, с нежилого здания на улице Инициативная (район Фили-Давыдково) ему на голову свалился лед. Прокуратура Москвы начала проверку и выяснила, что договор на очистку крыши этого здания, по предварительным данным, ни с кем не заключался. "Переведен из реанимации в отдельную палату, в сознании, состояние средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что при поступлении в больницу генералу диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, травму шейного отдела позвоночника. Собеседник агентства отметил, что пострадавший генерал-лейтенант является сотрудником центрального аппарата МЧС России и возглавляет департамент оперативного управления министерства.
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Момент падения глыбы льда на генерала МЧС в Москве
Момент падения глыбы льда на генерала МЧС в Москве
2022-12-29T12:46
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происшествия, здоровье - общество, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Генерал МЧС находится в состоянии средней тяжести после падения глыбы льда
Генерал МЧС Елизаров находится в состоянии средней тяжести после падения глыбы льда