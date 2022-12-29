https://ria.ru/20221229/mchs-1842073650.html

В МЧС рассказали, на что следует обратить внимание при покупке фейерверков

В МЧС рассказали, на что следует обратить внимание при покупке фейерверков - РИА Новости, 29.12.2022

В МЧС рассказали, на что следует обратить внимание при покупке фейерверков

Покупать пиротехнику нужно только в специализированных магазинах, при этом надо обращать внимание на внешний вид изделий и наличие инструкции по применению,... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T02:53

2022-12-29T02:53

2022-12-29T09:44

общество

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Покупать пиротехнику нужно только в специализированных магазинах, при этом надо обращать внимание на внешний вид изделий и наличие инструкции по применению, рассказали РИА Новости в столичном главке МЧС РФ. "Особое внимание необходимо уделить внешнему виду: упаковка не должна иметь дефектов, вмятин, налета серого или черного цвета. Кроме того, обязательно наличие подробной инструкции по применению на русском языке, содержащей название и адрес изготовителя, дату изготовления, срок хранения и правила пользования изделием", - пояснил собеседник агентства. Он добавил, что все пиротехнические изделия условно подразделяют на две группы: бытового и специального назначения. В свободной продаже есть только фейерверки, не требующие особых знаний и навыков. Специальные изделия продают только профессиональным пиротехникам. "Приобретать пиротехнику лучше всего в специализированных магазинах, где продают только сертифицированную продукцию", - заключил представитель ведомства.

https://ria.ru/20221222/salyuty-1840403783.html

https://ria.ru/20221228/taksi-1841892166.html

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общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)