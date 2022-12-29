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В МЧС рассказали, на что следует обратить внимание при покупке фейерверков - РИА Новости, 29.12.2022
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В МЧС рассказали, на что следует обратить внимание при покупке фейерверков
В МЧС рассказали, на что следует обратить внимание при покупке фейерверков - РИА Новости, 29.12.2022
В МЧС рассказали, на что следует обратить внимание при покупке фейерверков
Покупать пиротехнику нужно только в специализированных магазинах, при этом надо обращать внимание на внешний вид изделий и наличие инструкции по применению,... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T02:53
2022-12-29T09:44
общество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Покупать пиротехнику нужно только в специализированных магазинах, при этом надо обращать внимание на внешний вид изделий и наличие инструкции по применению, рассказали РИА Новости в столичном главке МЧС РФ. "Особое внимание необходимо уделить внешнему виду: упаковка не должна иметь дефектов, вмятин, налета серого или черного цвета. Кроме того, обязательно наличие подробной инструкции по применению на русском языке, содержащей название и адрес изготовителя, дату изготовления, срок хранения и правила пользования изделием", - пояснил собеседник агентства. Он добавил, что все пиротехнические изделия условно подразделяют на две группы: бытового и специального назначения. В свободной продаже есть только фейерверки, не требующие особых знаний и навыков. Специальные изделия продают только профессиональным пиротехникам. "Приобретать пиротехнику лучше всего в специализированных магазинах, где продают только сертифицированную продукцию", - заключил представитель ведомства.
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общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
02:53 29.12.2022 (обновлено: 09:44 29.12.2022)
 
В МЧС рассказали, на что следует обратить внимание при покупке фейерверков

МЧС: при покупке пиротехники следует обращать внимание на внешний вид изделий

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в медиабанкЛюди запускают фейерверки во время празднования Нового 2022 года в Кемерово
Люди запускают фейерверки во время празднования Нового 2022 года в Кемерово - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Александр Патрин
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Люди запускают фейерверки во время празднования Нового 2022 года в Кемерово. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Покупать пиротехнику нужно только в специализированных магазинах, при этом надо обращать внимание на внешний вид изделий и наличие инструкции по применению, рассказали РИА Новости в столичном главке МЧС РФ.
"Особое внимание необходимо уделить внешнему виду: упаковка не должна иметь дефектов, вмятин, налета серого или черного цвета. Кроме того, обязательно наличие подробной инструкции по применению на русском языке, содержащей название и адрес изготовителя, дату изготовления, срок хранения и правила пользования изделием", - пояснил собеседник агентства.
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Он добавил, что все пиротехнические изделия условно подразделяют на две группы: бытового и специального назначения.
В свободной продаже есть только фейерверки, не требующие особых знаний и навыков. Специальные изделия продают только профессиональным пиротехникам.
"Приобретать пиротехнику лучше всего в специализированных магазинах, где продают только сертифицированную продукцию", - заключил представитель ведомства.
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ОбществоРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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