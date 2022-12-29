https://ria.ru/20221229/mariupol-1842286047.html

Боевик "Азова"* рассказал, как убивал жителей Мариуполя

Боевик "Азова"* рассказал, как убивал жителей Мариуполя - РИА Новости, 29.12.2022

Боевик "Азова"* рассказал, как убивал жителей Мариуполя

Боец батальона "Азов"* (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Иван Бочкарев с позывным "Ведьмак" признался в серии убийств мирных жителей,... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T17:15

2022-12-29T17:15

2022-12-29T17:15

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

батальон "азов"

ситуация в днр и лнр

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 дек - РИА Новости. Боец батальона "Азов"* (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Иван Бочкарев с позывным "Ведьмак" признался в серии убийств мирных жителей, которых они с сослуживцами расстреливали при патрулировании улиц возле торговых центров и Мариупольского госуниверситета, следует из материалов Международного общественного трибунала по Украине. Согласно данным, опубликованным в рамках медиапроекта "Мариуполь - территория преступлений", Бочкарев - водитель-стрелок группы разведки специального назначения "Азов"*. В феврале 2022 года он и его группа занимали позиции в школе №42 и расстреливали прятавшихся в ней и проходивших мимо мирных жителей. Из последующих эпизодов следует, что в начале марта рота, в которой служил "Ведьмак", переместилась на "Азовсталь", а потом в Мариупольский государственный университет. Там к "азовцам" присоединились бойцы Национальной гвардии Украины и теробороны, в общей сложности 250-300 человек. Патрулируя улицы возле торгового центра, они заняли огневые позиции в жилых домах, откуда расстреливали мирных жителей, а после этого минировали тела убитых. "Предполагалось, что военнослужащие ВС РФ или мирные жители подорвутся при их обнаружении", - говорится в сообщении. Также "Ведьмак" признался в стрельбе по окнам жилых домов и автомобилям. В результате, как минимум три человека погибли и один пострадал. В одну из ночей, по данным общественного трибунала, Бочкарев и другие "азовцы" проверяли местность вокруг Мариупольского университета. Там они заметили группу мужчин, которые стояли и активно жестикулировали. "Далее по команде "Мангуста" четверо "азовцев"* расстреляли пятерых мирно беседовавших гражданских, вина которых состояла лишь в том, что они решили выпить алкоголь на улице в комендантское время", - сказано в сообщении. Тела убитых заминировали. В ту же ночь они расстреляли еще пятерых мужчин, отдыхавших возле жилого дома. В конце концов "Ведьмак" сдался в плен ВС РФ.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20221221/mariupol-1840318921.html

https://ria.ru/20220809/tribunal-1808238651.html

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мариуполь

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, мариуполь, в мире, донецкая народная республика, батальон "азов", ситуация в днр и лнр