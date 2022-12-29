https://ria.ru/20221229/mariupol-1842280952.html
Школьники из Мариуполя приехали на зимние каникулы в Петербург
Школьники из Мариуполя приехали на зимние каникулы в Петербург - РИА Новости, 29.12.2022
Школьники из Мариуполя приехали на зимние каникулы в Петербург
В Санкт-Петербург на зимние каникулы приехали 120 школьников из Мариуполя, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T17:03
2022-12-29T17:03
2022-12-29T17:03
мариуполь
санкт-петербург
александр беглов
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек — РИА Новости. В Санкт-Петербург на зимние каникулы приехали 120 школьников из Мариуполя, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов. "По нашему приглашению в Петербург на зимние каникулы приехали отдохнуть школьники из города-побратима Мариуполя. 120 ребят с сопровождающими будут жить в лагере "Молодежный", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Беглов отметил, что для детей подготовлена культурная и экскурсионная программа. Дети отправятся домой 9 января. "Традиционно подготовили для них обширную программу. Уже завтра ребята отправятся на обзорную экскурсию. А в ночь на 1 января их ждут карнавал, костюмы к которому они подготовят сами, и прекрасная встреча Нового года в Петербурге, которая, уверен, запомнится им на всю жизнь. Покажем школьникам из Мариуполя Кронштадт, Исаакиевский собор и Зенит Арену. Познакомим их с некоторыми нашими колледжами – студенты проведут мастер-классы. Возможно, кто-то захочет после школы продолжить учиться в Петербурге", - отметил губернатор. Ранее школьники из Мариуполя отдыхали в Петербурге на летних и осенних каникулах. Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами в июне этого года. Была сформирована программа помощи и восстановления Мариуполя на 2022 год. В соответствии с ней петербургские специалисты ведут работы по восстановлению 37 социально значимых объектов. В программу вошли не только жилые дома, но и объекты образования, спорта, здравоохранения, благоустройства. Также Петербург передал Мариуполю 100 автобусов.
https://ria.ru/20221227/lukashenko-1841597243.html
https://realty.ria.ru/20221223/mariupol-1840888586.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, санкт-петербург, александр беглов, общество
Мариуполь, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Общество
Школьники из Мариуполя приехали на зимние каникулы в Петербург
Беглов рассказал о приезде школьников из Мариуполя на зимние каникулы в Петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек — РИА Новости.
В Санкт-Петербург на зимние каникулы приехали 120 школьников из Мариуполя, сообщил
губернатор Северной столицы Александр Беглов.
"По нашему приглашению в Петербург на зимние каникулы приехали отдохнуть школьники из города-побратима Мариуполя. 120 ребят с сопровождающими будут жить в лагере "Молодежный", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Беглов отметил, что для детей подготовлена культурная и экскурсионная программа. Дети отправятся домой 9 января.
"Традиционно подготовили для них обширную программу. Уже завтра ребята отправятся на обзорную экскурсию. А в ночь на 1 января их ждут карнавал, костюмы к которому они подготовят сами, и прекрасная встреча Нового года в Петербурге, которая, уверен, запомнится им на всю жизнь. Покажем школьникам из Мариуполя Кронштадт, Исаакиевский собор и Зенит Арену. Познакомим их с некоторыми нашими колледжами – студенты проведут мастер-классы. Возможно, кто-то захочет после школы продолжить учиться в Петербурге", - отметил губернатор.
Ранее школьники из Мариуполя отдыхали в Петербурге на летних и осенних каникулах.
Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами в июне этого года. Была сформирована программа помощи и восстановления Мариуполя на 2022 год. В соответствии с ней петербургские специалисты ведут работы по восстановлению 37 социально значимых объектов. В программу вошли не только жилые дома, но и объекты образования, спорта, здравоохранения, благоустройства. Также Петербург передал Мариуполю 100 автобусов.