https://ria.ru/20221229/mandariny-1842087709.html
Роскачество обнаружило следы пестицидов в мандаринах
Роскачество обнаружило следы пестицидов в мандаринах - РИА Новости, 29.12.2022
Роскачество обнаружило следы пестицидов в мандаринах
Следы пестицидов были выявлены в мандаринах, продающихся в российских торговых сетях, при этом содержание нитратов в них не превышало допустимой концентрации,... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T07:54
2022-12-29T07:54
2022-12-29T10:47
общество
роскачество
ашан
пятерочка (сеть магазинов)
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Следы пестицидов были выявлены в мандаринах, продающихся в российских торговых сетях, при этом содержание нитратов в них не превышало допустимой концентрации, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Роскачество провело лабораторные испытания мандаринов пяти торговых марок на содержание 396 самых распространенных пестицидов, которые регулируются законом. В мякоти всех пяти цитрусовых выявлены следовые количества пестицидов", - заявили там. Отмечается, что химические средства были обнаружены в цитрусовых марок "Клеменулес", приобретенных в сети Metro, "Перекресток" и "Ашан", "Семейная покупка" из "Ленты" и Global Village - из сети "Пятерочка". "В то же время, содержание нитратов в исследованных мандаринах не превышает допустимой концентрации. Меньше всего их в мандаринах "Клеменулес" (36 мкг/кг), больше всего — в Global Village (48 мкг/кг)", - добавили в Роскачестве. При этом уточняется, что все исследованные Роскачеством мандарины - безопасные. Однако фрукты рекомендуется тщательно мыть перед употреблением, а также быть аккуратнее делая настойки на мандариновой кожуре или класть цедру в чай, так как концентрация пестицидов в кожуре выше. В пресс-службе Metro рассказали агентству, что будет проведена поверка этой информации - осуществлены дополнительные испытания и запрошены подтверждения от производителя. "Также необходимо оценить метод испытания и детали исследования, чтобы доподлинно удостовериться, что данные не являются вариантом принятой нормы на территории РФ", - заключили там."Все овощи и фрукты, поступающие в продажу, проходят приёмку на складах, имеют все необходимые сопроводительные документы, также регулярно проводятся выборочные лабораторные исследования продукции", - в свою очередь сказала РИА Новости директор по качеству компании "Ашан Россия" Марина Якушева, уточнив, что компания пока не получала результатов исследования от Роскачества. РИА Новости направило запрос и другим ритейлерам.
https://ria.ru/20221220/igrushki-1839962549.html
https://ria.ru/20221224/mandariny-1841003967.html
https://ria.ru/20221208/mandariny-1837102986.html
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общество, роскачество, ашан, пятерочка (сеть магазинов), россия
Общество, Роскачество, Ашан, Пятерочка (сеть магазинов), Россия
07:54 29.12.2022 (обновлено: 10:47 29.12.2022)
Роскачество обнаружило следы пестицидов в мандаринах
Роскачество обнаружило следы пестицидов в продающихся в торговых сетях мандаринах
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Следы пестицидов были выявлены в мандаринах, продающихся в российских торговых сетях, при этом содержание нитратов в них не превышало допустимой концентрации, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Роскачество провело лабораторные испытания мандаринов пяти торговых марок на содержание 396 самых распространенных пестицидов, которые регулируются законом. В мякоти всех пяти цитрусовых выявлены следовые количества пестицидов", - заявили там.
Отмечается, что химические средства были обнаружены в цитрусовых марок "Клеменулес", приобретенных в сети Metro, "Перекресток" и "Ашан
", "Семейная покупка" из "Ленты" и Global Village - из сети "Пятерочка
".
"В то же время, содержание нитратов в исследованных мандаринах не превышает допустимой концентрации. Меньше всего их в мандаринах "Клеменулес" (36 мкг/кг), больше всего — в Global Village (48 мкг/кг)", - добавили в Роскачестве.
При этом уточняется, что все исследованные Роскачеством мандарины - безопасные. Однако фрукты рекомендуется тщательно мыть перед употреблением, а также быть аккуратнее делая настойки на мандариновой кожуре или класть цедру в чай, так как концентрация пестицидов в кожуре выше.
В пресс-службе Metro рассказали агентству, что будет проведена поверка этой информации - осуществлены дополнительные испытания и запрошены подтверждения от производителя. "Также необходимо оценить метод испытания и детали исследования, чтобы доподлинно удостовериться, что данные не являются вариантом принятой нормы на территории РФ", - заключили там.
"Все овощи и фрукты, поступающие в продажу, проходят приёмку на складах, имеют все необходимые сопроводительные документы, также регулярно проводятся выборочные лабораторные исследования продукции", - в свою очередь сказала РИА Новости директор по качеству компании "Ашан Россия" Марина Якушева, уточнив, что компания пока не получала результатов исследования от Роскачества. РИА Новости направило запрос и другим ритейлерам.