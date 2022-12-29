https://ria.ru/20221229/lvov-1842121834.html

Мэр Львова заявил, что город обесточило на 90 процентов

Мэр Львова заявил, что город обесточило на 90 процентов - РИА Новости, 29.12.2022

Мэр Львова заявил, что город обесточило на 90 процентов

Около 90% Львова на западе Украины осталось без света, не ходят трамваи и троллейбусы, возможны перебои с водоснабжением, сообщил мэр Андрей Садовой. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T10:56

2022-12-29T10:56

2022-12-29T10:58

специальная военная операция на украине

львов

украина

в мире

андрей садовой

денис шмыгаль

владимир зеленский

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Около 90% Львова на западе Украины осталось без света, не ходят трамваи и троллейбусы, возможны перебои с водоснабжением, сообщил мэр Андрей Садовой.Воздушная тревога в четверг утром была объявлена по всей территории Украины. Мэр Львова сообщал о взрывах в городе."Девяносто процентов города – без света. Ждем дополнительную информацию от энергетиков. Трамваи и троллейбусы не ходят. Возможны перебои с водоснабжением. Переходим к работе дизель-генераторов на объектах критической инфраструктуры", - написал Садовой в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

львов, украина, в мире, андрей садовой, денис шмыгаль, владимир зеленский, вооруженные силы рф