https://ria.ru/20221229/lvov-1842121834.html
Мэр Львова заявил, что город обесточило на 90 процентов
Мэр Львова заявил, что город обесточило на 90 процентов - РИА Новости, 29.12.2022
Мэр Львова заявил, что город обесточило на 90 процентов
Около 90% Львова на западе Украины осталось без света, не ходят трамваи и троллейбусы, возможны перебои с водоснабжением, сообщил мэр Андрей Садовой. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T10:56
2022-12-29T10:56
2022-12-29T10:58
специальная военная операция на украине
львов
украина
в мире
андрей садовой
денис шмыгаль
владимир зеленский
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835460385_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e5c1ac75f5c04c0d57b2ba8b979941e.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Около 90% Львова на западе Украины осталось без света, не ходят трамваи и троллейбусы, возможны перебои с водоснабжением, сообщил мэр Андрей Садовой.Воздушная тревога в четверг утром была объявлена по всей территории Украины. Мэр Львова сообщал о взрывах в городе."Девяносто процентов города – без света. Ждем дополнительную информацию от энергетиков. Трамваи и троллейбусы не ходят. Возможны перебои с водоснабжением. Переходим к работе дизель-генераторов на объектах критической инфраструктуры", - написал Садовой в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221229/vzryvy-1842121499.html
львов
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835460385_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_97124708a2576d0a05b675ef8f9ff1f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
львов, украина, в мире, андрей садовой, денис шмыгаль, владимир зеленский, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Львов, Украина, В мире, Андрей Садовой, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Вооруженные силы РФ
10:56 29.12.2022 (обновлено: 10:58 29.12.2022)
Мэр Львова заявил, что город обесточило на 90 процентов
Мэр Львова Садовой сообщил, что около 90 процентов города осталось без света