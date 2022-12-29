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Лукашенко предложил закрепить в Белоруссии новую новогоднюю традицию - РИА Новости, 29.12.2022
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Лукашенко предложил закрепить в Белоруссии новую новогоднюю традицию
Лукашенко предложил закрепить в Белоруссии новую новогоднюю традицию - РИА Новости, 29.12.2022
Лукашенко предложил закрепить в Белоруссии новую новогоднюю традицию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил закрепить в республике новую новогоднюю традицию – посещение детей, которые воспитываются без родителей, а... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T12:28
2022-12-29T12:28
в мире
белоруссия
александр лукашенко
минск
сироты
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МИНСК, 29 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил закрепить в республике новую новогоднюю традицию – посещение детей, которые воспитываются без родителей, а также одиноких пожилых людей. "Еще одна традиция, которая зародилась в нашей суверенной, независимой Беларуси, называется "Наши дети". И особенно в Новый год, в эти праздничные дни, все взрослые, предприниматели, руководители предприятий, депутаты, госслужащие, идут к детям - в детские дома, интернаты, школы, просто в дома семейного типа - и радуют наших детишек и всех, кто там живет, новогодними подарками… Есть еще и такие, о которых забыли дети. И порой дети небедные. Но это старики. Мы все будем стариками. И даже вы. Поэтому стариков не надо забывать", - сказал Лукашенко на благотворительном празднике в Минске. Глава белорусского государства подчеркнул, что любая страна всегда сильна своими традициями. "Если мы говорим - страна суверенная, независимая, значит, должны быть свои традиции. Исконные, белорусские. У нас этих традиций много", - передает слова Лукашенко официальный сайт президента Белоруссии.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, минск, сироты
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Минск, Сироты
12:28 29.12.2022
 
Лукашенко предложил закрепить в Белоруссии новую новогоднюю традицию

Лукашенко предложил закрепить традицию посещения детей-сирот и пожилых перед Новым годом

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 29 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил закрепить в республике новую новогоднюю традицию – посещение детей, которые воспитываются без родителей, а также одиноких пожилых людей.
"Еще одна традиция, которая зародилась в нашей суверенной, независимой Беларуси, называется "Наши дети". И особенно в Новый год, в эти праздничные дни, все взрослые, предприниматели, руководители предприятий, депутаты, госслужащие, идут к детям - в детские дома, интернаты, школы, просто в дома семейного типа - и радуют наших детишек и всех, кто там живет, новогодними подарками… Есть еще и такие, о которых забыли дети. И порой дети небедные. Но это старики. Мы все будем стариками. И даже вы. Поэтому стариков не надо забывать", - сказал Лукашенко на благотворительном празднике в Минске.
Глава белорусского государства подчеркнул, что любая страна всегда сильна своими традициями. "Если мы говорим - страна суверенная, независимая, значит, должны быть свои традиции. Исконные, белорусские. У нас этих традиций много", - передает слова Лукашенко официальный сайт президента Белоруссии.
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В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоМинскСироты
 
 
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