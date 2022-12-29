https://ria.ru/20221229/lukashenko-1842157103.html
Лукашенко предложил закрепить в Белоруссии новую новогоднюю традицию
Лукашенко предложил закрепить в Белоруссии новую новогоднюю традицию - РИА Новости, 29.12.2022
Лукашенко предложил закрепить в Белоруссии новую новогоднюю традицию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил закрепить в республике новую новогоднюю традицию – посещение детей, которые воспитываются без родителей, а... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T12:28
2022-12-29T12:28
2022-12-29T12:28
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МИНСК, 29 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил закрепить в республике новую новогоднюю традицию – посещение детей, которые воспитываются без родителей, а также одиноких пожилых людей. "Еще одна традиция, которая зародилась в нашей суверенной, независимой Беларуси, называется "Наши дети". И особенно в Новый год, в эти праздничные дни, все взрослые, предприниматели, руководители предприятий, депутаты, госслужащие, идут к детям - в детские дома, интернаты, школы, просто в дома семейного типа - и радуют наших детишек и всех, кто там живет, новогодними подарками… Есть еще и такие, о которых забыли дети. И порой дети небедные. Но это старики. Мы все будем стариками. И даже вы. Поэтому стариков не надо забывать", - сказал Лукашенко на благотворительном празднике в Минске. Глава белорусского государства подчеркнул, что любая страна всегда сильна своими традициями. "Если мы говорим - страна суверенная, независимая, значит, должны быть свои традиции. Исконные, белорусские. У нас этих традиций много", - передает слова Лукашенко официальный сайт президента Белоруссии.
https://ria.ru/20221227/voprosy-1841578810.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко, минск, сироты
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Минск, Сироты
Лукашенко предложил закрепить в Белоруссии новую новогоднюю традицию
Лукашенко предложил закрепить традицию посещения детей-сирот и пожилых перед Новым годом