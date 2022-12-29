https://ria.ru/20221229/litva-1842280088.html

В Литве прекратился выпуск русскоязычного еженедельника "Литовский курьер"

В Литве прекратился выпуск русскоязычного еженедельника "Литовский курьер" - РИА Новости, 29.12.2022

В Литве прекратился выпуск русскоязычного еженедельника "Литовский курьер"

Русскоязычный еженедельник "Литовский курьер", издававшийся в Литве на протяжении почти 28 лет, вышел в четверг в последний раз. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T17:00

2022-12-29T17:00

2022-12-29T17:00

в мире

литва

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Русскоязычный еженедельник "Литовский курьер", издававшийся в Литве на протяжении почти 28 лет, вышел в четверг в последний раз. "Мы благодарим вас, наши читатели, за то, что весь этот непростой год были с нами, равно как и все 27 лет и 9 месяцев со дня выхода первого номера "Литовского курьера". Сегодня последний, 1453-й номер газеты закрывает новейшую историю издания длиной в три десятилетия", - говорится в сообщении редакции издания в последнем выпуске. Ранее литовские СМИ сообщали, что выпуск газеты прекращается из-за экономической ситуации, выросших почтовых и печатных тарифов.

https://ria.ru/20221215/sanktsii-1838824039.html

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в мире, литва