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В Литве прекратился выпуск русскоязычного еженедельника "Литовский курьер" - РИА Новости, 29.12.2022
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В Литве прекратился выпуск русскоязычного еженедельника "Литовский курьер"
В Литве прекратился выпуск русскоязычного еженедельника "Литовский курьер" - РИА Новости, 29.12.2022
В Литве прекратился выпуск русскоязычного еженедельника "Литовский курьер"
Русскоязычный еженедельник "Литовский курьер", издававшийся в Литве на протяжении почти 28 лет, вышел в четверг в последний раз. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T17:00
2022-12-29T17:00
в мире
литва
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Русскоязычный еженедельник "Литовский курьер", издававшийся в Литве на протяжении почти 28 лет, вышел в четверг в последний раз. "Мы благодарим вас, наши читатели, за то, что весь этот непростой год были с нами, равно как и все 27 лет и 9 месяцев со дня выхода первого номера "Литовского курьера". Сегодня последний, 1453-й номер газеты закрывает новейшую историю издания длиной в три десятилетия", - говорится в сообщении редакции издания в последнем выпуске. Ранее литовские СМИ сообщали, что выпуск газеты прекращается из-за экономической ситуации, выросших почтовых и печатных тарифов.
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в мире, литва
В мире, Литва
17:00 29.12.2022
 
В Литве прекратился выпуск русскоязычного еженедельника "Литовский курьер"

В Литве после 28 лет прекратился выпуск русскоязычного еженедельника "Литовский курьер"

© РИА Новости / Надежда Кульбине / Перейти в медиабанкОдна из улиц "старого города" в Вильнюсе
Одна из улиц старого города в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Надежда Кульбине
Перейти в медиабанк
Одна из улиц "старого города" в Вильнюсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Русскоязычный еженедельник "Литовский курьер", издававшийся в Литве на протяжении почти 28 лет, вышел в четверг в последний раз.
"Мы благодарим вас, наши читатели, за то, что весь этот непростой год были с нами, равно как и все 27 лет и 9 месяцев со дня выхода первого номера "Литовского курьера". Сегодня последний, 1453-й номер газеты закрывает новейшую историю издания длиной в три десятилетия", - говорится в сообщении редакции издания в последнем выпуске.
Ранее литовские СМИ сообщали, что выпуск газеты прекращается из-за экономической ситуации, выросших почтовых и печатных тарифов.
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