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Париж отказался поставлять на Украину французские танки - РИА Новости, 29.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221229/lekornyu-1842338795.html
Париж отказался поставлять на Украину французские танки
Париж отказался поставлять на Украину французские танки - РИА Новости, 29.12.2022
Париж отказался поставлять на Украину французские танки
Франция ни при каких условиях не будет поставлять Киеву танки "Леклерк", потому что ВСУ не справятся с их починкой, привела слова главы Министерства обороны... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T19:57
2022-12-29T21:20
специальная военная операция на украине
в мире
себастьян лекорню
украина
владимир зеленский
франция
вооруженные силы украины
эммануэль макрон
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Франция ни при каких условиях не будет поставлять Киеву танки "Леклерк", потому что ВСУ не справятся с их починкой, привела слова главы Министерства обороны страны Себастьяна Лекорню газета Le Figaro.Накануне французский министр впервые посетил Украину и провел встречу с президентом Владимиром Зеленским. Они обсудили возможные поставки дополнительных зенитных ракетных комплексов.Лекорню напомнил, что Париж располагает фондом в 200 миллионов евро для прямых закупок оборудования у французских производителей. По его словам, Париж возьмет на себя ремонт военного оборудования, уже поставленного Киеву.Франция недавно направила Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Сообщалось, что ВСУ уже получили 18 французских артиллерийских установок Caesar. Президент Эммануэль Макрон отмечал, что Франция вместе с Данией работают над поставкой еще шести гаубиц Caesar.Французские СМИ сообщили, что Украине направили переносные противотанковые ракетные комплексы "Мистраль" и "Милан", около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений, Париж поставил Киеву обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев снабжением оружия на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221229/zelenskiy-1842328330.html
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в мире, себастьян лекорню, украина, владимир зеленский, франция, вооруженные силы украины, эммануэль макрон, париж, киев, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Себастьян Лекорню, Украина, Владимир Зеленский, Франция, Вооруженные силы Украины, Эммануэль Макрон, Париж, Киев, НАТО
19:57 29.12.2022 (обновлено: 21:20 29.12.2022)
 
Париж отказался поставлять на Украину французские танки

Глава Минобороны Франции Лекорню: Киев априори не получит французские танки

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные в Артемовске (украинское название — Бахмут)
Украинские военные в Артемовске (украинское название — Бахмут) - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные в Артемовске (украинское название — Бахмут). Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Франция ни при каких условиях не будет поставлять Киеву танки "Леклерк", потому что ВСУ не справятся с их починкой, привела слова главы Министерства обороны страны Себастьяна Лекорню газета Le Figaro.

"Париж априори не будет поставлять танки "Леклерк", потому что их обслуживание слишком сложно для украинской армии, а оно им понадобится немедленно", — цитирует министра газета.

Накануне французский министр впервые посетил Украину и провел встречу с президентом Владимиром Зеленским. Они обсудили возможные поставки дополнительных зенитных ракетных комплексов.
Лекорню напомнил, что Париж располагает фондом в 200 миллионов евро для прямых закупок оборудования у французских производителей. По его словам, Париж возьмет на себя ремонт военного оборудования, уже поставленного Киеву.
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Французские СМИ сообщили, что Украине направили переносные противотанковые ракетные комплексы "Мистраль" и "Милан", около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений, Париж поставил Киеву обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев снабжением оружия на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСебастьян ЛекорнюУкраинаВладимир ЗеленскийФранцияВооруженные силы УкраиныЭммануэль МакронПарижКиевНАТО
 
 
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