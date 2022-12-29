https://ria.ru/20221229/lekornyu-1842338795.html

Париж отказался поставлять на Украину французские танки

Париж отказался поставлять на Украину французские танки - РИА Новости, 29.12.2022

Париж отказался поставлять на Украину французские танки

Франция ни при каких условиях не будет поставлять Киеву танки "Леклерк", потому что ВСУ не справятся с их починкой, привела слова главы Министерства обороны... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T19:57

2022-12-29T19:57

2022-12-29T21:20

специальная военная операция на украине

в мире

себастьян лекорню

украина

владимир зеленский

франция

вооруженные силы украины

эммануэль макрон

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Франция ни при каких условиях не будет поставлять Киеву танки "Леклерк", потому что ВСУ не справятся с их починкой, привела слова главы Министерства обороны страны Себастьяна Лекорню газета Le Figaro.Накануне французский министр впервые посетил Украину и провел встречу с президентом Владимиром Зеленским. Они обсудили возможные поставки дополнительных зенитных ракетных комплексов.Лекорню напомнил, что Париж располагает фондом в 200 миллионов евро для прямых закупок оборудования у французских производителей. По его словам, Париж возьмет на себя ремонт военного оборудования, уже поставленного Киеву.Франция недавно направила Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Сообщалось, что ВСУ уже получили 18 французских артиллерийских установок Caesar. Президент Эммануэль Макрон отмечал, что Франция вместе с Данией работают над поставкой еще шести гаубиц Caesar.Французские СМИ сообщили, что Украине направили переносные противотанковые ракетные комплексы "Мистраль" и "Милан", около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений, Париж поставил Киеву обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев снабжением оружия на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221229/zelenskiy-1842328330.html

https://ria.ru/20221229/ukraina-1842286253.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, себастьян лекорню, украина, владимир зеленский, франция, вооруженные силы украины, эммануэль макрон, париж, киев, нато