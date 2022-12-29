19:57 29.12.2022 (обновлено: 21:20 29.12.2022)
Париж отказался поставлять на Украину французские танки
Глава Минобороны Франции Лекорню: Киев априори не получит французские танки
© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные в Артемовске (украинское название — Бахмут)
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные в Артемовске (украинское название — Бахмут). Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Франция ни при каких условиях не будет поставлять Киеву танки "Леклерк", потому что ВСУ не справятся с их починкой, привела слова главы Министерства обороны страны Себастьяна Лекорню газета Le Figaro.
"Париж априори не будет поставлять танки "Леклерк", потому что их обслуживание слишком сложно для украинской армии, а оно им понадобится немедленно", — цитирует министра газета.
Накануне французский министр впервые посетил Украину и провел встречу с президентом Владимиром Зеленским. Они обсудили возможные поставки дополнительных зенитных ракетных комплексов.
Лекорню напомнил, что Париж располагает фондом в 200 миллионов евро для прямых закупок оборудования у французских производителей. По его словам, Париж возьмет на себя ремонт военного оборудования, уже поставленного Киеву.
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Франция недавно направила Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Сообщалось, что ВСУ уже получили 18 французских артиллерийских установок Caesar. Президент Эммануэль Макрон отмечал, что Франция вместе с Данией работают над поставкой еще шести гаубиц Caesar.
Французские СМИ сообщили, что Украине направили переносные противотанковые ракетные комплексы "Мистраль" и "Милан", около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений, Париж поставил Киеву обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.