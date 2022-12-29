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Лавров отметил, что у СВПД нет разумных альтернатив - РИА Новости, 29.12.2022
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Лавров отметил, что у СВПД нет разумных альтернатив
Лавров отметил, что у СВПД нет разумных альтернатив - РИА Новости, 29.12.2022
Лавров отметил, что у СВПД нет разумных альтернатив
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Ирана не имеет альтернатив, любые спекуляции на тему "плана Б" вместо восстановления сделки... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T08:21
2022-12-29T08:50
в мире
сергей лавров
иран
россия
персидский залив
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Ирана не имеет альтернатив, любые спекуляции на тему "плана Б" вместо восстановления сделки безответственны и чреваты эскалацией, заявил в интервью РИА Новости глава российского МИД Сергей Лавров."Жизнь доказала, что СВПД не имеет разумной альтернативы. Считаем безответственными спекуляции на тему пресловутого "плана Б" и прочих неприемлемых вариантов. Переход к ним ведет к эскалации, гонке вооружений, открытому конфликту с необратимыми последствиями", - сказал Лавров.Он напомнил, что для долгосрочной нормализации обстановки вокруг Ирана Россией ранее была выдвинута Концепция обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива, которая сейчас находится на рассмотрении в столицах "заливных" государств.Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова &gt;&gt;
https://ria.ru/20200714/1574265977.html
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в мире, сергей лавров, иран, россия, персидский залив, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
В мире, Сергей Лавров, Иран, Россия, Персидский залив, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
08:21 29.12.2022 (обновлено: 08:50 29.12.2022)
 
Лавров отметил, что у СВПД нет разумных альтернатив

Лавров: спекуляции на тему альтернативных планов по иранской сделке безответственны

© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Антон Быстров
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Ирана не имеет альтернатив, любые спекуляции на тему "плана Б" вместо восстановления сделки безответственны и чреваты эскалацией, заявил в интервью РИА Новости глава российского МИД Сергей Лавров.
"Жизнь доказала, что СВПД не имеет разумной альтернативы. Считаем безответственными спекуляции на тему пресловутого "плана Б" и прочих неприемлемых вариантов. Переход к ним ведет к эскалации, гонке вооружений, открытому конфликту с необратимыми последствиями", - сказал Лавров.
Он напомнил, что для долгосрочной нормализации обстановки вокруг Ирана Россией ранее была выдвинута Концепция обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива, которая сейчас находится на рассмотрении в столицах "заливных" государств.
Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова >>
Тяжеловодный ядерный реактор в Араке, Иран - РИА Новости, 1920, 14.07.2020
14 июля 2020, 04:22
Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе
 
В миреСергей ЛавровИранРоссияПерсидский заливСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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