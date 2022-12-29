https://ria.ru/20221229/lavrov-1842075750.html
Прежние подходы в отношениях с Западом больше не работают, заявил Лавров
Прежние подходы в отношениях с Западом больше не работают, заявил Лавров - РИА Новости, 29.12.2022
Прежние подходы в отношениях с Западом больше не работают, заявил Лавров
Если и когда Россия вернется к совместной работе с Западом, идти она будет на новых началах, прежние подходы больше не работают, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T03:39
2022-12-29T03:39
2022-12-29T08:48
цены на нефть
сергей лавров
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европа
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Если и когда Россия вернется к совместной работе с Западом, идти она будет на новых началах, прежние подходы больше не работают, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Сергей Лавров. После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова >>
https://ria.ru/20221229/lavrov-1842072461.html
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цены на нефть, сергей лавров, россия, украина, европа
Цены на нефть, Сергей Лавров, Россия, Украина, Европа
03:39 29.12.2022 (обновлено: 08:48 29.12.2022)
Прежние подходы в отношениях с Западом больше не работают, заявил Лавров
Лавров: если и когда вернемся к работе с Западом, она будет вестись на новых началах