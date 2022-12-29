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Прежние подходы в отношениях с Западом больше не работают, заявил Лавров - РИА Новости, 29.12.2022
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Прежние подходы в отношениях с Западом больше не работают, заявил Лавров
Прежние подходы в отношениях с Западом больше не работают, заявил Лавров - РИА Новости, 29.12.2022
Прежние подходы в отношениях с Западом больше не работают, заявил Лавров
Если и когда Россия вернется к совместной работе с Западом, идти она будет на новых началах, прежние подходы больше не работают, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T03:39
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цены на нефть
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Если и когда Россия вернется к совместной работе с Западом, идти она будет на новых началах, прежние подходы больше не работают, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Сергей Лавров. После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова &gt;&gt;
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цены на нефть, сергей лавров, россия, украина, европа
Цены на нефть, Сергей Лавров, Россия, Украина, Европа
03:39 29.12.2022 (обновлено: 08:48 29.12.2022)
 
Прежние подходы в отношениях с Западом больше не работают, заявил Лавров

Лавров: если и когда вернемся к работе с Западом, она будет вестись на новых началах

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Если и когда Россия вернется к совместной работе с Западом, идти она будет на новых началах, прежние подходы больше не работают, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Сергей Лавров.

"Один из уроков состоит в том, что если и когда мы вернемся к совместной работе, то вести ее придется на новых началах, поскольку прежние подходы больше не работают", — сказал Лавров.

После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.
Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова >>
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
02:13
Лавров оценил деятельность Запада в ОБСЕ
 
Цены на нефтьСергей ЛавровРоссияУкраинаЕвропа
 
 
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