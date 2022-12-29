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Лавров оценил деятельность Запада в ОБСЕ - РИА Новости, 29.12.2022
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Лавров оценил деятельность Запада в ОБСЕ
Лавров оценил деятельность Запада в ОБСЕ - РИА Новости, 29.12.2022
Лавров оценил деятельность Запада в ОБСЕ
Запад превратил ОБСЕ в арену пропагандистских баталий, а польское председательство свело результаты работы организации к нулю, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T02:13
2022-12-29T08:48
в мире
сергей лавров
польша
россия
лодзь
обсе
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Запад превратил ОБСЕ в арену пропагандистских баталий, а польское председательство свело результаты работы организации к нулю, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров."Запад воспринимает ОБСЕ как инструмент продвижения своих коллективных интересов, превратила ее в арену пропагандистских баталий. В 2022 году действующим председателем в организации была Польша с ее откровенно антироссийскими установками. По нашей оценке, поляки преуспели лишь в одном: свели результативность работы ОБСЕ к нулю. Это не стало для нас неожиданностью", — подчеркнул министр.Он напомнил, что организация создавалась как площадка для равноправного диалога и сотрудничества, но последние несколько лет, добавил Лавров, она пребывает в глубочайшем кризисе."Скажу прямо: дела в ОБСЕ складываются нелучшим образом", — заключил Лавров.Ранее Польша, являющаяся действующим председателем ОБСЕ, отказала Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в городе Лодзь 1-2 декабря. Лавров, комментируя складывающуюся в организации ситуацию заявлял, что Запад специально роет разделительные линии, пытаясь похоронить ОБСЕ.Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова &gt;&gt;
https://ria.ru/20221211/kosovo-1837805736.html
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в мире, сергей лавров, польша, россия, лодзь, обсе
В мире, Сергей Лавров, Польша, Россия, Лодзь, ОБСЕ
02:13 29.12.2022 (обновлено: 08:48 29.12.2022)
 
Лавров оценил деятельность Запада в ОБСЕ

Лавров заявил, что Запад превратил ОБСЕ в арену пропагандистских баталий

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Запад превратил ОБСЕ в арену пропагандистских баталий, а польское председательство свело результаты работы организации к нулю, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Запад воспринимает ОБСЕ как инструмент продвижения своих коллективных интересов, превратила ее в арену пропагандистских баталий. В 2022 году действующим председателем в организации была Польша с ее откровенно антироссийскими установками. По нашей оценке, поляки преуспели лишь в одном: свели результативность работы ОБСЕ к нулю. Это не стало для нас неожиданностью", — подчеркнул министр.
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Он напомнил, что организация создавалась как площадка для равноправного диалога и сотрудничества, но последние несколько лет, добавил Лавров, она пребывает в глубочайшем кризисе.
"Скажу прямо: дела в ОБСЕ складываются нелучшим образом", — заключил Лавров.
Ранее Польша, являющаяся действующим председателем ОБСЕ, отказала Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в городе Лодзь 1-2 декабря. Лавров, комментируя складывающуюся в организации ситуацию заявлял, что Запад специально роет разделительные линии, пытаясь похоронить ОБСЕ.
Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова >>
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В миреСергей ЛавровПольшаРоссияЛодзьОБСЕ
 
 
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