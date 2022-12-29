https://ria.ru/20221229/lavrov-1842072461.html
Лавров оценил деятельность Запада в ОБСЕ
Лавров оценил деятельность Запада в ОБСЕ - РИА Новости, 29.12.2022
Лавров оценил деятельность Запада в ОБСЕ
Запад превратил ОБСЕ в арену пропагандистских баталий, а польское председательство свело результаты работы организации к нулю, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T02:13
2022-12-29T02:13
2022-12-29T08:48
в мире
сергей лавров
польша
россия
лодзь
обсе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831138353_0:8:2874:1624_1920x0_80_0_0_115443439e0313507e203b013e67ee75.jpg
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Запад превратил ОБСЕ в арену пропагандистских баталий, а польское председательство свело результаты работы организации к нулю, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров."Запад воспринимает ОБСЕ как инструмент продвижения своих коллективных интересов, превратила ее в арену пропагандистских баталий. В 2022 году действующим председателем в организации была Польша с ее откровенно антироссийскими установками. По нашей оценке, поляки преуспели лишь в одном: свели результативность работы ОБСЕ к нулю. Это не стало для нас неожиданностью", — подчеркнул министр.Он напомнил, что организация создавалась как площадка для равноправного диалога и сотрудничества, но последние несколько лет, добавил Лавров, она пребывает в глубочайшем кризисе."Скажу прямо: дела в ОБСЕ складываются нелучшим образом", — заключил Лавров.Ранее Польша, являющаяся действующим председателем ОБСЕ, отказала Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в городе Лодзь 1-2 декабря. Лавров, комментируя складывающуюся в организации ситуацию заявлял, что Запад специально роет разделительные линии, пытаясь похоронить ОБСЕ.Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова >>
https://ria.ru/20221211/kosovo-1837805736.html
https://ria.ru/20221228/merkel-1842045133.html
польша
россия
лодзь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831138353_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_418ac10d3d6712e2deed37b848337473.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, польша, россия, лодзь, обсе
В мире, Сергей Лавров, Польша, Россия, Лодзь, ОБСЕ
02:13 29.12.2022 (обновлено: 08:48 29.12.2022)
Лавров оценил деятельность Запада в ОБСЕ
Лавров заявил, что Запад превратил ОБСЕ в арену пропагандистских баталий