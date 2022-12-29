https://ria.ru/20221229/lavrov-1842072461.html

Лавров оценил деятельность Запада в ОБСЕ

Лавров оценил деятельность Запада в ОБСЕ - РИА Новости, 29.12.2022

Лавров оценил деятельность Запада в ОБСЕ

Запад превратил ОБСЕ в арену пропагандистских баталий, а польское председательство свело результаты работы организации к нулю, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T02:13

2022-12-29T02:13

2022-12-29T08:48

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Запад превратил ОБСЕ в арену пропагандистских баталий, а польское председательство свело результаты работы организации к нулю, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров."Запад воспринимает ОБСЕ как инструмент продвижения своих коллективных интересов, превратила ее в арену пропагандистских баталий. В 2022 году действующим председателем в организации была Польша с ее откровенно антироссийскими установками. По нашей оценке, поляки преуспели лишь в одном: свели результативность работы ОБСЕ к нулю. Это не стало для нас неожиданностью", — подчеркнул министр.Он напомнил, что организация создавалась как площадка для равноправного диалога и сотрудничества, но последние несколько лет, добавил Лавров, она пребывает в глубочайшем кризисе."Скажу прямо: дела в ОБСЕ складываются нелучшим образом", — заключил Лавров.Ранее Польша, являющаяся действующим председателем ОБСЕ, отказала Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в городе Лодзь 1-2 декабря. Лавров, комментируя складывающуюся в организации ситуацию заявлял, что Запад специально роет разделительные линии, пытаясь похоронить ОБСЕ.Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова >>

https://ria.ru/20221211/kosovo-1837805736.html

https://ria.ru/20221228/merkel-1842045133.html

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в мире, сергей лавров, польша, россия, лодзь, обсе