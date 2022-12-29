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Верховный лама Калмыкии усомнился в возможности Третьей мировой войны - РИА Новости, 29.12.2022
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Верховный лама Калмыкии усомнился в возможности Третьей мировой войны
Верховный лама Калмыкии усомнился в возможности Третьей мировой войны - РИА Новости, 29.12.2022
Верховный лама Калмыкии усомнился в возможности Третьей мировой войны
Представитель далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни Омбадыков) не верит, что начнется Третья мировая... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T07:50
2022-12-29T07:50
россия
монголия
украина
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Представитель далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни Омбадыков) не верит, что начнется Третья мировая война. Ранее он рассказал, что буддисты надеются, что военный конфликт между Россией и Украиной будет разрешен в ближайшем будущем, они молятся о благоприятном развитии событий и верят, что "всех живых существ ждет светлое будущее".
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россия, монголия, украина, снг
Россия, Монголия, Украина, СНГ
07:50 29.12.2022
 
Верховный лама Калмыкии усомнился в возможности Третьей мировой войны

Верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче усомнился в возможности Третьей мировой войны

© РИА Новости / Алексей ДаничевВерховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче
Верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Представитель далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни Омбадыков) не верит, что начнется Третья мировая война.
"Я не верю, что начнется Третья мировая война. Современные люди ведут себя гораздо разумнее тех, кто жил в прошлом веке, поэтому не думаю, что подобная катастрофа возможна сегодня", - сказал Тэло Тулку Ринпоче.
Ранее он рассказал, что буддисты надеются, что военный конфликт между Россией и Украиной будет разрешен в ближайшем будущем, они молятся о благоприятном развитии событий и верят, что "всех живых существ ждет светлое будущее".
Представитель Далай-ламы XIV в России и странах СНГ, Верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
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