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Верховный лама Калмыкии усомнился в возможности Третьей мировой войны
Верховный лама Калмыкии усомнился в возможности Третьей мировой войны - РИА Новости, 29.12.2022
Верховный лама Калмыкии усомнился в возможности Третьей мировой войны
Представитель далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни Омбадыков) не верит, что начнется Третья мировая... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T07:50
2022-12-29T07:50
2022-12-29T07:50
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Представитель далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни Омбадыков) не верит, что начнется Третья мировая война. Ранее он рассказал, что буддисты надеются, что военный конфликт между Россией и Украиной будет разрешен в ближайшем будущем, они молятся о благоприятном развитии событий и верят, что "всех живых существ ждет светлое будущее".
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россия, монголия, украина, снг
Россия, Монголия, Украина, СНГ
Верховный лама Калмыкии усомнился в возможности Третьей мировой войны
Верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче усомнился в возможности Третьей мировой войны