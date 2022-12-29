https://ria.ru/20221229/lama-1842087563.html

Верховный лама Калмыкии усомнился в возможности Третьей мировой войны

Верховный лама Калмыкии усомнился в возможности Третьей мировой войны - РИА Новости, 29.12.2022

Верховный лама Калмыкии усомнился в возможности Третьей мировой войны

Представитель далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни Омбадыков) не верит, что начнется Третья мировая... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T07:50

2022-12-29T07:50

2022-12-29T07:50

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Представитель далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни Омбадыков) не верит, что начнется Третья мировая война. Ранее он рассказал, что буддисты надеются, что военный конфликт между Россией и Украиной будет разрешен в ближайшем будущем, они молятся о благоприятном развитии событий и верят, что "всех живых существ ждет светлое будущее".

https://ria.ru/20221229/novyy-1842076957.html

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россия, монголия, украина, снг