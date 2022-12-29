https://ria.ru/20221229/kvoty-1842342824.html

Путин подписал закон о квоте на обучение в вузах героям спецоперации

Путин подписал закон о квоте на обучение в вузах героям спецоперации - РИА Новости, 29.12.2022

Путин подписал закон о квоте на обучение в вузах героям спецоперации

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении специальной квоты для героев СВО при их поступлении в высшие учебные заведения, изменения вносятся в... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T20:19

2022-12-29T20:19

2022-12-29T20:19

специальная военная операция на украине

общество

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789014883_0:0:3198:1800_1920x0_80_0_0_3697ba3f9be9147979519e1c1fd63320.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении специальной квоты для героев СВО при их поступлении в высшие учебные заведения, изменения вносятся в закон "Об образовании в РФ". Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Законом устанавливается специальная квота в 10% по направлениям подготовки специальности, в рамках которой герои РФ и лица, награжденные тремя орденами Мужества, смогут поступить в вузы без вступительных испытаний. Также законом вводится 10%-ная квота на приоритетное зачисление в университеты для детей военнослужащих, получивших ранения, увечья и контузии в зоне боевых действий.

https://ria.ru/20221211/spetsoperatsiya-1837860416.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир путин, россия