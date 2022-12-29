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Путин подписал закон о квоте на обучение в вузах героям спецоперации - РИА Новости, 29.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221229/kvoty-1842342824.html
Путин подписал закон о квоте на обучение в вузах героям спецоперации
Путин подписал закон о квоте на обучение в вузах героям спецоперации - РИА Новости, 29.12.2022
Путин подписал закон о квоте на обучение в вузах героям спецоперации
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении специальной квоты для героев СВО при их поступлении в высшие учебные заведения, изменения вносятся в... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T20:19
2022-12-29T20:19
специальная военная операция на украине
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении специальной квоты для героев СВО при их поступлении в высшие учебные заведения, изменения вносятся в закон "Об образовании в РФ". Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Законом устанавливается специальная квота в 10% по направлениям подготовки специальности, в рамках которой герои РФ и лица, награжденные тремя орденами Мужества, смогут поступить в вузы без вступительных испытаний. Также законом вводится 10%-ная квота на приоритетное зачисление в университеты для детей военнослужащих, получивших ранения, увечья и контузии в зоне боевых действий.
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общество, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Владимир Путин, Россия
20:19 29.12.2022
 
Путин подписал закон о квоте на обучение в вузах героям спецоперации

Путин подписал закон о введении специальной квоты для героев СВО при поступлении в вузы

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении специальной квоты для героев СВО при их поступлении в высшие учебные заведения, изменения вносятся в закон "Об образовании в РФ".
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Законом устанавливается специальная квота в 10% по направлениям подготовки специальности, в рамках которой герои РФ и лица, награжденные тремя орденами Мужества, смогут поступить в вузы без вступительных испытаний.
Также законом вводится 10%-ная квота на приоритетное зачисление в университеты для детей военнослужащих, получивших ранения, увечья и контузии в зоне боевых действий.
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