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Официальный курс доллара на пятницу вырос до 71,98 рубля
Официальный курс доллара на пятницу вырос до 71,98 рубля - РИА Новости, 29.12.2022
Официальный курс доллара на пятницу вырос до 71,98 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 65,17 копейки - до 71,9778 рубля, курс юаня снизился на 1,63 копейки - до 10,1306... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T16:41
2022-12-29T16:41
2022-12-29T16:41
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 65,17 копейки - до 71,9778 рубля, курс юаня снизился на 1,63 копейки - до 10,1306 рубля, курс евро вырос на 41,65 копейки - до 76,0765 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Официальный курс доллара на пятницу вырос до 71,98 рубля
Официальный курс доллара на пятницу составил 71,98 рубля, евро — 76,08 рубля