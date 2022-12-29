Захарова указала на ксенофобию политики Латвии и Литвы
Захарова: политика Латвии и Литвы в отношении мигрантов носит ксенофобский характер
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Политика Латвии и Литвы по отношению к мигрантам является ярким свидетельством ксенофобской сущности прибалтийских режимов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, международная организация "Врачи без границ" опубликовала заявление, в котором говорится о продолжении "категорически неприемлемой" и враждебной линии властей Латвии и Литвы по "выдавливанию" в Белоруссию мигрантов, пытающихся найти убежище в Евросоюзе. Несмотря на зимние холода, люди вынуждены неделями находиться без крыши над головой и достаточных запасов продуктов питания. За последний год бесчеловечные действия латвийских и литовских пограничников привели к десяткам обморожений и смертей.
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"Трагическая ситуация с мигрантами без всякого сомнения является ярким свидетельством ксенофобской сущности прибалтийских режимов, грубо попирающих правочеловеческие стандарты, о которых так любит разглагольствовать Брюссель. Чего же ещё ожидать от государств, в которых к власти пришли в том числе потомки и последователи нацистских преступников? Расовая нетерпимость, человеконенавистничество, дискриминация, пренебрежение к достоинству национальных меньшинств в Прибалтике, о которых мы уже устали говорить, получили своё логическое развитие в издевательствах над беззащитными мигрантами, приехавшими искать лучшей доли в "добрую" и "демократическую" Европу", - заявила Захарова, ее слова публикует сайт МИД РФ.
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса и рассматривали строительство заграждений на границе как меру по борьбе с нелегальной миграцией. Белорусская сторона категорически отрицала, что содействует нелегальной миграции. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.