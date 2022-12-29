https://ria.ru/20221229/krym-1842213031.html

В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности

В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности - РИА Новости, 29.12.2022

В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности

Высокий уровень террористической опасности в отдельных районах Крыма продлевается до 21 января, сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T14:20

2022-12-29T14:20

2022-12-29T14:20

специальная военная операция на украине

сергей аксенов (политик)

республика крым

армянск

джанкой

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Высокий уровень террористической опасности в отдельных районах Крыма продлевается до 21 января, сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов. 22 декабря он продлил высокий уровень террористической опасности до 6 января 2023 года. "С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан на территории ряда муниципальных образований и на объектах республики с 20:00 6 января 2023 года до 20:00 21 января 2023 года будет действовать высокий ("желтый") уровень террористической опасности", - сообщил Аксенов. Повышенный уровень опасности вводится на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов, на инфраструктурных объектах отдельных ведомств. Аксенов добавил, что ситуация в регионе полностью контролируется органами исполнительной власти и местного самоуправления. Силовые структуры и правоохранительные органы обеспечивают безопасность Крыма, жителей и гостей.

https://ria.ru/20221228/imuschestvo-1842047227.html

республика крым

армянск

джанкой

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сергей аксенов (политик), республика крым, армянск, джанкой