Минфин и ЦБ продолжат обсуждать криптовалюту, заявил Силуанов
Силуанов: Минфин и ЦБ продолжат обсуждение вопроса использования криптовалюты в 2023 году
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Разговор Минфина и ЦБ РФ о криптовалюте, придерживающихся разных позиции, продолжится, и взаимовыгодное решение будет найдено, сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов.
"С Центральным банком, я думаю, мы продолжим диалог и будем стараться найти решение. У нас хорошие отношения со стороны банка. Надеюсь, что и по этой части найдем взаимоприемлемые решения, но, к сожалению, по времени затягивается этот вопрос. В следующем году, в начале, продолжим диалог", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия-24".
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Он также отметил, что пока позиции министерства и ЦБ расходятся в вопросе регулирования криптовалюты, однако ее возможно использовать для трансграничных расчетов. "Расчетов в долларах и евро мы не производим, криптовалюта, во всяком случае с теми странами, которые готовы с нами иметь торговые отношения, - как возможный источник расчетов - почему бы и нет?" - сказал Силуанов.
Ранее чиновник сообщал, что Минфин считает разумной легализацию рынка криптовалют в России, но ему пока так и не удалось найти компромисс с ЦБ по этому поводу. В начале декабря замминистра финансов Алексей Моисеев сказал журналистам, что у ЦБ появилась новая позиция в вопросе регулирования криптовалют - ЦБ выступает фактически за тотальное лицензирование майнинга криптовалют, однако Минфин с такой позицией не согласен.
Помимо этого, в середине декабря первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила о том, что ЦБ РФ планирует попробовать использование криптовалюты для международных расчетов в рамках экспериментального правового режима.
Тем временем в ноябре группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который позволяет легализовать в России майнинг криптовалюты. Как пояснял один из авторов законопроекта, глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, принятие закона о майнинге введет эту деятельность в правовое поле, а также позволит сформировать правоприменительную практику, которая в том числе будет способствовать обеспечению дальнейшего комплексного регулирования вопросов, связанных с выпуском и оборотом цифровых валют.