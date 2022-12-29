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Минфин и ЦБ продолжат обсуждать криптовалюту, заявил Силуанов - РИА Новости, 29.12.2022
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Минфин и ЦБ продолжат обсуждать криптовалюту, заявил Силуанов
Минфин и ЦБ продолжат обсуждать криптовалюту, заявил Силуанов - РИА Новости, 29.12.2022
Минфин и ЦБ продолжат обсуждать криптовалюту, заявил Силуанов
Разговор Минфина и ЦБ РФ о криптовалюте, придерживающихся разных позиции, продолжится, и взаимовыгодное решение будет найдено, сказал глава Минфина РФ Антон... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T12:50
2022-12-29T12:50
экономика
антон силуанов
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
алексей моисеев
ольга скоробогатова
криптовалюта
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Разговор Минфина и ЦБ РФ о криптовалюте, придерживающихся разных позиции, продолжится, и взаимовыгодное решение будет найдено, сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов. "С Центральным банком, я думаю, мы продолжим диалог и будем стараться найти решение. У нас хорошие отношения со стороны банка. Надеюсь, что и по этой части найдем взаимоприемлемые решения, но, к сожалению, по времени затягивается этот вопрос. В следующем году, в начале, продолжим диалог", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия-24". Он также отметил, что пока позиции министерства и ЦБ расходятся в вопросе регулирования криптовалюты, однако ее возможно использовать для трансграничных расчетов. "Расчетов в долларах и евро мы не производим, криптовалюта, во всяком случае с теми странами, которые готовы с нами иметь торговые отношения, - как возможный источник расчетов - почему бы и нет?" - сказал Силуанов. Ранее чиновник сообщал, что Минфин считает разумной легализацию рынка криптовалют в России, но ему пока так и не удалось найти компромисс с ЦБ по этому поводу. В начале декабря замминистра финансов Алексей Моисеев сказал журналистам, что у ЦБ появилась новая позиция в вопросе регулирования криптовалют - ЦБ выступает фактически за тотальное лицензирование майнинга криптовалют, однако Минфин с такой позицией не согласен. Помимо этого, в середине декабря первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила о том, что ЦБ РФ планирует попробовать использование криптовалюты для международных расчетов в рамках экспериментального правового режима. Тем временем в ноябре группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который позволяет легализовать в России майнинг криптовалюты. Как пояснял один из авторов законопроекта, глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, принятие закона о майнинге введет эту деятельность в правовое поле, а также позволит сформировать правоприменительную практику, которая в том числе будет способствовать обеспечению дальнейшего комплексного регулирования вопросов, связанных с выпуском и оборотом цифровых валют.
https://ria.ru/20221217/kriptovalyuta-1839262354.html
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экономика, антон силуанов, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), россия, алексей моисеев, ольга скоробогатова, криптовалюта
Экономика, Антон Силуанов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство финансов РФ (Минфин России), Россия, Алексей Моисеев, Ольга Скоробогатова, Криптовалюта
12:50 29.12.2022
 
Минфин и ЦБ продолжат обсуждать криптовалюту, заявил Силуанов

Силуанов: Минфин и ЦБ продолжат обсуждение вопроса использования криптовалюты в 2023 году

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Разговор Минфина и ЦБ РФ о криптовалюте, придерживающихся разных позиции, продолжится, и взаимовыгодное решение будет найдено, сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов.
"С Центральным банком, я думаю, мы продолжим диалог и будем стараться найти решение. У нас хорошие отношения со стороны банка. Надеюсь, что и по этой части найдем взаимоприемлемые решения, но, к сожалению, по времени затягивается этот вопрос. В следующем году, в начале, продолжим диалог", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия-24".
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Он также отметил, что пока позиции министерства и ЦБ расходятся в вопросе регулирования криптовалюты, однако ее возможно использовать для трансграничных расчетов. "Расчетов в долларах и евро мы не производим, криптовалюта, во всяком случае с теми странами, которые готовы с нами иметь торговые отношения, - как возможный источник расчетов - почему бы и нет?" - сказал Силуанов.
Ранее чиновник сообщал, что Минфин считает разумной легализацию рынка криптовалют в России, но ему пока так и не удалось найти компромисс с ЦБ по этому поводу. В начале декабря замминистра финансов Алексей Моисеев сказал журналистам, что у ЦБ появилась новая позиция в вопросе регулирования криптовалют - ЦБ выступает фактически за тотальное лицензирование майнинга криптовалют, однако Минфин с такой позицией не согласен.
Помимо этого, в середине декабря первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила о том, что ЦБ РФ планирует попробовать использование криптовалюты для международных расчетов в рамках экспериментального правового режима.
Тем временем в ноябре группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который позволяет легализовать в России майнинг криптовалюты. Как пояснял один из авторов законопроекта, глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, принятие закона о майнинге введет эту деятельность в правовое поле, а также позволит сформировать правоприменительную практику, которая в том числе будет способствовать обеспечению дальнейшего комплексного регулирования вопросов, связанных с выпуском и оборотом цифровых валют.
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ЭкономикаАнтон СилуановЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)РоссияАлексей МоисеевОльга СкоробогатоваКриптовалюта
 
 
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