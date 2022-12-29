https://ria.ru/20221229/kreyser-1842191375.html
Путин дал старт спуску подводного крейсера "Император Александр III"
Путин дал старт спуску подводного крейсера "Император Александр III" - РИА Новости, 29.12.2022
Путин дал старт спуску подводного крейсера "Император Александр III"
Президент России Владимир Путин дал старт спуску на воду атомного подводного крейсера "Император Александр III", церемония приема новых кораблей в состав... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T13:35
2022-12-29T13:35
2022-12-29T23:42
владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал старт спуску на воду атомного подводного крейсера "Император Александр III", церемония приема новых кораблей в состав Военно-Морского Флота проходит в четверг в режиме видеосвязи."Разрешаю", — сказал Путин во время церемонии. "Император Александр III" является седьмым ракетоносцем семейства "Борей-А". Корабль способен нести на своем борту 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава".Начало ходовых испытаний подводного ракетоносца "Император Александр III" запланировано на июнь следующего года. В рамках действующей госпрограммы вооружения планируется построить и передать еще четыре подводных лодки проекта "Борей-А".
https://ria.ru/20221229/flag-1842189234.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, вооруженные силы рф
Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
13:35 29.12.2022 (обновлено: 23:42 29.12.2022)
Путин дал старт спуску подводного крейсера "Император Александр III"
Путин дал старт спуску на воду атомного подводного крейсера "Император Александр III"
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал старт спуску на воду атомного подводного крейсера "Император Александр III", церемония приема новых кораблей в состав Военно-Морского Флота проходит в четверг в режиме видеосвязи.
"Разрешаю", — сказал Путин во время церемонии. "Император Александр III" является седьмым ракетоносцем семейства "Борей-А". Корабль способен нести на своем борту 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава".
Начало ходовых испытаний подводного ракетоносца "Император Александр III" запланировано на июнь следующего года. В рамках действующей госпрограммы вооружения планируется построить и передать еще четыре подводных лодки проекта "Борей-А".