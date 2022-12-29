Рейтинг@Mail.ru
Путин дал старт спуску подводного крейсера "Император Александр III" - РИА Новости, 29.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221229/kreyser-1842191375.html
Путин дал старт спуску подводного крейсера "Император Александр III"
Путин дал старт спуску подводного крейсера "Император Александр III" - РИА Новости, 29.12.2022
Путин дал старт спуску подводного крейсера "Император Александр III"
Президент России Владимир Путин дал старт спуску на воду атомного подводного крейсера "Император Александр III", церемония приема новых кораблей в состав... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T13:35
2022-12-29T23:42
владимир путин
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837561329_0:0:3134:1764_1920x0_80_0_0_d7ebbff4bb9f7aca5534ddf1a8c2ebbf.jpg
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал старт спуску на воду атомного подводного крейсера "Император Александр III", церемония приема новых кораблей в состав Военно-Морского Флота проходит в четверг в режиме видеосвязи."Разрешаю", — сказал Путин во время церемонии. "Император Александр III" является седьмым ракетоносцем семейства "Борей-А". Корабль способен нести на своем борту 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава".Начало ходовых испытаний подводного ракетоносца "Император Александр III" запланировано на июнь следующего года. В рамках действующей госпрограммы вооружения планируется построить и передать еще четыре подводных лодки проекта "Борей-А".
https://ria.ru/20221229/flag-1842189234.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837561329_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_4aa6e9d3f81766b7a212437f1cbd5df1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, вооруженные силы рф
Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
13:35 29.12.2022 (обновлено: 23:42 29.12.2022)
 
Путин дал старт спуску подводного крейсера "Император Александр III"

Путин дал старт спуску на воду атомного подводного крейсера "Император Александр III"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал старт спуску на воду атомного подводного крейсера "Император Александр III", церемония приема новых кораблей в состав Военно-Морского Флота проходит в четверг в режиме видеосвязи.
"Разрешаю", — сказал Путин во время церемонии. "Император Александр III" является седьмым ракетоносцем семейства "Борей-А". Корабль способен нести на своем борту 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава".
Начало ходовых испытаний подводного ракетоносца "Император Александр III" запланировано на июнь следующего года. В рамках действующей госпрограммы вооружения планируется построить и передать еще четыре подводных лодки проекта "Борей-А".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
Вчера, 13:31
Путин разрешил поднять флаг на атомном крейсере "Генералиссимус Суворов"
 
Владимир ПутинВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала