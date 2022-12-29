https://ria.ru/20221229/kreyser-1842191375.html

Путин дал старт спуску подводного крейсера "Император Александр III"

Путин дал старт спуску подводного крейсера "Император Александр III" - РИА Новости, 29.12.2022

Путин дал старт спуску подводного крейсера "Император Александр III"

Президент России Владимир Путин дал старт спуску на воду атомного подводного крейсера "Император Александр III", церемония приема новых кораблей в состав... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T13:35

2022-12-29T13:35

2022-12-29T23:42

владимир путин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал старт спуску на воду атомного подводного крейсера "Император Александр III", церемония приема новых кораблей в состав Военно-Морского Флота проходит в четверг в режиме видеосвязи."Разрешаю", — сказал Путин во время церемонии. "Император Александр III" является седьмым ракетоносцем семейства "Борей-А". Корабль способен нести на своем борту 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава".Начало ходовых испытаний подводного ракетоносца "Император Александр III" запланировано на июнь следующего года. В рамках действующей госпрограммы вооружения планируется построить и передать еще четыре подводных лодки проекта "Борей-А".

https://ria.ru/20221229/flag-1842189234.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, вооруженные силы рф