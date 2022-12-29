https://ria.ru/20221229/kosmos-1842072169.html

Россия и США изучат варианты безопасного возвращения членов экипажа МКС

Россия и США изучат варианты безопасного возвращения членов экипажа МКС - РИА Новости, 29.12.2022

Россия и США изучат варианты безопасного возвращения членов экипажа МКС

Специалисты НАСА и "Роскосмоса" продолжат совместно изучать варианты безопасного возвращения на Землю членов экипажа МКС после инцидента с повреждением обшивки... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T02:08

2022-12-29T02:08

2022-12-29T10:03

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ВАШИНГТОН, 29 дек — РИА Новости. Специалисты НАСА и "Роскосмоса" продолжат совместно изучать варианты безопасного возвращения на Землю членов экипажа МКС после инцидента с повреждением обшивки корабля "Союз МС-22", сообщила РИА Новости представитель американского космического агентства Келли Хампфрис.Она отказалась уточнить, обращалась ли российская сторона к НАСА для содействия в возвращении своих космонавтов, а также какие варианты для вызволения членов экипажа МКС сегодня существуют в принципе.Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля. Из-за нее отменили выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. Причина разгерметизации еще не ясна, но это может быть попадание микрометеорита или космического мусора.Источник РИА Новости ранее сообщил, что специалисты "Роскосмоса" установили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека "Союза МС-22". Температура в корабле повышалась, но затем ее удалось стабилизировать, опасности для экипажа нет.Резервный корабль "Союз МС-23" сейчас находится на Байконуре и может быть готов к полету к 19 февраля, то есть раньше 16 марта, когда он по плану должен отправиться к МКС. В госкорпорации надеются, что его задействовать не придется, а экипаж "Союза МС-22" штатно вернется на Землю на своем корабле во второй половине марта.Из-за неопределенности с судьбой "Союзов" МС-22 и МС-23, неясно, состоится ли в 2023 году перекрестный полет российского корабля и если состоится, то когда. В 2022 году на МКС на "Союзе МС-22" прибыл американский астронавт Фрэнк Рубио, а на Crew Dragon — россиянка Анна Кикина. Полет еще одного американского корабля планируется в феврале. Также соглашение о перекрестных полетах предусматривает по одному полету российского и американского кораблей в 2024 году.

https://ria.ru/20221222/kosmos-1840428262.html

https://ria.ru/20221226/mks-1841498150.html

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космос - риа наука, земля, россия, сша, наса, роскосмос, международная космическая станция (мкс)