https://ria.ru/20221229/kosmos-1842072169.html
Россия и США изучат варианты безопасного возвращения членов экипажа МКС
Россия и США изучат варианты безопасного возвращения членов экипажа МКС - РИА Новости, 29.12.2022
Россия и США изучат варианты безопасного возвращения членов экипажа МКС
Специалисты НАСА и "Роскосмоса" продолжат совместно изучать варианты безопасного возвращения на Землю членов экипажа МКС после инцидента с повреждением обшивки... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T02:08
2022-12-29T02:08
2022-12-29T10:03
космос - риа наука
земля
россия
сша
наса
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752459082_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_c5af7c357e82be73767129e4a64b3f2f.jpg
ВАШИНГТОН, 29 дек — РИА Новости. Специалисты НАСА и "Роскосмоса" продолжат совместно изучать варианты безопасного возвращения на Землю членов экипажа МКС после инцидента с повреждением обшивки корабля "Союз МС-22", сообщила РИА Новости представитель американского космического агентства Келли Хампфрис.Она отказалась уточнить, обращалась ли российская сторона к НАСА для содействия в возвращении своих космонавтов, а также какие варианты для вызволения членов экипажа МКС сегодня существуют в принципе.Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля. Из-за нее отменили выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. Причина разгерметизации еще не ясна, но это может быть попадание микрометеорита или космического мусора.Источник РИА Новости ранее сообщил, что специалисты "Роскосмоса" установили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека "Союза МС-22". Температура в корабле повышалась, но затем ее удалось стабилизировать, опасности для экипажа нет.Резервный корабль "Союз МС-23" сейчас находится на Байконуре и может быть готов к полету к 19 февраля, то есть раньше 16 марта, когда он по плану должен отправиться к МКС. В госкорпорации надеются, что его задействовать не придется, а экипаж "Союза МС-22" штатно вернется на Землю на своем корабле во второй половине марта.Из-за неопределенности с судьбой "Союзов" МС-22 и МС-23, неясно, состоится ли в 2023 году перекрестный полет российского корабля и если состоится, то когда. В 2022 году на МКС на "Союзе МС-22" прибыл американский астронавт Фрэнк Рубио, а на Crew Dragon — россиянка Анна Кикина. Полет еще одного американского корабля планируется в феврале. Также соглашение о перекрестных полетах предусматривает по одному полету российского и американского кораблей в 2024 году.
https://ria.ru/20221222/kosmos-1840428262.html
https://ria.ru/20221226/mks-1841498150.html
земля
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752459082_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_86ae04f5f28b130dd05482e9aa4f035a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, земля, россия, сша, наса, роскосмос, международная космическая станция (мкс)
Космос - РИА Наука, Земля, Россия, США, НАСА, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС)
02:08 29.12.2022 (обновлено: 10:03 29.12.2022)
Россия и США изучат варианты безопасного возвращения членов экипажа МКС
НАСА: Россия и США продолжат работать совместно над возвращением членов экипажа МКС
ВАШИНГТОН, 29 дек — РИА Новости. Специалисты НАСА и "Роскосмоса" продолжат совместно изучать варианты безопасного возвращения на Землю членов экипажа МКС после инцидента с повреждением обшивки корабля "Союз МС-22", сообщила РИА Новости представитель американского космического агентства Келли Хампфрис.
"НАСА и "Роскосмос" продолжат совместно изучать варианты действий, прежде чем принять окончательное решение о том, как безопасно доставить экипаж домой. Экипаж 68-й экспедиции остается в хорошем состоянии, выполняя ремонтные и исследовательские работы", — сказала Хампфрис, отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность использования корабля Crew Dragon компании SpaceX для возвращения части космонавтов.
Она отказалась уточнить, обращалась ли российская сторона к НАСА для содействия в возвращении своих космонавтов, а также какие варианты для вызволения членов экипажа МКС сегодня существуют в принципе.
Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля. Из-за нее отменили выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. Причина разгерметизации еще не ясна, но это может быть попадание микрометеорита или космического мусора.
Источник РИА Новости ранее сообщил, что специалисты "Роскосмоса" установили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека "Союза МС-22". Температура в корабле повышалась, но затем ее удалось стабилизировать, опасности для экипажа нет.
Резервный корабль "Союз МС-23" сейчас находится на Байконуре
и может быть готов к полету к 19 февраля, то есть раньше 16 марта, когда он по плану должен отправиться к МКС. В госкорпорации надеются, что его задействовать не придется, а экипаж "Союза МС-22" штатно вернется на Землю на своем корабле во второй половине марта.
Из-за неопределенности с судьбой "Союзов" МС-22 и МС-23, неясно, состоится ли в 2023 году перекрестный полет российского корабля и если состоится, то когда. В 2022 году на МКС на "Союзе МС-22" прибыл американский астронавт Фрэнк Рубио, а на Crew Dragon — россиянка Анна Кикина
. Полет еще одного американского корабля планируется в феврале. Также соглашение о перекрестных полетах предусматривает по одному полету российского и американского кораблей в 2024 году.