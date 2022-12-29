00:33 29.12.2022 (обновлено: 00:34 29.12.2022)
Историк объяснил необходимость национальной орбитальной станции
Историк Железняков: опыт СССР показывает, что России нужна своя орбитальная станция
Орбитальная станция "Салют-7". Архивное фото
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Советская космонавтика показала широту возможностей орбитальных станций и накопила больше всего опыта в этой области, поэтому логичной и перспективной является разработка Российской орбитальной станции, которая идет сейчас, рассказал РИА Новости историк космонавтики Александр Железняков.
На заре космической эры человечества СССР был мировым лидером в области космонавтики. Благодаря советским ученым и инженерам на орбиту Земли был выведен первый искусственный спутник, полетел в космос первый человек, а потом и первая женщина, был проведен первый выход в открытый космос. Также в СССР были получены первые фотографии обратной стороны Луны и осуществлена первая посадка на другую планету (на Венеру), а также проведена первая стыковка космических кораблей на орбите.
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В связи с успехами лунной пилотируемой программы США Союз потерял пальму первенства, но сосредоточился на другой задаче – создании пилотируемых орбитальных станций. Накопленный опыт позволил в середине 80-х годов построить первую в истории многомодульную станцию "Мир", а затем лег в основу создания Международной космической станции.
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"Наличие орбитальной станции позволяет двигать и науку, и технику, и многие другие отрасли народного хозяйства. Наверное, это просто необходимо, поэтому мы и занимаемся разработкой РОС. Строим свою национальную станцию", - сказал Железняков.
Он уточнил, что именно советский опыт показал, насколько перспективны пилотируемые орбитальные станции для проведения научных экспериментов, изготовления в условиях невесомости новых материалов и лекарств.
Отличительной особенностью развития космонавтики в СССР было то, что создание станций рассматривалось как одно из основных направлений, отметил Железняков. С другой стороны, это, по его словам, не должно быть удивительно – о станциях на орбите писали пионеры и теоретики космонавтики, например, Константин Циолковский, еще задолго до появления первых ракет.
Историк космонавтики напомнил, что первые разработки в этой области носили оборонный характер, но уже тогда были сделаны первые выводы о "возможностях орбитальных станций как таковых". Ныне действующую МКС, по его словам, можно рассматривать как логическое продолжение серии советских станций, фактически, как проект "Мир-2", только на новом технологическом уровне, с большим размахом и международной кооперацией.
Сейчас в РФ разрабатывается эскизный проект Российской орбитальной станции, он будет готов в конце следующего года. Предполагается, что станция позволит сохранить российскую пилотируемую космонавтику после 2028 года, когда возможно прекращение работы МКС (Россия еще не приняла решение о продлении работы МКС после 2024 года, хотя все остальные партнеры по станции собираются продолжать проект до 2030 года).
Как ранее рассказывали в Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", разрабатывающей эскизный проект, станция в полной конфигурации достигнет массы 122 тонны, а её герметичный объем – 500 кубических метров. РОС будет больше российского сегмента МКС, а по массе будет примерно равна станции "Мир". Новую станцию разместят на орбите с наклонением 96-98 градусов (а не 51,6 градуса, как МКС), чтобы лучше видеть с нее территорию РФ.
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