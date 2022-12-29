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Историк объяснил необходимость национальной орбитальной станции - РИА Новости, 29.12.2022
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Наука
https://ria.ru/20221229/kosmos-1842068460.html
Историк объяснил необходимость национальной орбитальной станции
Историк объяснил необходимость национальной орбитальной станции - РИА Новости, 29.12.2022
Историк объяснил необходимость национальной орбитальной станции
Советская космонавтика показала широту возможностей орбитальных станций и накопила больше всего опыта в этой области, поэтому логичной и перспективной является... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T00:33
2022-12-29T00:34
наука
космос - риа наука
александр железняков
константин циолковский
ссср
россия
земля
ркк "энергия"
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Советская космонавтика показала широту возможностей орбитальных станций и накопила больше всего опыта в этой области, поэтому логичной и перспективной является разработка Российской орбитальной станции, которая идет сейчас, рассказал РИА Новости историк космонавтики Александр Железняков. На заре космической эры человечества СССР был мировым лидером в области космонавтики. Благодаря советским ученым и инженерам на орбиту Земли был выведен первый искусственный спутник, полетел в космос первый человек, а потом и первая женщина, был проведен первый выход в открытый космос. Также в СССР были получены первые фотографии обратной стороны Луны и осуществлена первая посадка на другую планету (на Венеру), а также проведена первая стыковка космических кораблей на орбите. В связи с успехами лунной пилотируемой программы США Союз потерял пальму первенства, но сосредоточился на другой задаче – создании пилотируемых орбитальных станций. Накопленный опыт позволил в середине 80-х годов построить первую в истории многомодульную станцию "Мир", а затем лег в основу создания Международной космической станции. Тридцатого декабря 2022 года наступит 100 лет со дня образования СССР, прекратившего существование 26 декабря 1992 года. Он уточнил, что именно советский опыт показал, насколько перспективны пилотируемые орбитальные станции для проведения научных экспериментов, изготовления в условиях невесомости новых материалов и лекарств. Отличительной особенностью развития космонавтики в СССР было то, что создание станций рассматривалось как одно из основных направлений, отметил Железняков. С другой стороны, это, по его словам, не должно быть удивительно – о станциях на орбите писали пионеры и теоретики космонавтики, например, Константин Циолковский, еще задолго до появления первых ракет. Историк космонавтики напомнил, что первые разработки в этой области носили оборонный характер, но уже тогда были сделаны первые выводы о "возможностях орбитальных станций как таковых". Ныне действующую МКС, по его словам, можно рассматривать как логическое продолжение серии советских станций, фактически, как проект "Мир-2", только на новом технологическом уровне, с большим размахом и международной кооперацией. Сейчас в РФ разрабатывается эскизный проект Российской орбитальной станции, он будет готов в конце следующего года. Предполагается, что станция позволит сохранить российскую пилотируемую космонавтику после 2028 года, когда возможно прекращение работы МКС (Россия еще не приняла решение о продлении работы МКС после 2024 года, хотя все остальные партнеры по станции собираются продолжать проект до 2030 года). Как ранее рассказывали в Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", разрабатывающей эскизный проект, станция в полной конфигурации достигнет массы 122 тонны, а её герметичный объем – 500 кубических метров. РОС будет больше российского сегмента МКС, а по массе будет примерно равна станции "Мир". Новую станцию разместят на орбите с наклонением 96-98 градусов (а не 51,6 градуса, как МКС), чтобы лучше видеть с нее территорию РФ.
https://ria.ru/20221227/soyuz-1841694691.html
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космос - риа наука, александр железняков, константин циолковский, ссср, россия, земля, ркк "энергия", международная космическая станция (мкс)
Наука, Космос - РИА Наука, Александр Железняков, Константин Циолковский, СССР, Россия, Земля, РКК "Энергия", Международная космическая станция (МКС)
00:33 29.12.2022 (обновлено: 00:34 29.12.2022)
 
Историк объяснил необходимость национальной орбитальной станции

Историк Железняков: опыт СССР показывает, что России нужна своя орбитальная станция

© РИА Новости / Перейти в медиабанкОрбитальная станция "Салют-7"
Орбитальная станция Салют-7 - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
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Орбитальная станция "Салют-7". Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Советская космонавтика показала широту возможностей орбитальных станций и накопила больше всего опыта в этой области, поэтому логичной и перспективной является разработка Российской орбитальной станции, которая идет сейчас, рассказал РИА Новости историк космонавтики Александр Железняков.
На заре космической эры человечества СССР был мировым лидером в области космонавтики. Благодаря советским ученым и инженерам на орбиту Земли был выведен первый искусственный спутник, полетел в космос первый человек, а потом и первая женщина, был проведен первый выход в открытый космос. Также в СССР были получены первые фотографии обратной стороны Луны и осуществлена первая посадка на другую планету (на Венеру), а также проведена первая стыковка космических кораблей на орбите.
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В связи с успехами лунной пилотируемой программы США Союз потерял пальму первенства, но сосредоточился на другой задаче – создании пилотируемых орбитальных станций. Накопленный опыт позволил в середине 80-х годов построить первую в истории многомодульную станцию "Мир", а затем лег в основу создания Международной космической станции.
Тридцатого декабря 2022 года наступит 100 лет со дня образования СССР, прекратившего существование 26 декабря 1992 года.
"Наличие орбитальной станции позволяет двигать и науку, и технику, и многие другие отрасли народного хозяйства. Наверное, это просто необходимо, поэтому мы и занимаемся разработкой РОС. Строим свою национальную станцию", - сказал Железняков.
Он уточнил, что именно советский опыт показал, насколько перспективны пилотируемые орбитальные станции для проведения научных экспериментов, изготовления в условиях невесомости новых материалов и лекарств.
Отличительной особенностью развития космонавтики в СССР было то, что создание станций рассматривалось как одно из основных направлений, отметил Железняков. С другой стороны, это, по его словам, не должно быть удивительно – о станциях на орбите писали пионеры и теоретики космонавтики, например, Константин Циолковский, еще задолго до появления первых ракет.
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Историк космонавтики напомнил, что первые разработки в этой области носили оборонный характер, но уже тогда были сделаны первые выводы о "возможностях орбитальных станций как таковых". Ныне действующую МКС, по его словам, можно рассматривать как логическое продолжение серии советских станций, фактически, как проект "Мир-2", только на новом технологическом уровне, с большим размахом и международной кооперацией.
Сейчас в РФ разрабатывается эскизный проект Российской орбитальной станции, он будет готов в конце следующего года. Предполагается, что станция позволит сохранить российскую пилотируемую космонавтику после 2028 года, когда возможно прекращение работы МКС (Россия еще не приняла решение о продлении работы МКС после 2024 года, хотя все остальные партнеры по станции собираются продолжать проект до 2030 года).
Как ранее рассказывали в Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", разрабатывающей эскизный проект, станция в полной конфигурации достигнет массы 122 тонны, а её герметичный объем – 500 кубических метров. РОС будет больше российского сегмента МКС, а по массе будет примерно равна станции "Мир". Новую станцию разместят на орбите с наклонением 96-98 градусов (а не 51,6 градуса, как МКС), чтобы лучше видеть с нее территорию РФ.
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