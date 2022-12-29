https://ria.ru/20221229/konflikt-1842354476.html
В Москве задержали более десяти участников новогоднего корпоратива
В Москве задержали более десяти участников новогоднего корпоратива - РИА Новости, 29.12.2022
В Москве задержали более десяти участников новогоднего корпоратива
Конфликт перерос в потасовку во время корпоратива в одном из ресторанов на юге Москвы, в полицию доставили более десяти человек, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T21:56
2022-12-29T21:56
2022-12-29T23:42
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Конфликт перерос в потасовку во время корпоратива в одном из ресторанов на юге Москвы, в полицию доставили более десяти человек, сообщил источник РИА Новости.В столичном главке МВД заявили, что инцидент произошел накануне вечером. В 23:14 поступила информация "о нарушении общественного порядка" в заведении на улице Ленинская Слобода.Он добавил, что на одного из задержанных составили административный протокол о мелком хулиганстве.Как в свою очередь сообщил РИА Новости источник, в отдел полиции для допроса доставили более десяти человек. Уточняется, что ЧП произошло во время корпоратива.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
21:56 29.12.2022 (обновлено: 23:42 29.12.2022)
В Москве задержали более десяти участников новогоднего корпоратива
В Москве задержали более десяти человек после потасовки на новогоднем корпоративе
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Конфликт перерос в потасовку во время корпоратива в одном из ресторанов на юге Москвы, в полицию доставили более десяти человек, сообщил источник РИА Новости.
В столичном главке МВД заявили, что инцидент произошел накануне вечером. В 23:14 поступила информация "о нарушении общественного порядка" в заведении на улице Ленинская Слобода.
"По предварительным данным, произошел конфликт между двумя гражданами, переросший в потасовку. Ряд граждан были доставлены в отдел полиции для разбирательства. Пострадавших нет. Заявления от граждан не поступали", — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что на одного из задержанных составили административный протокол о мелком хулиганстве.
Как в свою очередь сообщил РИА Новости источник, в отдел полиции для допроса доставили более десяти человек. Уточняется, что ЧП произошло во время корпоратива.