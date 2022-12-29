https://ria.ru/20221229/konflikt-1842354476.html

В Москве задержали более десяти участников новогоднего корпоратива

В Москве задержали более десяти участников новогоднего корпоратива - РИА Новости, 29.12.2022

В Москве задержали более десяти участников новогоднего корпоратива

Конфликт перерос в потасовку во время корпоратива в одном из ресторанов на юге Москвы, в полицию доставили более десяти человек, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T21:56

2022-12-29T21:56

2022-12-29T23:42

происшествия

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россия

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Конфликт перерос в потасовку во время корпоратива в одном из ресторанов на юге Москвы, в полицию доставили более десяти человек, сообщил источник РИА Новости.В столичном главке МВД заявили, что инцидент произошел накануне вечером. В 23:14 поступила информация "о нарушении общественного порядка" в заведении на улице Ленинская Слобода.Он добавил, что на одного из задержанных составили административный протокол о мелком хулиганстве.Как в свою очередь сообщил РИА Новости источник, в отдел полиции для допроса доставили более десяти человек. Уточняется, что ЧП произошло во время корпоратива.

https://ria.ru/20221223/saratov-1840959149.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, москва, россия