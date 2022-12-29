https://ria.ru/20221229/konflikt-1842332238.html

Офис Зеленского заявил о совпадении с США видения прекращения конфликта

Офис Зеленского заявил о совпадении с США видения прекращения конфликта - РИА Новости, 29.12.2022

Офис Зеленского заявил о совпадении с США видения прекращения конфликта

Цели и видение условий прекращения конфликта на Украине у Вашингтона и Киева совпадают на сто процентов, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T19:15

2022-12-29T19:15

2022-12-29T20:51

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Цели и видение условий прекращения конфликта на Украине у Вашингтона и Киева совпадают на сто процентов, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. "Я могу сказать, что с американцами у нас 100% совпадение понимания, что такое прекращение войны, какие у нас цели, каких компромиссов не может быть. Я еще раз хочу сказать, что никаких компромиссов с этим президентом (РФ Владимиром Путиным - ред.), с этой властью касательно независимости, территориальной целостности, суверенитета не будет... Они сегодня четко с нами, и они считают, что наша победа - это будет их победа", - заявил Ермак в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, в отношении которой в РФ ранее было возбуждено уголовное дело по статье "возбуждение ненависти либо вражды". Ермак также несколько раз подчеркнул, что Киев заручился поддержкой обоих парий американского сената: и демократов и республиканцев. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221229/ukraina-1842310767.html

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в мире, андрей ермак, владимир путин, владимир зеленский, россия, украина, киев