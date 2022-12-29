https://ria.ru/20221229/konflikt-1842115354.html
Перуанские шаманы назвали дату окончания конфликта на Украине
Перуанские шаманы назвали дату окончания конфликта на Украине - РИА Новости, 29.12.2022
Перуанские шаманы назвали дату окончания конфликта на Украине
Шаманы в Перу предсказали, что мирное соглашение по Украине будет заключено до августа 2023 года, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T10:32
2022-12-29T10:32
2022-12-29T12:36
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Шаманы в Перу предсказали, что мирное соглашение по Украине будет заключено до августа 2023 года, передает агентство Рейтер. Предсказание сделали накануне, во время новогоднего ритуала на холме Сан-Кристобаль в перуанской столице Лиме. "До августа будет подписано мирное соглашение <...> хотя будут моменты, связанные с применением силы в эти дни или месяцы, но затем все успокоится, придет мир, спокойствие, вот что мы увидели", — цитирует агентство одного из шаманов Клеофе Седано. Помимо этого, шаманы предсказали на следующий год сильное землетрясение в северной части Америки, возможно в США, а также другие климатические бедствия. В последние месяцы СМИ не раз писали, что Запад подталкивает Киев к переговорам с Москвой. Российская сторона неоднократно выражала готовность к диалогу, но обращала внимание на противоречивую позицию украинских властей, которые то вообще запрещают какие-либо переговоры, то выдвигают неприемлемые для Москвы условия, то требуют проведения некого "мирного саммита".Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, план, который не учитывает нынешние реалии, не может быть мирным. Что касается требований Украины, то, по словам Пескова, Москва никогда не следовала чужим условиям, а ориентировалась только на свои интересы и здравый смысл.
https://ria.ru/20221228/zelenskiy-1842042177.html
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РИА Новости
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В мире, Владимир Путин, Киев, Украина, Россия, Перу, Владимир Зеленский
10:32 29.12.2022 (обновлено: 12:36 29.12.2022)
Перуанские шаманы назвали дату окончания конфликта на Украине
Reuters: шаманы в Перу предсказали окончание украинского конфликта к августу 2023 года
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости.
Шаманы в Перу предсказали, что мирное соглашение по Украине будет заключено до августа 2023 года, передает агентство Рейтер
.
Предсказание сделали накануне, во время новогоднего ритуала на холме Сан-Кристобаль в перуанской столице Лиме.
"До августа будет подписано мирное соглашение <...> хотя будут моменты, связанные с применением силы в эти дни или месяцы, но затем все успокоится, придет мир, спокойствие, вот что мы увидели", — цитирует агентство одного из шаманов Клеофе Седано.
Помимо этого, шаманы предсказали на следующий год сильное землетрясение в северной части Америки, возможно в США, а также другие климатические бедствия.
В последние месяцы СМИ не раз писали, что Запад подталкивает Киев к переговорам с Москвой. Российская сторона неоднократно выражала готовность к диалогу, но обращала внимание на противоречивую позицию украинских властей, которые то вообще запрещают какие-либо переговоры, то выдвигают неприемлемые для Москвы условия, то требуют проведения некого "мирного саммита".
Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, план, который не учитывает нынешние реалии, не может быть мирным. Что касается требований Украины, то, по словам Пескова, Москва никогда не следовала чужим условиям, а ориентировалась только на свои интересы и здравый смысл.