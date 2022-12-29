https://ria.ru/20221229/konfiskatsiya-1842103131.html
Клишас раскритиковал идею конфисковать имущество уехавших в пользу нужд СВО
Клишас раскритиковал идею конфисковать имущество уехавших в пользу нужд СВО - РИА Новости, 29.12.2022
Клишас раскритиковал идею конфисковать имущество уехавших в пользу нужд СВО
Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале назвал антиконституционным... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T09:45
2022-12-29T09:45
2022-12-29T11:25
россия
сергей цеков
андрей клишас
совет федерации рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580865392_0:122:2981:1799_1920x0_80_0_0_51b65f1ccd68811b26e4ae690ea06518.jpg
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале назвал антиконституционным предложение конфисковать имущество уехавших россиян в пользу нужд спецоперации. Несколькими днями ранее сенатор Сергей Цеков заявил РИА Новости, что у граждан России, покинувших страну и критикующих ее, в том числе известных личностей, нужно конфисковать имущество и направить его участникам СВО. По его словам, после начала спецоперации за рубежом начали замораживать или конфисковать российские активы, при этом аналогичные действия Москвы в отношении указанных им категорий граждан были бы более оправданы.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20221228/emigranty-1842020540.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580865392_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_3eabce20c7917b53f6743b485645cfc6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей цеков, андрей клишас, совет федерации рф, политика
Россия, Сергей Цеков, Андрей Клишас, Совет Федерации РФ, Политика
09:45 29.12.2022 (обновлено: 11:25 29.12.2022)
Клишас раскритиковал идею конфисковать имущество уехавших в пользу нужд СВО
Сенатор Клишас назвал идею конфисковать имущество уехавших россиян антиконституционной
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости.
Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале
назвал антиконституционным предложение конфисковать имущество уехавших россиян в пользу нужд спецоперации.
Несколькими днями ранее сенатор Сергей Цеков заявил РИА Новости, что у граждан России, покинувших страну и критикующих ее, в том числе известных личностей, нужно конфисковать имущество и направить его участникам СВО.
По его словам, после начала спецоперации за рубежом начали замораживать или конфисковать российские активы, при этом аналогичные действия Москвы в отношении указанных им категорий граждан были бы более оправданы.
"Антиконституционно, в силу чего и нереализуемо", — ответил на это Клишас.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".