https://ria.ru/20221229/konfiskatsiya-1842103131.html

Клишас раскритиковал идею конфисковать имущество уехавших в пользу нужд СВО

Клишас раскритиковал идею конфисковать имущество уехавших в пользу нужд СВО - РИА Новости, 29.12.2022

Клишас раскритиковал идею конфисковать имущество уехавших в пользу нужд СВО

Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале назвал антиконституционным... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T09:45

2022-12-29T09:45

2022-12-29T11:25

россия

сергей цеков

андрей клишас

совет федерации рф

политика

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале назвал антиконституционным предложение конфисковать имущество уехавших россиян в пользу нужд спецоперации. Несколькими днями ранее сенатор Сергей Цеков заявил РИА Новости, что у граждан России, покинувших страну и критикующих ее, в том числе известных личностей, нужно конфисковать имущество и направить его участникам СВО. По его словам, после начала спецоперации за рубежом начали замораживать или конфисковать российские активы, при этом аналогичные действия Москвы в отношении указанных им категорий граждан были бы более оправданы.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20221228/emigranty-1842020540.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, сергей цеков, андрей клишас, совет федерации рф, политика