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Клишас раскритиковал идею конфисковать имущество уехавших в пользу нужд СВО - РИА Новости, 29.12.2022
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Клишас раскритиковал идею конфисковать имущество уехавших в пользу нужд СВО
Клишас раскритиковал идею конфисковать имущество уехавших в пользу нужд СВО - РИА Новости, 29.12.2022
Клишас раскритиковал идею конфисковать имущество уехавших в пользу нужд СВО
Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале назвал антиконституционным... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T09:45
2022-12-29T11:25
россия
сергей цеков
андрей клишас
совет федерации рф
политика
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале назвал антиконституционным предложение конфисковать имущество уехавших россиян в пользу нужд спецоперации. Несколькими днями ранее сенатор Сергей Цеков заявил РИА Новости, что у граждан России, покинувших страну и критикующих ее, в том числе известных личностей, нужно конфисковать имущество и направить его участникам СВО. По его словам, после начала спецоперации за рубежом начали замораживать или конфисковать российские активы, при этом аналогичные действия Москвы в отношении указанных им категорий граждан были бы более оправданы.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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россия, сергей цеков, андрей клишас, совет федерации рф, политика
Россия, Сергей Цеков, Андрей Клишас, Совет Федерации РФ, Политика
09:45 29.12.2022 (обновлено: 11:25 29.12.2022)
 
Клишас раскритиковал идею конфисковать имущество уехавших в пользу нужд СВО

Сенатор Клишас назвал идею конфисковать имущество уехавших россиян антиконституционной

© РИА Новости / Пресс-служба аппарата Совета безопасности России / Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Совета Федерации России по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель Комитета Совета Федерации России по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба аппарата Совета безопасности России
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Председатель Комитета Совета Федерации России по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас . Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале назвал антиконституционным предложение конфисковать имущество уехавших россиян в пользу нужд спецоперации.
Несколькими днями ранее сенатор Сергей Цеков заявил РИА Новости, что у граждан России, покинувших страну и критикующих ее, в том числе известных личностей, нужно конфисковать имущество и направить его участникам СВО.
По его словам, после начала спецоперации за рубежом начали замораживать или конфисковать российские активы, при этом аналогичные действия Москвы в отношении указанных им категорий граждан были бы более оправданы.
"Антиконституционно, в силу чего и нереализуемо", — ответил на это Клишас.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
Вчера, 18:47
Сенатор предложил забрать имущество у уехавших и критикующих страну россиян
 
РоссияСергей ЦековАндрей КлишасСовет Федерации РФПолитика
 
 
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