https://ria.ru/20221229/knigi-1842074189.html
Исследование показало, какие книги читали россияне в декабре
Исследование показало, какие книги читали россияне в декабре - РИА Новости, 29.12.2022
Исследование показало, какие книги читали россияне в декабре
Россияне в декабре читали "Декамерон" итальянского писателя Джованни Бокаччо, "Москва и москвичи" Владимира Гиляровского, "Рай" и "Посмертие" Абдулразака Гурны... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T03:01
2022-12-29T03:01
2022-12-29T03:01
технологии
владимир гиляровский
джордж оруэлл (эрик блэр)
джованни боккаччо
мтс
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россияне в декабре читали "Декамерон" итальянского писателя Джованни Бокаччо, "Москва и москвичи" Владимира Гиляровского, "Рай" и "Посмертие" Абдулразака Гурны и известную антиутопию "1984" Джорджа Оруэлла, говорится в исследовании сервиса электронных книг "Строки", с которым ознакомилось РИА Новости. "В топ популярных произведений в период перед Новым годом входят "Москва и москвичи" Владимира Гиляровского, "Рай" и "Посмертие" Абдулразака Гурны - нобелевского лауреата 2021 года", "Декамерон" Джованни Боккаччо, "1984" Джорджа Оруэлла", - выяснили специалисты. Аналитики также отмечают, что большинство пользователей сервиса читают в среднем 2,5 книги в месяц. Несмотря на это, 15% читателей покупают новинки, недоступные по подписке. Кроме того, исследование показало, что произведения зарубежных авторов читают намного чаще, чем русскоязычных писателей. Специалисты отмечают быстрорастущую популярность любовного жанра. Уточняется, что в этом плане российская аудитория следует общемировым тенденциям и, как и во всем мире, демонстрирует прирост по времени чтения произведений этого жанра более чем на 60%. "На текущий момент потребление книжного контента в аудио-формате составляет чуть более 5% от общего объема. Но пока в целом лишь небольшая доля каталога цифровых книг доступна в этом формате", - добавили в сервисе "Строки". "Строки" - сервис электронных книг, запущенный компанией МТС в сентябре. Тогда уточнялось, что под новым брендом сервис не только будет выпускать оригинальный контент, но и издавать зарубежные бестселлеры на эксклюзивных правах.
https://ria.ru/20221227/issledovanie-1841546860.html
https://ria.ru/20221226/knigibombora-1841369616.html
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технологии, владимир гиляровский, джордж оруэлл (эрик блэр), джованни боккаччо, мтс
Технологии, Владимир Гиляровский, Джордж Оруэлл (Эрик Блэр), Джованни Боккаччо, МТС
Исследование показало, какие книги читали россияне в декабре
Россияне перед Новым годом читали "Декамерон", "Москва и москвичи" и антиутопию "1984"
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россияне в декабре читали "Декамерон" итальянского писателя Джованни Бокаччо, "Москва и москвичи" Владимира Гиляровского, "Рай" и "Посмертие" Абдулразака Гурны и известную антиутопию "1984" Джорджа Оруэлла, говорится в исследовании сервиса электронных книг "Строки", с которым ознакомилось РИА Новости.
"В топ популярных произведений в период перед Новым годом входят "Москва и москвичи" Владимира Гиляровского, "Рай" и "Посмертие" Абдулразака Гурны - нобелевского лауреата 2021 года", "Декамерон" Джованни Боккаччо
, "1984" Джорджа Оруэлла", - выяснили специалисты.
Аналитики также отмечают, что большинство пользователей сервиса читают в среднем 2,5 книги в месяц. Несмотря на это, 15% читателей покупают новинки, недоступные по подписке. Кроме того, исследование показало, что произведения зарубежных авторов читают намного чаще, чем русскоязычных писателей.
Специалисты отмечают быстрорастущую популярность любовного жанра. Уточняется, что в этом плане российская аудитория следует общемировым тенденциям и, как и во всем мире, демонстрирует прирост по времени чтения произведений этого жанра более чем на 60%.
"На текущий момент потребление книжного контента в аудио-формате составляет чуть более 5% от общего объема. Но пока в целом лишь небольшая доля каталога цифровых книг доступна в этом формате", - добавили в сервисе "Строки".
"Строки" - сервис электронных книг, запущенный компанией МТС
в сентябре. Тогда уточнялось, что под новым брендом сервис не только будет выпускать оригинальный контент, но и издавать зарубежные бестселлеры на эксклюзивных правах.