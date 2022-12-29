https://ria.ru/20221229/knesset-1842170849.html

В Израиле сотни людей протестуют у здания парламента

В Израиле сотни людей протестуют у здания парламента - РИА Новости, 29.12.2022

В Израиле сотни людей протестуют у здания парламента

Сотни людей проводят акцию протеста у израильского парламента в связи с приведением нового правительства во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху к... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T12:57

2022-12-29T12:57

2022-12-29T12:57

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биньямин нетаньяху

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иерусалим

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Сотни людей проводят акцию протеста у израильского парламента в связи с приведением нового правительства во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху к присяге, сообщает газета Times of Israel. В четверг новое правительство Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху будет приведено к присяге перед парламентом: места в новом кабинете получат члены партий "Ликуд", лидером которой является Нетаньяху, и ультраортодоксальная "Яхадут ха-Тора", с которой накануне заключено коалиционное соглашение. Заседание кнессета началось 29 декабря в 11.00 по местному времени (12.00 мск). В понедельник, согласно изданию Haaretz, Нетаньяху сообщил президенту, что сумел сформировать правительство. Затем газета Jerusalem Post со ссылкой на сообщения, которые были разосланы Нетаньяху членам парламента, сообщила, что "новое правительство будет ратифицировано кнессетом и официально примет власть в четверг". В новый кабинет должны войти, помимо членов "Ликуда", представители крайне правых сил – лидеры блока "Религиозный сионизм" Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир, которые выступают за ужесточение позиции в отношении Палестинской автономии и предлагают смягчить ограничения на открытие огня для израильских солдат на Западном берегу. Помимо этого, Нетаньяху объявил о решении назначить на пост спикера кнессета Амира Охана вместо представителя партии "Ликуд" Ярива Левина, который подал в отставку, чтобы получить должность министра в новом правительстве. На пост министра обороны Нетаньяху выдвинул генерал-майора в запасе Йоава Галланта. Накануне было подписано финальное коалиционное соглашение между партиями "Ликуд" и ультраортодоксальной "Яхадут ха-Тора". Позднее о подписании соглашения сообщила партия Религиозных сионистов, а также "Шас", "Еврейская мощь" и "Ноам". После этого Нетаньяху обратился к своей партии и поблагодарил ее "за значительные совместные усилия, которые привели нас к этому дню". В результате внеочередных выборов в кнессет 25-го созыва 1 ноября партия "Ликуд" во главе с 73-летним Нетаньяху заняла первое место. Эти выборы стали пятыми подряд за три с половиной года. Однако за этот период ни одна из победивших партий не смогла создать жизнеспособное правительство с опорой на парламентское большинство. По итогам выборов в парламент 25-го созыва президент страны Ицхак Герцог возложил задачу по формированию нового правительства на Нетаньяху. Срок действия мандата изначально истекал 11 декабря, но позднее Герцог продлил его на десять дней. Нетаньяху уже занимал пост премьер-министра Израиля в 1996-1999 и 2009-2021 годах.

https://ria.ru/20221223/izrail-1840873071.html

https://ria.ru/20221222/izrail-1840487248.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, биньямин нетаньяху, израиль, ликуд, иерусалим