https://ria.ru/20221229/kitay-1842156128.html

Китай понизит уровень реагирования на COVID-19 с 8 января 2023 года

Китай понизит уровень реагирования на COVID-19 с 8 января 2023 года - РИА Новости, 29.12.2022

Китай понизит уровень реагирования на COVID-19 с 8 января 2023 года

Госкомитет КНР по делам здравоохранения объявил о готовности с 8 января 2023 года понизить уровень реагирования на COVID-19 с категории "А" до категории "Б" в... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T12:25

2022-12-29T12:25

2022-12-29T12:25

китай

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 29 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Госкомитет КНР по делам здравоохранения объявил о готовности с 8 января 2023 года понизить уровень реагирования на COVID-19 с категории "А" до категории "Б" в соответствии с Законом КНР о профилактике и лечении инфекционных заболеваний и отменить карантинные меры для инфицированных вирусов COVID-19. Главная работа правительства Китая уделена охране здоровья населения и профилактике тяжелых случаев заболевания.Въезд и выезд на территорию КНРПрибывающим из-за рубежа за 48 часов до вылета в КНР теперь надо получить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Обращаться за кодом здоровья в китайские посольства и консульства не требуется.Для прибывающих в Китай отменят ПЦР-тест и обязательный карантин (ранее действовала схема "5+3", первые 5 дней — централизованный карантин, последующие 3 дня - домашняя изоляция).Будут отменены ограничения на количество международных пассажирских рейсов, поэтапно увеличится количество рейсов, распределение маршрутов будет оптимизироваться.Объявлено об оптимизации процедур для иностранцев, прибывающих в Китай для работы, ведения бизнеса, учебы, посещения родственников и воссоединения семьи. Будет упрощен процесс выдачи виз.Будут поэтапно восстановлены пассажироперевозки через водные и сухопутные КПП. Будет возобновлен выездной туризм для граждан КНР упорядоченным образом.Гарантии внутри страныРекомендуется поставить вторую бустерную дозу вакцины людям в возрасте 60 лет и старше, людям с серьезными сопутствующими заболеваниями и людям с низким иммунитетом.Усилено финансирование улучшений медицинских ресурсов, увеличено количество койко-мест для пациентов с тяжелой формой заболевания.Отменяется массовое ПЦР-тестирование в стране, однако услуги по предоставлению подобных тестов должны быть доступны желающим их сделать.Введена система классификации и лечения пациентов в иерархическом порядке в соответствии с тяжестью заболевания.Усилены противоэпидемические меры в домах престарелых, больницах, школах, детских садах, на крупных предприятиях и других важных учреждениях для снижения рисков коллективного заражения вирусом.Укреплены медицинские услуги в сельской местности и обеспечены возможности лечения сельским жителям, подверженным высокому риску заражения коронавирусом.Активизируется эпидемический мониторинг и ответные меры.

https://ria.ru/20221225/punkt-1841201711.html

https://ria.ru/20221226/kitay-1841316303.html

китай

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, коронавирус covid-19