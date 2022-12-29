https://ria.ru/20221229/kitay-1842156128.html
Китай понизит уровень реагирования на COVID-19 с 8 января 2023 года
Китай понизит уровень реагирования на COVID-19 с 8 января 2023 года - РИА Новости, 29.12.2022
Китай понизит уровень реагирования на COVID-19 с 8 января 2023 года
Госкомитет КНР по делам здравоохранения объявил о готовности с 8 января 2023 года понизить уровень реагирования на COVID-19 с категории "А" до категории "Б" в... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T12:25
2022-12-29T12:25
2022-12-29T12:25
китай
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842151400_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_e0a5a222ad48ac39d04f3c89774c220e.jpg
МОСКВА, 29 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Госкомитет КНР по делам здравоохранения объявил о готовности с 8 января 2023 года понизить уровень реагирования на COVID-19 с категории "А" до категории "Б" в соответствии с Законом КНР о профилактике и лечении инфекционных заболеваний и отменить карантинные меры для инфицированных вирусов COVID-19. Главная работа правительства Китая уделена охране здоровья населения и профилактике тяжелых случаев заболевания.Въезд и выезд на территорию КНРПрибывающим из-за рубежа за 48 часов до вылета в КНР теперь надо получить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Обращаться за кодом здоровья в китайские посольства и консульства не требуется.Для прибывающих в Китай отменят ПЦР-тест и обязательный карантин (ранее действовала схема "5+3", первые 5 дней — централизованный карантин, последующие 3 дня - домашняя изоляция).Будут отменены ограничения на количество международных пассажирских рейсов, поэтапно увеличится количество рейсов, распределение маршрутов будет оптимизироваться.Объявлено об оптимизации процедур для иностранцев, прибывающих в Китай для работы, ведения бизнеса, учебы, посещения родственников и воссоединения семьи. Будет упрощен процесс выдачи виз.Будут поэтапно восстановлены пассажироперевозки через водные и сухопутные КПП. Будет возобновлен выездной туризм для граждан КНР упорядоченным образом.Гарантии внутри страныРекомендуется поставить вторую бустерную дозу вакцины людям в возрасте 60 лет и старше, людям с серьезными сопутствующими заболеваниями и людям с низким иммунитетом.Усилено финансирование улучшений медицинских ресурсов, увеличено количество койко-мест для пациентов с тяжелой формой заболевания.Отменяется массовое ПЦР-тестирование в стране, однако услуги по предоставлению подобных тестов должны быть доступны желающим их сделать.Введена система классификации и лечения пациентов в иерархическом порядке в соответствии с тяжестью заболевания.Усилены противоэпидемические меры в домах престарелых, больницах, школах, детских садах, на крупных предприятиях и других важных учреждениях для снижения рисков коллективного заражения вирусом.Укреплены медицинские услуги в сельской местности и обеспечены возможности лечения сельским жителям, подверженным высокому риску заражения коронавирусом.Активизируется эпидемический мониторинг и ответные меры.
https://ria.ru/20221225/punkt-1841201711.html
https://ria.ru/20221226/kitay-1841316303.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842151400_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a2370f37bc3ebd1a184e7910d0751cf3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, коронавирус covid-19
Китай, Коронавирус COVID-19
МОСКВА, 29 дек - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Госкомитет КНР по делам здравоохранения объявил о готовности с 8 января 2023 года понизить уровень реагирования на COVID-19 с категории "А" до категории "Б" в соответствии с Законом КНР о профилактике и лечении инфекционных заболеваний и отменить карантинные меры для инфицированных вирусов COVID-19. Главная работа правительства Китая уделена охране здоровья населения и профилактике тяжелых случаев заболевания.
Въезд и выезд на территорию КНР
Прибывающим из-за рубежа за 48 часов до вылета в КНР теперь надо получить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19
. Обращаться за кодом здоровья в китайские посольства и консульства не требуется.
Для прибывающих в Китай отменят ПЦР-тест и обязательный карантин (ранее действовала схема "5+3", первые 5 дней — централизованный карантин, последующие 3 дня - домашняя изоляция).
Будут отменены ограничения на количество международных пассажирских рейсов, поэтапно увеличится количество рейсов, распределение маршрутов будет оптимизироваться.
Объявлено об оптимизации процедур для иностранцев, прибывающих в Китай для работы, ведения бизнеса, учебы, посещения родственников и воссоединения семьи. Будет упрощен процесс выдачи виз.
Будут поэтапно восстановлены пассажироперевозки через водные и сухопутные КПП. Будет возобновлен выездной туризм для граждан КНР упорядоченным образом.
Рекомендуется поставить вторую бустерную дозу вакцины людям в возрасте 60 лет и старше, людям с серьезными сопутствующими заболеваниями и людям с низким иммунитетом.
Усилено финансирование улучшений медицинских ресурсов, увеличено количество койко-мест для пациентов с тяжелой формой заболевания.
Отменяется массовое ПЦР-тестирование в стране, однако услуги по предоставлению подобных тестов должны быть доступны желающим их сделать.
Введена система классификации и лечения пациентов в иерархическом порядке в соответствии с тяжестью заболевания.
Усилены противоэпидемические меры в домах престарелых, больницах, школах, детских садах, на крупных предприятиях и других важных учреждениях для снижения рисков коллективного заражения вирусом.
Укреплены медицинские услуги в сельской местности и обеспечены возможности лечения сельским жителям, подверженным высокому риску заражения коронавирусом.
Активизируется эпидемический мониторинг и ответные меры.