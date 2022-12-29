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Украинские СМИ сообщили о перебоях со светом в киевском метро
Украинские СМИ сообщили о перебоях со светом в киевском метро - РИА Новости, 29.12.2022
Украинские СМИ сообщили о перебоях со светом в киевском метро
Перебои со светом наблюдаются в метро Киева после сообщений о взрывах, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T11:00
2022-12-29T11:00
2022-12-29T11:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
виталий кличко
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Перебои со светом наблюдаются в метро Киева после сообщений о взрывах, пишет украинское издание "Страна.ua". Воздушная тревога в четверг утром была объявлена по всей территории Украины. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе. "Сообщают о перебоях со светом в столичной подземке после ракетных ударов", - говорится в сообщении. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, виталий кличко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Виталий Кличко
Украинские СМИ сообщили о перебоях со светом в киевском метро
"Страна.ua" сообщила о перебоях со светом в киевском метро после взрывов