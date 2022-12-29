Жителей Киева предупредили о возможных перебоях со светом
Мэр Киева Кличко предупредил жителей о возможных перебоях в подаче электроэнергии
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина идет по центру Киева
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина идет по центру Киева. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко в четверг после взрывов предупредил население украинской столицы о возможных перебоях в подаче электроэнергии, призвал сделать запасы воды.
Воздушная тревога в четверг утром была объявлена по всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов, в том числе в Киеве.
"В Киеве могут быть перебои со светом. Зарядите телефоны и другие устройства. Сделайте запас воды", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
27 ноября, 08:00Тьма пришла на Украину надолго